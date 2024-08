10 Lines vom neuen Marilyn Manson-Album zum Einstimmen auf den Geburtstag eurer Mama

Was war das für eine Promophase! Von verstörenden Instagram-Videos über Beef mit Justin Bieber bis hin zur (unbeabsichtigten) Selbstverstümmelung auf der Bühne. Und natürlich am wichtigsten: die durchweg ziemlich großartigen Singleauskopplungen. Marilyn Manson hat in den letzten Monaten nicht mit Anreizen gegeizt, das heutige Release von Heaven Upside Down mit euphorischem Kreischen und verlaufendem Mascara zu erwarten.

Nun hat heute aber auch meine Mama Geburtstag. Das bedeutet ein Abend mit sehr vielen Familienmitgliedern zusammen an einem Tisch, die alle gleichzeitig und viel zu laut reden und mir am Ende vorwerfen, nicht hilfsbereit genug und außerdem ganz schön drall geworden zu sein. Ich liebe es. Aber man muss sich darauf einstellen.

Videos by VICE

Heute geht das am besten mit Marilyn Manson und Songs wie “WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE”, “KILL4ME” oder “JE$U$ CRI$I$”. Auf Mama, auf Marilyn und auf die gesundheitsfördernde Wirkung des God of Fuck.

VICE-Video: “Das Leben als genderneutraler Teenager”

“We’ll paint the town red, we’ll paint the town red / With the blood of the tourists” – Revelation #12

Bevor wir am heimischen Geburtstagstisch angekommen sind, um uns den Kommentaren der lieben Verwandten zu unserem Aussehen, Liebesleben oder anderer persönlicher Entscheidungen zu stellen, müssen wir erstmal den Weg dorthin in den öffentlichen Verkehrsmitteln bestreiten. “Revelation #12” liefert da den perfekten Soundtrack zur emotionalen Bewältigung dieser Reise.

“So dance, motherfucker, dance” – Tattooed In Reverse

Eine Party, auf der nicht getanzt wird, ist keine Party. Merkt euch das jetzt schon mal, auch wenn ihr später keinen Bock dazu haben solltet. Tut es für Mama, sie hat euch schließlich unter Schmerzen geboren, also könnt ihr auch mal fünf Minuten mit Onkel Willy tanzen.

“So hold your breath and just wait / ( I’m sure) Someone else will pay for your sins” – Tattooed In Reverse

Wenn dieser eine Onkel Willy, der permanent krumme Dinger dreht und jedes Mal dabei erwischt wird, erklärt, dass er eigentlich nur das Opfer ist.

“So what’s a nice place like this / Doing ’round people like us?” – WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE

Nach dem dritten Glas Wein dürftet ihr gefühlsduselig feststellen, dass ihr auch nicht besser seid und dieser schadenfrohe, aber herzensgute Haufen, den ihr Familie nennt, einfach das Beste auf der Welt ist. Zeit, ‘nen Witz über die gemeine verstorbene Tante zu machen.

“Cocaine and Abel, I don’t baptize whores” – SAY10

Hier möchte euch Marilyn Manson daran erinnern, gewisse Details eures letzten Wochenendes in euren Erzählungen auszulassen.

“Would you kill, kill, kill for me?” – KILL4ME

Eine Frage, die man sich umgekehrt auch selbst stellen kann. Würdet ihr für eure Mama töten? Auf jeden Fall! Eure Schwester? Gebt mir ‘ne Knarre! Euren alten, latent rassistischen Onkel? Hmmm … Ein perfektes Frage-Antwort-Spiel, um die Stimmung aufzulockern und gleichzeitig die Loyalität unserer Familienmitglieder zu testen.

“I will still be here to hold you / No matter how cold you are” – Saturnalia

Hier liefert Marilyn noch Inspiration für eure Tischrede, falls ihr noch keine vorbereitet haben solltet. Das man das “Cold” vielleicht auch mit dem Tod verbinden könnte, also dass wir für Mama immer noch da sein werden, selbst wenn sie tot ist, ist vielleicht etwas makaber. Aber jeder Geburtstag ist nun mal ein Schritt mehr in Richtung Sarg. Für jeden, der die gelöste Stimmung etwas runterziehen möchte, ist dieses Zitat vielleicht der perfekte Toast.

“Make up your mind or I’ll make it up for you” – JE$US CRI$I$

Wenn der Blickfick-Kampf um das letzte Stück Kuchen beginnt.

“No lies now, I love it” – “Blood Honey”

Der wunderbare Zustand, wenn alle die gleiche euphorisierende, selbstbewusstseins-boostende Menge Alkohol getrunken haben und sich nicht mehr verstellen wollen. Ab diesem Zeitpunkt geht die Party erst richtig los. Freut euch schon mal drauf.

“Because things that are pretty are always kept behind glass” – Threats of Romance

Meistens fallen einem schlagfertige Antworten immer erst zehn Minuten zu spät ein, wenn der Moment bereits vorbei ist. Sollte also ein neugieriger Verwandter nachhaken, warum ihr so verschwiegen seid und nichts von euch erzählt, hat Marilyn hier schon mal den passenden Spruch für euch (und vielleicht auch für euren nächsten Instagram-Post).

Folge Noisey auf Facebook, Instagram und Snapchat.