50 Cent ist der größte Internettroll seit Boris Becker

Für die meisten Menschen wäre die Anmeldung der Insolvenz ein Anlass zur Verzweiflung, zur Scham oder sogar zur schweren Depression. Öffentlich zu seinem Misserfolg stehen zu müssen, geht schließlich auch mit einem gewissen gesellschaftlichen Stigma einher. Misserfolg bedeutet in unserem System nicht nur berufliches, sondern auch persönliches Scheitern. Nicht schön, sackpeinlich und dazu noch anstrengend, weil viele Behördengänge. Wie gesagt, die meisten würden angesichts ihres Schuldenberges den Kopf im Sand, in den Händen oder einer Schlinge vergraben. Nicht aber 50 Cent. 50 Cents Kopf bleibt höher gereckt denn je und noch dazu ziert ihn ein strahlendes, hämisches Grinsen.

Geht es um sein Insolvenzverfahren, scheint 50 echt kaum etwas mehr egal zu sein. Humor ist eben, wenn man trotzdem lacht. Also lacht 50 sehr viel, mit sehr viel Geld und sehr vielen Filtern auf Instagram und haut dort ein Goldnugget nach dem anderen raus. Wirklich: 50 war schon immer ziemlich unterhaltsam, was seine Internetaktivitäten angeht (denken wir bitte an sämtliche Beefs von Rick Ross bis Meek Mill, die 50 jemals durcheskaliert hat). Aber wie er in letzter Zeit seine Gerichtsvollzieher, Gläubiger und schlussendlich auch die Leute, denen er Geld schuldet, trollt, ist mit eines der witzigesten, frechsten und ignorantesten Dinge, die im Internet passiert sind, seit Boris Becker es 1999 sehr lollig entjungferte.

Hier isst 50 Cent zum Beispiel ein Geld-Sandwich:

Das Maß an Ironie, mit dem 50 öffentlich die ganze Welt trollt, hat inzwischen ein Level erreicht, wo wir selbst nicht mehr richtig unterscheiden können, was er eigentlich noch ernst meint und was nicht. Die Richterin, die sein Insolvenzverfahren bearbeitet, scheint ähnlich verwirrt von 50s sorglosem Gebaren auf Instagram und Co. zu sein und bat nun am Mittwoch Curtis Jackson vor Gericht, um zu erklären, wo eigentlich das ganze Geld herkommt, mit dem er großspuriger denn je in seinen sozialen Medien posiert.

50 stellte klar: Die Stacks, Bündel und Haufen von Geld sind in Wirklichkeit nur Falschgeld, wie es auch in Musikvideos oder Shows benutzt wird. Sich aufgrund seiner Umstände etwas bescheidener zu inszenieren, sieht 50 überhaupt nicht ein. Und er hat laut Spiegel Online wasserdichte Erklärungen dafür: „Nur weil ich daran interessiert bin, meine Marke zu pflegen, heißt das doch nicht, dass ich Vermögen verberge oder in Sachen Insolvenz gelogen habe.“ 50 Cent wirkt irgendwie wie dieser eine Junge in der Klasse, der nur Scheiße gebaut hat und trotzdem immer mit allem davon gekommen ist, während man selber immer sofort weggesetzt wurde, wenn man nur einen Satz zu seinem Nachbarn geflüstert hat. Darauf erstmal ein Instagrambild:

Das Zugeständnis, die eigene Inszenierung als nach wie vor erfolgreicher, reicher Rapstar sei nichts weiter als ein Kartenhaus, das aus dem gleichen Papier besteht wie das Fake-Geld, mit dem man angibt, wäre mal wieder den meisten ziemlich peinlich. 50 nicht. „Aus irgendeinem Grund lieben mich die Menschen. Ich war heute vor Gericht und alles, was ich dort spürte, war Liebe. Sie fragten mich nach Geld und ich antwortete ihnen, dass ich keines habe, aber wenn ihr paar M&Ms wollt, bitteschön!“ Zero fucks given.

Zur Hintergrundinfo: 50 Cent reichte seinen Insolvenzantrag im vergangenen Sommer als Reaktion einer sieben Millionen Dollar Klage gegen ihn ein—aus strategischen Gründen, wie er selbst sagte. Kackendreist. 50 wurde vorgeworfen, ein Sextape veröffentlicht zu haben, ohne vorher die Erlaubnis der Protagonistin eingeholt oder ihr eine Entschädigung dafür gezahlt zu haben. Kein cooler Move, das ist unabstreitbar. Aber die Ignoranz, mit der 50 seinen Verwürfen gegenübertritt, ist so überdimensional, dass man einfach nur ungläubig kichern kann. 50 ist ein Arsch, aber er steht verdammt nochmal dazu.

Es gibt wohl wenige Dinge, die 50s Ego ernsthaften Schaden zufügen könnten. Diese Selbstakzeptanz und gleichzeitige Ignoranz gegenüber dem, was andere Menschen über ihn denken, verleihen 50 schon wieder fast eine gewisse Vorbildfunktion. Wäre da nicht die Sache mit dem Sextape und dem Betrug. Aber hey: Immerhin sieht es einer positiv—50 Cent.

