10 Lines vom neuen Haiyti-Album zum ersten Feiern nach der Trennung

Haiyti und ihr offizielles Debütalbum Montenegro Zero kommen mit einer gewohnt leichten Party-Melancholie daher. Montenegro Zero kommt komplett ohne andere Künstler aus. Und das ist auch mehr als OK, denn die Beats von KitschKrieg und ihre Stimme zerlegen für sich.

Vier Tracks aus dem Album sind bereits erschienen. Mit dem New-Wave Beat von “100.000 Fans” gewinnt sie sicher bald 50.000 dazu. Ähnlich bossy ist auch “Mafioso”. In “Gold” und “Sunny Driveby” hat sie bewiesen, dass sie mit Abstand die nihilistischen und somit coolsten Liebessongs rappen kann. Und natürlich werden die Themen Feiern, Geld und alles, was zum trappy Lifestyle so dazugehört, auf fetten und abwechslungsreichen Beats berappt.

Videos by VICE

Jetzt wollen wir aber lieber schnell unseren Liebeskummer vergessen und wer könnte uns da besser helfen als Haiyti? Richtig, niemand und deshalb haben wir euch die 10 besten Lines rausgesucht, die euch zum ersten Feiern nach der Trennung motivieren.

1. “Ich lass mein altes Leben hinter mir, denn ich habe nichts zu verlieren” (aus “Sunny Driveby”)

https://open.spotify.com/embed/track/3RNiOv2nTQcnEg1hCW3qo3

Übrigens auch ein toller Satz im Schlussmach-Gespräch. Die eigene Existenz in “alt” und “neu” zu unterteilen, ist wie eine psychische Dusche. Der verlassene Mensch steht für das alte Leben, du fängst jetzt ein neues an. Und das wird dope: Denn du hast ja tatsächlich nichts zu verlieren, weil der Mensch ja weg ist. Dieser Satz ist zwar Kitsch und man findet ihn auf Facebook-Titelbildern von Menschen, die mal mit dir in der Volksschule waren und jetzt komisches Zeug posten – aber, er ist ja wahr. Außerdem nimm einfach alles, was nur irgendwie helfen könnte.

2. “Suche dich auch in den dunkelsten Straßen, die Tränen sie glitzern, bin wieder auf Party” (aus “Gold”)

https://open.spotify.com/embed/track/3g8nyP0YzA39tJTL2eE2r0

Kein Mensch ist unfehlbar. Und OK, du wolltest vielleicht dein erstes Feiern mit Stolz bestehen und dich an die erste Line halten – aber das Leben ist kein Wunschkonzert und man fängt eben nicht urplötzlich ein neues Leben an. Alle Erfahrungen machen uns ja irgendwie aus und alles an Alkohol, was du nach so einer schlimmen Erfahrung reinschüttest, kommt wieder raus. In Form von betrunkenen SMS. Oder Anrufen. Oder in Form von Heulen im Club. Es ist OK. Es passiert den Besten. Schäme dich nicht, lebe es aus.

3. “Die Hand voller Stempel ist normal; alles andere als sober, alles andere als sober” (aus “Gold”)

Ja, natürlich wirst du nach einer Trennung zum Partytiger. Partys versprechen Ablenkung, Spaß und potenzielle Sexpartner. Alles andere wäre auch unnatürlich. Nun ja, als neuer Partytiger wirst du am nächsten Tag mit eventuell vielen Stempeln aufwachen und die Hälfte nicht zuordnen können. Das Partyleben ist eben nur für den Moment hilfreich, sich jedes Wochenende wegzuschießen, wird dir längerfristig psychisch und physisch eher schaden. Aber wir möchten jetzt nicht wie deine Mutter klingen, wir merken es nur an.

4. “1A Discostoff, Freitags mit dem Mob, drei Gramm auf dein Kopf, einer geht ja noch” (aus “Berghain”)

https://open.spotify.com/embed/track/6anwG0xZTx4wntRWQVwp7r

Irgendwann wird das verzweifelte Häufchen Elend, welches du bist, sich am Abend des ersten Fortgehens aber auch befreit fühlen. Deine Squad ist da und ihr seid Feiern. Haiyiti will hier den fürchterlichen Exzess ausdrücken, der dich dank deiner angeschlagenen Psyche erwarten könnte. Aber diese Line pusht, der Song auch und man fühlt sich mehr wie ein Partytiger als ein, naja, verzweifeltes Häufchen Elend.

5.”Sie braucht keinen Stylist – let’s go; sie zahlt kein Eintritt, Trap down” (aus “Bahama Mama”)

https://open.spotify.com/embed/track/0bjKXvl02SIflr3g7uymAC

Und he, endlich mal Rap-Lyrics für uns Mädels. Ja, Girl. Du brauchst keinen Stylist, du bist genauso scharf wie du bist. Bevor das hier weiter wie eine Dove-Werbung klingt, möchte ich nur daran erinnern, dass in jedem – ob Mann oder Frau – ein Sexgott schlummert und er muss nur mit den richtigen Songs und der richtigen psychischen Vorbereitung geweckt werden. Der Mensch heult dir nach, nicht du ihm. Weil du bist der Jackpot. Und das beweist du jetzt im Club.

6. “Sie ist ein Bad Girl und macht das Money, rollt jeden Tag , scheißt auf dein Zwanni” (aus “Bahama Mama”)

Außer, dass in dir ein Sexgott steckt, steckt auch verdammt viel Bad Ass in dir. Es ist egal, wie genau du das Money machst. Café in der Innenstadt – Bad Ass. Museum an der Kassa: Yeah. Babysitter? Auch cool. Hauptsache, du machst dein Money und bist free. Elterngeld mal weggezählt. Du brauchst keine gemeinsame finanzielle Basis und geteilte Wohnkosten – sollte das deine Beziehung gewesen sein. Du brauchst nur dich und dein Ego.



7. “Ich ziehe mir eben noch Coke und abends guck ich eine Soap” (aus “Serienmodell”)

https://open.spotify.com/embed/track/2T2j0qptSr0qZ3zZbza90B

Coke zu ziehen und es Abends mit einer Folge GZSZ zu vergessen, zahlt sich jetzt nicht wirklich aus. Es ist furchtbare Geldverschwendung (was dir egal ist, weil du bist monetär free, aber trotzdem) und es ist eher kontraproduktiv für Fernsehabende, Drogen zu nehmen. Mach dir lieber ein Bier auf und genieß deinen Abend mit der Soap deines Vertrauens: GZSZ. Denn seien wir uns ehrlich, einzige Soap-Option. Du bist gerade in einer schwierigen Phase, es ist OK.

8. “Alle halten Abstand, keiner spielt den Big Boss” (aus “Bitches”)

https://open.spotify.com/embed/track/1NJTZAHndiYJsLTa5bfKuW

Ja, Girl! Und yeah, Boy! Das ist die Attitüde, die wir beim ersten Mal im Club brauchen. Du bist unantastbar und verdammt stark und du bist vor allem der Chef. Keiner kann dir etwas, nicht mal die Türsteher. Und wenn die dir doch was können, dann ist es dir natürlich scheißegal. Weil du bist DER Big Boss im Club. Nicht mal die DJs kommen an dich ran. Niemand.

9.”Du gibst alles zu, wenn wir dich ausfragen, weil die Jungs mit denen ich häng’ lieber draufschlagen”(aus “Mafioso”)

https://open.spotify.com/embed/track/4vjPeJfclQAtQWEPJEHXhI

Und nicht nur, dass du der unantastbare Big Boss bist – deine Squad stärkt dir auch den Rücken. Also hoffentlich schlagen deine Jungs niemanden wirklich zusammen, weil Gewalt ist bekanntlich keine Lösung. Es reicht schon, wenn sie dir den Rücken freihalten und den Streit, den du eventuell betrunken im Club provozierst, auch schlichten. Deine Leute sind die besten Leute und sie sind jetzt auch dein Anhaltspunkt im Leben. Gib deinen Freunden ein Küsschen.

10. “Es tut mir leid mein Baby, es ist vorbei mein Baby, wir hatten schöne Momente, doch der Traum hat auch ein Ende” (aus “American Dream”)

https://open.spotify.com/embed/track/4vAft7pxWEbawchxgXBbXA

Und hier ist es: Dein friedliches Ende, deine Erlösung aka Abschluss mit der Situation. Alles war cool, der Partner war nice, aber hey, life goes on. Das Leben besteht aus Erfahrungen und es ist OK, dass du eine schmerzliche machen musstest. Dafür hattest du schöne Momente, hast herausgefunden, dass du sehr wohl lieben kannst und du gehst klüger aus der Sache raus. Wahrscheinlich kommt diese Einsicht nicht am ersten Ausgehen-Abend, aber beim dritten oder dem 23ten. Egal wann sie kommt – sie wird kommen. Das versprechen wir dir.

**

Folgt Noisey Austria bei Facebook, Instagram und Twitter.

Noisey Schweiz auf Facebook, Instagram & Spotify.