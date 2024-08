22 Regeln für den Umgang mit Singles

Single zu sein hat so viele Vorteile: Du kannst deine fettigen Ketchup-Finger an der Bettdecke abwischen und den Deckel nicht zurück auf die Zahnpasta schrauben, ohne dass sich irgendwer beschwert. Niemand wirft dir verurteilende Blicke zu, wenn du schon zum zweiten Mal an einem Tag den Lieferservice kommen lässt, obwohl du gesagt hast, du könntest dir Paris nicht leisten. Niemand nimmt “aus Versehen” das gute Ladekabel mit zur Arbeit, weshalb du den halben Tag lang das beschissene mit dem Klebeband in dem sehr spezifischen 45-Grad-Winkel halten musst, in dem es funktioniert.

Aber irgendwie schaffen es Leute trotzdem noch, einem das Gefühl zu geben, am Singlesein wäre irgendwas falsch. Als wäre es eine Charakterschwäche, an der man momentan arbeitet. Weil ich das leid bin, habe ich mich mit einer Gruppe umwerfender Singles beraten, um die ultimativen Regeln aufzustellen, die dich davon abhalten werden, in ein Fettnäpfchen zu treten.

Videos by VICE

Auch von VICE: Mein erstes Date mit… Wa22ermann

1. Frag nicht nach “den Apps”

Dating-Apps sind nur für die Leute faszinierend, die sie nie wirklich benutzen müssen. Für uns sind sie: nervenaufreibend, langweilig und deprimierend in einem. Aber klar, du darfst auch mal probieren – nur tu nicht so, als würdest du nicht verstehen, wie sie funktionieren. Das Großeltern-Gehabe kannst du dir sparen. Warst du nicht vor sechs Monaten selbst noch Single?

2. Sag auf keinen Fall “Wie kommt’s, dass du noch Single bist?”

Ich weiß, das ist nett gemeint, aber es betont trotzdem unsere eigene Rolle, und nicht die trostlose Dating-Welt, durch die wir navigieren. Außerdem klingt das ein bisschen so, als würdest du meinen Keller nach Leichen durchsuchen wollen.

3. Spar dir dein Mitleid

Schau uns nicht so an, als wären wir Welpen, die keiner adoptiert. Single zu sein ist oft eine Entscheidung. Und selbst wenn nicht, bedeutet das nicht, dass man ein Loser ist. Die coolsten und heißesten Leute sind alle Single. Harald Glööckler ist Single, und wer ist cooler als Harald Glööckler?

4. Erzähl nicht die ganze Zeit, wie toll die Person ist, mit der du zusammen bist

Wenn es nicht auf einem Level mit Kim-Kardashian-Dramen ist, interessiert mich nicht, was sie Süßes gemacht hat. Ich will hören, wie abartig du es findest, dass sie Mayo aus der Flasche isst und wie komisch du ihren langen zweiten Zeh findest. Solche Sachen.

5. Erzähl ihr nicht unsere Geheimnisse

Ich weiß, du denkst, dass die Person, mit der du zusammen bist, im Grunde ein Teil von dir ist und es deshalb nicht zählt, wenn du ihr irgendwas erzählst. Aber bitte, ich will nicht, dass Ben weiß, dass ich mich am Wochenende bei einem Blowjob vollgekotzt habe – was nie passiert ist, aber nur für den Fall.

6. Verkuppel uns

Wir tun vielleicht so, als wäre das lästig, aber wir wollen einfach nicht verzweifelt wirken, OK? Mach dich nützlich, indem du den peinlichen Teil für uns übernimmst. So können wir mit den Augen rollen und gleichgültig tun.

7. Bitte hör auf zu sagen, wir hätten jemand Besseren verdient als die Arschlöcher, mit denen wir gerade schlafen

Es ist meistens keine Frage der Selbstachtung – wir wissen, dass wir etwas Besseres verdienen. Das Problem ist, dass “besser” nicht oft um die Ecke wartet. In dieser Dating-Welt ist der Typ mit einer Vorliebe für orangen Wein und dem unbezogenem Bett tatsächlich ein Fang.

8. Freu dich mit uns über jede kleine, traurige Sache, über die wir uns übermäßig freuen

Lass uns ausrasten, wenn unser Flirt “aus Versehen” die Zahnbürste bei uns vergisst. Wir müssen schließlich auch alle Fotos auf dem Instagram-Account für eure Katze liken.

9. Geht nicht überall als Paar hin

Besonders wenn wir nur etwas zu zweit unternehmen wollten oder es ein Jungs- bzw. Mädelsabend sein sollte, freuen wir uns nicht unbedingt, wenn du jemanden mitbringst.

10. Wir sind kein Ersatz, wenn dein Partner keine Zeit hat

Singles sind keine Ausweichoption, für den Fall, dass deine Partnerin nicht da ist oder ihren Freiraum will. Wir sollten genauso wichtig sein, wenn nicht sogar wichtiger, denn wir werden definitiv da sein, bis der Tod uns scheidet.

11. Lass uns von den langweiligen Kleinigkeiten unseres Alltag erzählen

Wenn man mit jemandem zusammen ist, erzählt man dieser Person jedes noch so kleine Detail über seinen Tag: die unfreundliche E-Mail, die man bekommen hat, das Sandwich, das man zu Mittag gegessen hat. Manchmal brauchen auch Singles jemanden, mit dem sie diese kleinen Momente teilen können.

12. Sag nicht, wir wären ‘wählerisch’

Wenn wir jemanden ignorieren wollen, weil er das “100”-Emoji auf WhatsApp benutzt hat, ist das unsere Entscheidung.

13. Hör auf, uns zu erzählen, wo wir Leute treffen könnten

Es gibt nichts Tragischeres, als wenn dir eine Person erzählt, du solltest einem Laufclub, einem Töpferkurs oder einer Kochschule beitreten, weil es dort heiße Leute gebe. Auch Singles brauchen Freizeit, um ihre Wäsche zu waschen, weißt du?

14. Gib einfach überhaupt keine Ratschläge zur Partnersuche, wenn du in einer Beziehung bist

Nicke einfach zustimmend, wenn wir etwas über die Dating-Welt erzählen. Wir haben es dort schwer genug.

15. Frag nicht, was mit [hier den Namen der Person einfügen] passiert ist

Wenn das Thema nicht von selbst kommt, stehen die Chancen gut, dass sie am Ende ein ziemliches Ekel war.

16. Du beneidest uns nicht wirklich

In dieser Zeit Single zu sein bedeutet, sich durch die zwanzigste “Ich bin momentan nicht bereit für eine Beziehung”-Nachricht eines Hinge-Matches quälen zu müssen, mit dem man gerade geschlafen hat. Du würdest das nicht durchhalten.

17. Wir sind nicht dein Forschungsobjekt

Wenn du fragst, was denn bitte “Breadcrumbing”, “Benching” oder “Pocketing” sein soll, hörst du dich an, als wärst du 1.000 Jahre alt. Hör auf, dich wie jemand aus der Anthropologie zu benehmen, der eine uralte Zivilisation erforscht.

18. Erzähl niemals, unter keinen Umständen, dass “die Zeit abläuft”

Sollte eigentlich selbstverständlich sein, ich habe es aber trotzdem schon erlebt. Es bringt uns wirklich gar nichts, wenn du uns fragst, wann wir bereit sind, sesshaft zu werden. Oder noch schlimmer, uns sagst, wir hätten den Absprung völlig verpasst und müssten jetzt auf die nächste Runde Scheidungen warten. Glaub mir, unsere Mütter sagen das oft genug.

19. Triff uns für alltägliche Verabredungen

Seien wir ehrlich: Singles sind einfach viel lustiger. Aber wir sind nicht nur für wilde Partynächte gut. Geh mit uns spazieren, hak dich auf dem Blumenmarkt bei uns ein, koche uns ein schönes Abendessen – all diese entspannten Dinge, die Leute sonst oft in einer Beziehung zusammen machen.

20. Frag nicht, ob wir den Platz wechseln können, damit du neben deiner Partnerin sitzen kannst

Wenn man Single ist, fühlt man sich oft wie ein Anhängsel, eine nervige logistische Schwierigkeit. Bitte tu nichts, was das noch verschlimmern könnte.

21. Sei nicht sauer, wenn wir nicht mit einem Haufen von Paaren rumhängen wollen

Lad uns aus Höflichkeit zur Dinnerparty ein, aber wenn wir an dem Abend irgendwie eine Magenverstimmung haben, lass einfach gut sein.

22. Benutze das inklusive “wir”

Manchmal fühlen sich Probleme größer an, wenn man niemanden hat, an den man sich anlehnen kann wie in einer Beziehung. Deswegen kann ein einfaches “Wir kriegen das hin” so tröstlich sein. Single zu sein muss nicht heißen, dass man allein ist. Und benutze auf keinen Fall das exklusive “wir”, mit dem du dich und die Person meinst, mit der du zusammen bist, wenn du über deine Vorlieben, Abneigungen oder Ansichten sprichst. Außer du willst, dass uns das Mittagessen hochkommt.

Folge VICE auf TikTok, Facebook, Instagram, YouTube und Snapchat.