5 News vom Wochenende, die du nicht verpasst haben solltest

Zu Beginn eine Frage: Wer von euch war das mit Frage 10?

Sonntagmorgen in Deutschland, die Gemütslage der Nation irgendwo zwischen Kater, unstillbarer Lust nach Shopping und Wasserstoffbombe. Beim am zweit- und achthäufigst gegoogelten Thema können wir euch in dieser Übersicht weiterhelfen, dazu weitere wichtige oder zumindest ziemlich skurrile Nachrichten vom Wochenende. Willkommen bei den Hangover-News:

Das TV-Duell: Merkel vs. Schulz in 10 Tweets

97 Minuten zusammengefasst. Gern geschehen:

Es war das einzige TV-Duell vor der Bundestagswahl am 24. September.

Besonders Moderator Claus Strunz hakte extrem motiviert wieder und wieder nach.

Inhaltlich prägte er vor allem die erste Hälfte extrem mit dem Thema Flüchtlinge.

Die Kandidaten gingen freundlich miteinander um (Tweet vom Autor dieser Zeilen).

Und eine Schlagzeile konnte Schulz doch noch rausquetschen.

Aber ein Charisma-Feuerwerk hat der Herausforderer nicht abgefeuert:

Die seltsamste Frage war, wer von beiden heute in der Kirche war:

Das positivste Fazit des Abends:

Und:

Nordkorea testet schon wieder eine Bombe

Schon vor dem TV-Duell sind wir am Sonntag zu einem Tweet aufgewacht, den wir so nicht gebraucht hätten.

Das nordkoreanische Staatsfernsehen hat berichtet, dass das Land unter Diktator Kim Jong-un erfolgreich eine Wasserstoffbombe getestet habe.

Ob Pjöngjang tatsächlich eine solche Bombe besitzt, ist nicht zu hundert Prozent sicher, allerdings haben Seismologen im Norden des Landes ein Erdbeben der Stärke 6,3 gemessen. Möglich auch, dass Nordkorea eine konventionelle Atombombe getestet hat – was jetzt auch nicht so viel beruhigender ist. Denn: Die Bombe war fünf- bis zehnmal stärker als die bei allen bisher durchgeführten Tests.

Wie soll die Welt nun darauf reagieren? Eine militärische Lösung ist nicht wirklich eine Option. Länder wie Südkorea und Japan wollen die Resolutionen gegen Nordkorea verstärken, Donald Trumps Tweets tragen wenig dazu bei, die Lage zu entspannen. Auf Twitter verkündete er, den Handel mit allen Staaten zu stoppen, die Geschäfte mit Nordkorea betreiben. Dazu gehören auch China und Indien. Was es ziemlich unrealistisch macht, dass Trump das wirklich durchziehen wird. Beim Gipfel der Brics-Staaten in Xiamen treffen heute die Staats- und Regierungschefs der Schwellenländer, darunter Indien und China, zusammen, um über Nordkorea zu beraten.

In Frankfurt fand die größte Evakuierung seit dem Zweiten Weltkrieg statt

Auch in Deutschland hat eine Bombe die Schlagzeilen bestimmt: In Frankfurt war bei Bauarbeiten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe hat dann die größte Evakuierungsaktion seit dem Kriegsende ausgelöst, rund 70.000 Menschen sollten die Gegend im Umkreis von 1,5 Kilometern um die Bombe verlassen. Die Straßen waren mitten am Tag menschenleer.

Ist aber alles gut gegangen. Die 1,4 Tonnen schwere Bombe wurde erfolgreich entschärft und die Bombenentschärfer sind die Helden des Wochenendes.

Wettbewerb der Totengräber: Wer schaufelt am schnellsten das perfekte Grab?

Wir berichten hier ja immer wieder mal darüber, wie sich Menschen so ihr Wochenende vertreiben, unsere Favoriten dieser Woche sind die ungarischen Totengräber, die sich am Samstag in Gyula im Südosten des Landes getroffen haben. In Zweierteams kämpften sie darum, wer besonders schnell eine genau 1,60 Meter tiefe, 2 Meter lange und 80 Zentimeter breite Grube ausschaufeln kann.

Leider geht aus dem Bericht über das Event nicht hervor, wer gewonnen hat – sollte aber jemand für nächstes Jahr trainieren wollen: Bewertet werden Genauigkeit und Zeit.

Vermieter wechselt Schloss und sperrt Mieter ein

Bei der Eskalation dieses Streits wären wir ja gerne dabei gewesen. Am Samstag hat ein 63 Jahre alter Vermieter in Einbeck in Niedersachsen seinen zwölf Jahre jüngeren Mieter in die Wohnung eingeschlossen. Während des Zoffs hatte der Vermieter das Schloss ausgewechselt und dem Mieter keinen Schlüssel gegeben. Der Mieter hätte die Wohnung nur noch durch das Fenster verlassen können. Der wiederum beschimpfte und bedrohte laut Polizei den Vermieter, erst nach mehrfacher Aufforderung hat er einen Schlüssel bekommen. Gegen beide läuft jetzt ein Strafverfahren.

