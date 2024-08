99 Lösungen für das “Frauenproblem” im Schweizer Pop-Business

Hat die Schweizer Popmusik ein Frauenproblem? Diese Frage stellten sich die Verantwortlichen der Swiss Music Awards am Mittwoch an einem Diskussions- und Showcase-Anlass in Zürich. Die Awards gerieten vergangenes Jahr hart in die Kritik, weil sie keinen weiblichen Showact im Programm hatten. Beantworten kann ich die Frage jedoch eigentlich ganz einfach – dafür braucht es keine Diskussion: Ja. Frauen sind in jedem Bereich der Musikindustrie massiv untervertreten – neben den SMAs sind auch Festival-Lineups, Radio-Rotationen und Verkaufszahlen ein Indikator dafür, der jedem schon mal aufgefallen sein sollte. Deswegen wären die Fragen viel wichtiger, woran das liegt und wie wir das ändern können.

An den zwei Panel-Diskussionen, an denen Musikerinnen und Branchenvertreterinnen sprachen, kratzen die Gesprächsrunden jedoch nur hart an der Oberfläche, zeigten die Probleme weiter auf und warfen noch mehr Fragen auf. Echte Lösungen hatte eigentlich niemand parat. Aber wenigstens sorgt der Anlass für einen medialen Diskurs.

Videos by VICE

So einfach kann ich den Lösungsmangel leider nicht auf mir sitzen lassen. Dieses Problem ist besonders in der Schweiz sehr tiefgreifend und als männlicher Musikredaktor kann ich nur so viel tun, wie immer wieder auf Noisey gute Musikerinnen vorzustellen – oder auch mal bei Radio Stadtfilter über das Thema Frauen in der Musikwelt reden. Es braucht einen Weckruf und Lösungen für alle in diesem Business.

Wie Jay-Z zu sagen pflegt: Ich habe 99 Probleme, aber Frauen sind sicher keins. Aber dafür weiss ich von 99 Dingen, die es braucht, damit das Musik-Business keine Schwanzparty bleibt.

Mehr Frauen als Musikerinnen

Mehr Frauen in Musikredaktionen

Mehr Frauen auf Festivalbühnen

Mehr Frauen als Musiklehrerinnen

Mehr Frauen in Jurys

Mehr Frauen in Bands

Mehr Frauen als Dirigentinnen

Mehr Frauen auf Spotify-Playlists

Mehr Frauen hinter Plattenspielern

Mehr Frauen in Booking-Agenturen

Mehr Frauen als A&Rs

Mehr Frauen als Markenträgerinnen

Mehr Frauen als Clubmacherinnen

Mehr Frauen an Podiumsdiskussionen über Frauen im Pop-Biz

Mehr Frauen in Kulturämtern

Mehr Frauen als Konzertveranstalterinnen

Mehr Frauen auf SRF 3s “Best Talent”-Liste

Mehr Frauen auf Noiseys Lift Up-Liste

Mehr Frauen als Nominierte bei Musikpreisen

Mehr Frauen im HipHop

Mehr Frauen im Rock

Mehr Frauen in der elektronischen Musik

Mehr Frauen im Pop

Mehr Frauen im Schlager

Mehr Frauen in der Volksmusik

Mehr Frauen im Mainstream

Mehr Frauen im Radio

Mehr Frauen im Underground

Mehr Frauen bei Indielabels

Mehr Frauen bei Majorlabels

Mehr Frauen als Werbe-Songschreiberinnen

Mehr Frauen als Produzentinnen

Mehr Frauen als Radio-Programchefinnen

Mehr Frauen als Hit-Schreiberinnen

Mehr Frauen als Musik-Buyerinnen für Werbung und TV

Mehr Frauen als Musikverband-Chefinnen

Mehr Frauen als Sängerinnen

Mehr Frauen als Rapperinnen

Mehr Frauen als Gitarristinnen

Mehr Frauen als Schlagzeugerinnen

Mehr Frauen als Bassistinenn

Mehr Frauen als Pianistinnen

Mehr Frauen als Violinistinnen

Mehr Frauen an den Synths

Mehr Frauen als Beat-Produzentinnen

Mehr Frauen als Radio-Hosts

Mehr Frauen in den Charts

Mehr Frauen als musikalische Vorbilder

Mehr Frauen auf Film-Soundtracks

Mehr Frauen als Sport-Hymnen-Schreiberinnen

Mehr Frauen als Show-Act an den SMAs

Mehr Frauen als Stagehands

Mehr Frauen als Roadies

Mehr Frauen als Tontechnikerinnen

Mehr Frauen auf Spotify-Playlistbildern

Mehr Frauen auf der Apple-Music-Startseite

Mehr Frauen in den iGroove-SMS-Charts

Mehr Frauen als Musikvideo-Regisseurinnen

Mehr Frauen als Musik-Professorinnen

Mehr Frauen im Studio

Mehr Frauen in Bandräumen

Mehr Frauen wie Beyoncé

Mehr Frauen wie SXTN

Mehr Frauen wie Juliette Lewis

Mehr Frauen wie Pussy Riot

Mehr Frauen wie Beatrice Egli

Mehr Frauen im Interview

Mehr Frauen als heiss gehandelte Newcommerinnen

Mehr Frauen als die grosse Hoffnung der Musik

Mehr Frauen als Pop-Ikonen

Mehr Frauen als Managerinnen

Mehr Frauen als Album der Woche

Mehr Frauen als Song des Tages

Mehr Frauen als bestes Musikvideo der Welt

Mehr Frauen als Artist-Betreuerinnen

Mehr Frauen als Promoterinnen

Mehr Frauen als Kritikerinnen

Mehr Frauen als Fans

Mehr Frauen als Album-Cover-Designerinnen

Mehr Frauen als Musik-Kuratorinnen

Mehr Frauen als Musik-Expertinnen

Mehr Frauen im Rap-Game, als Rapper Bitch sagen können

Mehr Frauen, die Sex, Drugs & Rock’n’Roll zelebrieren

Mehr Frauen am SRF Virus Bounce Cypher

Mehr Frauen im Mosh-Pit

Mehr Frauen am Stage-Diven

Mehr Frauen mit riesigen Plattensammlungen

Mehr Frauen am Bluetooth-Boxen-Regler

Mehr Frauen aus Bluetooth-Boxen

Mehr Frauen in der Metal-Szene

Mehr Frauen deren Passion Musik ist

Mehr Frauen in der HipHop-Clique

Mehr Frauen am Beatboxen

Mehr Frauen in der Punk-Clique

Mehr Frauen mit ACAB-Aufnähern

Mehr Frauen in der Indie-Clique

Mehr Frauen als Musik-Tastemakers

Mehr Frauen auf Noisey.ch

Mehr Frauen im Pop-Biz als Jay-Z Probleme hat

100. Mehr Männer im Musik-Business, die sich bewusst werden, dass es die 99 Dinge da oben braucht

Noisey Schweiz auf Facebook, Instagram & Spotify