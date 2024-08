10 Lines vom neuen Left Boy-Album ‘Ferdinand’, die euch verschiedene Arten von Liebe erklären

Kein anderer österreichische Musiker schafft es, so mit unseren Gefühlen zu spielen wie Left Boy. Er bringt ein Album raus, verschwindet dann einfach spurlos vom Erdboden (vielleicht deshalb auch der Name?) und bringt uns mit seinen Teaser-Videos an unsere psychischen Grenzen. Wer nichts verpassen wollte, konnte sich auf seiner Website für Email-Updates subscriben, aber unser Posteingang blieb für lange Zeit leer und wir fragten uns “Was zur Hölle macht eigentlich Left Boy?“.



Am 17. Dezember 2017 dann die große Ankündigung auf Facebook: Ein neues Album wird kommen. Aber was würde uns erwarten? Schon mit dem Song “The Return of…“, bei dem wir uns eigentlich schon sicher waren, dass Left Boy endlich zurück sei, wurde uns bewusst, dass Left Boy einen neuen Stil gefunden hat und dass es auch nach Permanent Midnight nicht mehr so schnell Lieder alla “Get it right” oder “Jack Sparrow” geben wird. In einem Facebook-Live-Q&A-Video geht er sogar auf dieses Thema ein, als sich ein Fan den alten Stil zurückwünscht. Left Boy sagt darauf, dass man sich als Musiker nunmal weiterentwickelt und dass er jetzt nunmal etwas Neues ausprobieren möchte. Seems legit.

Videos by VICE

Nachdem er sich am 1. April nochmal einen Aprilscherz erlaubt und uns damit bewiesen hat, dass er auch der deutschen Sprache mächtig ist, veröffentlicht er heute sein neues Album Ferdinand. Wir haben es uns angehört und haben festgestellt, dass man dabei ziemlich viel über verschiedene Arten von Liebe lernen kann und haben euch dazu 10 Lines rausgesucht.

1. “I saw my sons eyes, I am the father of god” (aus “Father of God”)

Obwohl wir schon oft davon gehört haben, dass es nichts Schöneres geben soll als ein Kind zu bekommen, können sich viele von uns nicht vorstellen, dass diese Wesen, die mit ihren Rollern durch die Gänge des ÖBB-Railjets rasen, ernsthaft von jemanden geliebt werden. Diese Art von Liebe versteht man wahrscheinlich erst, wenn man selbst ein Kind bekommt und von den ganzen Hormonen gebrainwasht worden ist.

2. “Look I don’t even know you and I don’t even care, you’re everything I want right now” (aus “Rose Garden”)

Jeder, der einmal jugendlich war, kennt diese Art von Liebe. Man sieht irgendwo einen Menschen, der schöner war als andere zuvor und verknallt sich in sie, obwohl man nie mit ihr gesprochen hat. Es ist der oder die Seelenverwandte – man weiß es einfach. Schließlich war der 50-Hundertstel-Blick richtig deep und hat mehr als Tausend Worte gesagt.

3. “Lookin’ back coverin’ my macbook in tears, ‘cause you did so much and I just didn’t care” (aus “Book Club”)

Manchmal lernt man die Liebe einer bestimmten Person erst zu schätzen, wenn man sie schon verloren hat – wenn man das nicht aus eigener Erfahrung gelernt hat, dann spätestens als Passenger 2012 diese Lebensweisheit in unser Gehirn gemeißelt hat. Diese Art von Liebe ist die beschissenste und gleicht eher einem Parasiten als dem Gefühl, über das Whitney Houston singt.

4. “Got a guitar for christmas and momma put me on stage” (aus “Superstar”)

Eltern-Kind-Liebe Part 2, weil das Ganze auch ausarten kann. Während manche froh sind, dass Left Boys Mutti ihm eine Gitarre zu Weihnachten geschenkt hat und ihn “on stage” geputtet hat, ist es eine sehr fragwürdige Art von Liebe: Man liebt sein Kind so sehr, dass man will, dass es berühmt wird. Natürlich völlig selbstlos das Ganze.

5. “So I moved back in with my dad in the city, he said ‘My boy I got no pity’” (aus “Got Damn)

Wenn man erwachsen ist – berühmt oder nicht berühmt – verändert sich die Liebe zu deinen Eltern. Man weiß, dass man erwachsen ist, wenn man dieselbe Person, die uns vor ein paar Jahren mal das Fortgehen verboten hat, um einen Ratschlag bittet. Unsere Eltern fühlen sich mittlerweile nicht mehr ganz so verantwortlich für uns und sind um einiges gechillter. Lieben tun sie uns trotzdem.

6. “That you fucks with me, we got some chemistry” (aus “Chemistry”)

Manchmal ergibt Liebe für unser Gehirn einfach keinen Sinn, denn manchmal steckt einfach nur Chemie dahinter und in Chemie musste ich nicht maturieren. Diese Art von Liebe ist die verwirrendste, denn unserem Körper ist es manchmal egal, was unsere Augen sehen oder unsere Ohren hören und veranstaltet in unserem Bauch eine Messe für Schmetterlingszucht. Auch schön.

7. “Everywhere I got all eyes on me” (aus “Superstar”)

Man kann übrigens auch sich selbst lieben. Sollte man auch. Aber nur ausreichend. Paprika-Edelsüß ist ein richtig geiles Gewürz, aber nimm zu viel davon und dein Hendl schmeckt wie eine staubige, alte, Paprika und du musst Hilfe im Chefkoch-Forum suchen.

8. “Gold chain hanging from my neck, seven figures written on the check” (aus “Gold Chain”)

Liebe ist schön. Aber das sind Goldketten und siebenstellige Schecks auch. Ja, ja, Glück kann man sich nicht kaufen und so weiter und Materialismus ist vielleicht nicht die schönste Art von Liebe, aber wer noch nie das kleinste Gefühl von Glück verspürt hat, als die Worte “Ihre Bestellung wurde versandt” auf seinem Bildschirm erschienen sind, möge den ersten Stein werfen.

9. “You think that I got to see a therapist huh? Is it really that bad?” (aus “Chemistry”)

Diese Art von Liebe ist unschön für beide Seiten, denn Liebe wird manchmal zum Psychotherapeuten-Ersatz – auch wenn man das sicher nicht mit Absicht macht und der schwierigste Schritt wahrscheinlich der ist, zu erkennen, was man da gerade tut. Im schlimmsten Fall reißt es beide in die Tiefe und das war’s dann mit der “schönsten Sache der Welt”.

10. “When I see you all I can think about is sex” (aus “Sweet Goodbye”)

Die Art von Liebe, bei der man nicht die Finger voneinander lassen kann, ist doch die schönste Art von Liebe.

**

Folgt Noisey Austria bei Facebook, Instagram und Twitter.

Noisey Schweiz auf Facebook, Instagram & Spotify.