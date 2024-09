Am 3. Oktober erscheint endlich das neue Album von Dan Snaith alias Caribou. Und weil bekanntlich jeder Listen mag, haben wir dir im Folgenden die kalten, harten Fakten zum neuen Song und Album aufgeschrieben.

Can’t Do Without You https://t.co/Rk6F7MJozs From the forthcoming album Caribou ‘Our Love’.

1. Das Intro von „Can’t Do Without You” beweist, dass Dan Snaith auch mal ohne Melodie oder Beat auskommen kann—jedenfalls mindestens 84 Sekunden lang. Nehmen wir das Outro dazu, sind das sogar ganze 110 Sekunden, ohne dass musikalisch viel passieren würde.

2. Das neue Caribou-Stück ist 236 Sekunden lang. Damit ist „Can’t Do Without You” zu 53,39% ein ‚richtiger’ Song, und zu 100% für den Clubeinsatz gedacht.

3. Die Waveform zeigt dir deutlich, wo die interessanten Teile versteckt sind:

4. Der Song ist nicht nur ein Liebeslied, sondern eine ganze Beschwörung, eine Manifestierung von Liebesbekundungen: „I can’t do without you / And you’re the only thing I think about / It’s all that I can say or do / And you know you’re the one I dream about / I couldn’t do without you”

5. Das Cover stammt von dem walisischen Fotografen Jason Evans. Wenn du lange genug darauf starrst, wirst du darin einen erigierten Penis sehen (oder auch nicht).

7. „Can’t Do Without You” kannst du ab dem 4. Juni kaufen.

8. Evans zeichnet außerdem für das Artwork des neuen Caribou-Albums verantwortlich. So sieht’s aus:

9. Das Album trägt—wie du oben auch lesen kannst—den Titel Our Love, „unsere Liebe”. Es dreht sich also offensichtlich um kollektive Gefühle, nicht nur um Narzissmus.

10. Dies ist die Tracklist:

01. Can’t Do Without You

02. Silver

03. All I Ever Need

04. Our Love

05. Dive

06. Second Chance

07. Julia Brightly

08. Mars

09. Back Home

10. Your Love Will Set You Free

11. Die neue Platte kannst du jetzt schon als CD und Vinyl vorbestellen, damit du am 3. Oktober das Album schon hast, vor deinen Freunden angeben und dein Geld, das du dann weniger hast, für andere Dinge ausgeben kannst (oder auch nicht).

12. Am 3. Oktober ist Tag der deutschen Einheit, weshalb der Plattenhändler deines Vertrauens an diesem Release-Tag geschlossen hat.

13. Wir haben das Album neulich auf der Club-Anlage einer Berliner Diskothek hören können und verbürgen uns dafür, dass sich der Blindkauf lohnt!

14. Der Großteil der Stücke wird im Club ebenso gut funktionieren, wie auf deinem Küchenradio. Für alle Popaficionados sei noch erwähnt, dass sowohl Owen Pallett als auch Jessy Lanza an Our Love mitgearbeitet haben.

Your friend and mine, Owen Pallett, has just released his amazing new album In Conflict. Check it out if haven’t already. @owenpallett

15. Vor bzw. kurz nach der Albumveröffentlichung kommt Caribou mit Band wieder ins Land und hier sind alle Termine:

We’re playing a free @RBMA show in Berlin on June 21st with @jessy_lanza and more. http://t.co/YJNjstSGUI

Caribou live:

12.06. Luzern – B-Sides Festival

21.06. Berlin – Mauerpark (RBMA x Fête de la Musique)*

10.10. Köln – E-Werk*

11.10. Hamburg – Große Freiheit*

15.10. Leipzig – Conne Island*

18.10. Wien – Museumsquartier*

19.10. München – Muffathalle*

201.0. Zürich – Komplex 457*

* mit Jessy Lanza

Das war’s!

**

