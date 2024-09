8 Dinge, die dieses Jahr definitiv in der elektronischen Musik passieren werden

Unser Vorsatz für das neue Jahr ist, schneller auf den Punkt zu kommen, also kommen wir direkt auf den Punkt und geben dir, was du willst. Und was du willst, ist eine Liste mit Dingen, die dieses Jahr definitiv in der Dance-Musik passieren werden. Sollte etwas davon nicht eintreten, dann ruf uns in genau einem Jahr an und wir werden uns aufrichtig bei dir entschuldigen. Wird aber nicht nötig sein, denn es wird alles passieren. Alles.

Clubs werden besser

Tja, schlechter können sie ja nicht mehr werden! Aber mal im Ernst, man sollte meinen, dass die Clubbing Community—inklusive THUMP—sich in einer Zeit, in der häufiger Clubs dicht machen, als Charlie Sheen mit einem Kater aufwacht, zusammenfindet, um sicherzugehen, dass das Ausgehen tatsächlich mehr Spaß macht, als mit einem warmen Sixpack Bier zu Hause zu sitzen und den ganzen Abend Dschungelcamp zu glotzen.

Clubs werden schlechter

Alternativ könnten die Dinge auch noch beschissener werden, bis die einzigen Clubs, die es noch gibt, schlimme Großraumdiscos sind, in denen es Alcopops aus „lustigen” Gläsern gibt, während irgendwelche Arschgeigen mit roten Hosen WIRKLICH LAUT darüber reden, wie toll es ist, Geld zu haben. Wenn du bedenkst, dass die Welt in jeder Hinsicht jedes Jahr ein bisschen beschissener geworden ist, dann ist das traurigerweise ein recht wahrscheinliches Szenario. Genieß das Berghain, so lange es noch geht.

Calvin Harris wird zum reichsten Menschen auf Erden

Wir können uns nicht daran erinnern, ob Calvin letztes Jahr irgendwas anderes Erwähnenswertes vollbracht hat, außer Unmengen an Geld und noch mehr Geld anzuhäufen. Er hat in jeder Sekunde so viel verdient, wie ein Durchschnittsverdiener im Monat und das jede Sekunde des Tages, jeden Tag in der Woche, jede Woche im Monat, jeden Monat im Jahr, sodass er mittlerweile wahrscheinlich in Geldscheinen badet. Wir sind zuversichtlich, dass er 2016 Bill Gates und Carlos Slim vom Thron stoßen wird und in einem Akt bislang unvorstellbarer Großzügigkeit wird Harris vom Dach eines seiner mittlerweile 15 Casinos bekanntgeben, dass er jeden auf der Welt mit einem Grundeinkommen ausstattet. Anschließend wird er direkt in den Himmel aufsteigen und vom Papst heiliggesprochen. Kindern auf der ganzen Welt wird beigebracht, ihn anzubeten, jede Nation dieser Erde erbaut in ihrer Hauptstadt eine 60 Meter hohe Statue von ihm und dort oben, im Himmel, kriegt er alle Frauen ab.

Ricardo Villalobos wird einen neunstündigen Percussion-Track veröffentlichen



Äh, was der alles macht!?

Neue Genres werden aufkommen…

Es ist 2016, mein Freund. Kannst du das glauben? 2016. Zweitausendundsechzehn. Nach Christus. 2016 n. Chr. Wir haben es bis 2016 geschafft. Denk nur eine Sekunde darüber nach. Kannst du dich noch daran erinnern, wie aufgeregt du warst, als du im Jahr 2000 aufgewacht bist? Fühlte sich das nicht großartig an? War das nicht die Zukunft, die uns versprochen wurde? War es nicht wirklich und alles, was wir bekommen haben, waren noch mehr kostenlose Pornos und und immer teureres Bier. Aber das war damals und das hier ist jetzt und es ist 2016 und wir sind alle total bereit dafür, uns wirklich mit Tropical Aquacrunk und Militant Dub-Electro und Post-Future-Present-Past-Garage zu beschäftigen. Her mit den Sounds der Gegenwart!

…und sie werden genauso wie die alten klingen

Oh, es ist immer noch entweder House oder Techno oder Tech-House, oder? Toll.

Deine Mutter kommt ins Berghain

Sie redet jetzt schon seit Monaten darüber, bis jetzt hat sie allerdings nur Flüge und ein Hotel gebucht. Das ist richtig, deine Mutter, im Sinne von deiner echten Mutter, im Sinne von der Frau, die dich geboren und aufgezogen hat, reist nach Berlin, wird sich ein paar Bier und ein oder zwei Schnitzel genehmigen und eine Stunde im Hard Wax verbringen—und natürlich mit der „New Day” 12″ wieder rauskommen—und dann geht sie zum Berghain, wird ohne Probleme reinkommen und dort 16 Stunden lang bleiben. Sie wird sehen, wie Ben Klock den Laden auseinandernimmt und dich danach anrufen, um dir zu sagen, dass sie findet, dass „der Vibe in der P-Bar so viel besser ist” und du wirst nicht wissen, was du tun sollst.

Ein DJ oder Produzent, von dem du dachtest, dass er in Ordnung sei, wird etwas wirklich Problematisches sagen und seine Karriere wird berechtigterweise vorbei sein und wirklich niemand wird diesen Verlust beklagen und wir werden uns gut fühlen, weil wir einen riesigen Vollidiot aus der Szene gekickt haben und dann passiert einen Monat später das Gleiche

Was denkst du, was Ten Walls gerade so macht? Ich wette einen Fünfer darauf, dass es „in einem dunklen Raum sitzen und sich nie wieder bewegen” ist.

**

