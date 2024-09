Eine Frau hat eine ganze Flasche Cognac geext, um sie nicht dem Flughafenpersonal zu geben

Wie jeder richtige Weltenbummler dir bestätigen kann, ist es wohl eine der wichtigsten Fähigkeiten, die du auf deinen Reisen brauchst, deine unterwegs erstandene Beute an den wachsamen Augen des Flughafenpersonals vorbei zu schmuggeln. (Das und die Fähigkeit, den Typen in deinem Hostel—der eine, der immer Hosenröcke trägt—davon abzuhalten, dir zu nahe zu kommen, während du schläfst.)

Es gibt eine chinesische Frau, die die unerschrockene Mentalität einer fortgeschrittenen Reisenden perfekt verkörpert. Ihr Name ist Frau Zhao (Vorname unbekannt) und ihr kürzlicher Versuch, eine Flasche importierten Cognacs am Sicherheitspersonal des Flughafens Peking vorbei zu mogeln, resultierte nicht nur in einem Kater, sondern auch in anderen Problemen. Aber einen Kater wird sie definitiv gehabt haben. Als Zhao, eine Frau, die etwa in ihren Vierzigern zu sein scheint, am Flughafen Peking mittags ihren Verbindungsflug nach Wenzhou nehmen wollte, wurde sie am Sicherheitscheck gestoppt, weil sie versuchte, eine ganze Flasche Rémy Martin XO Excellence, die einen ungefähren Wert von 150 Euro hat, in ihrem Handgepäck mitzunehmen. Keine große Sache, oder? Aber ein ganz schönes Dilemma.

Was tat sie also? Laut einem Bericht auf The Nanfang tat sie absolut nicht das, was zum Beispiel das Blog der US-amerikanischen Flugsicherheitsorganisation Transportation Security Administration in solchen Situationen empfiehlt:

1) Nehmen Sie den Gegenstand zum Ticketschalter mit und geben sie ihn zu Ihrem eingecheckten Gepäck oder lagern sie ihn in einem vom Flughafen bereitgestellten Schließfach.

2) Viele Flughäfen haben einen Postdienst, bei dem Sie Kartons, Briefmarken und Kuverts erwerben können, um Ihren Gegenstand nach Hause zu senden.

3) Wenn jemand Sie zum Flughafen gebracht hat, können Sie dieser Person den Gegenstand überreichen.

4) Wenn Ihr Auto am Flughafen geparkt ist, können Sie den Gegenstand dorthin bringen.

Frau Zhao tat nichts von alldem. Stattdessen nahm sie das Problem beherzt selbst in die Hand und „setzte sich in eine Ecke, wo sie die ganze Cognacflasche alleine austrank.”

Hey, Hut ab für diese selbstbewusste „Das schaff ich”-Einstellung, Frau Zhao. Leider war unsere furchtlose Reisende nicht so besonders trinkfest. Laut Medienberichten fing sie schnell an, sich „wild aufzuführen und unverständlich herumzuschreien”. Sie fiel zu Boden und blieb dort, bis die Polizei ankam. Die warf einen Blick auf sie und verbot ihr den Zutritt zu ihrem Flieger. Zhaos Familie wurde angerufen, um sie abzuholen, und ihr übergeben, als sie wieder nüchtern war.

So hatte sie sich bestimmt nicht vorgestellt, ihren teuren Cognac zu genießen, aber es kam ihr gar nicht in die Tüte, dass der feine Tropfen auf dem Müll landet—oder im Rucksack eines eifrigen, pflichtbewussten Mitglieds des Sicherheitspersonals.

Denn wenn wir ehrlich sind, halten wir das doch für das Schicksal unserer geliebten verbotenen Sachen, oder?

Selbst die oben erwähnte TSA weiß das. Auf ihrem Blog heißt es: „Unsere Mitarbeiter würden es wirklich vorziehen, wenn Sie nicht das gute, alte Taschenmesser abgeben müssten, das Ihr Großvater Ihnen geschenkt hat. Es wäre ihnen lieber, wenn Sie nicht das Messer abgeben müssten, mit dem Sie Ihre Hochzeitstorte angeschnitten haben.”

Wirklich, TSA? Wirklich?

Dieser Cognac hätte euch bestimmt auch geschmeckt. Und Frau Zhao weiß es auch. Und dass diese samtige Spirituose den Gaumen eines Wildfremden umspielt, wollte sie einfach um keinen Preis zulassen.