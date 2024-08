Adidas hat zum Oktoberfest einen Bier und Kotze abweisenden Schuh herausgebracht

Es mag nur eine Wiesn geben, aber das Oktoberfest ist global. Von Bogotá bis Beijing feiert man Versionen davon. Und so unterschiedlich die Menschen das bayrische Bierfest auch umsetzen, gewisse Probleme sind dabei auch global: Dicht gedrängtes Feiervolk produziert viel Verschüttetes – und Erbrochenes. Aber Adidas schafft nun Abhilfe und sorgt dafür, dass du trocken und sauber bleibst. Zumindest von den Zehen bis zum Knöchel.

Der fränkische Sportgigant hat eine limitierte Oktoberfest-Edition des klassischen “München”-Schuhs herausgebracht, der sowohl an das Positive als auch das Negative der Wiesn erinnert. Der Schuh für 199.95 Euro ist aus dunkelbraunem Leder, mit Blumenstickerei an der Ferse. Über den ikonischen drei Streifen steht in Gold der Name des Modells: “PROST”. Das Äußere passt also zur Lederhosen, und das rot-weiß karierte Innere lässt an die typischen Oktoberfest-Hemden denken. Aber was noch viel wichtiger ist: Die Treter sind mit einer wasserabweisenden Schicht überzogen, an der Bier – und Kotze – nur so abperlt.



In einem Promo-Video bezeichnet der Sneaker-Store 43einhalb die Beschichtung als “DPBR”, ein Abkürzung für “Durable Puke and Beer Repellent”. Adidas selbst wirbt nur mit der Eigenschaft “wasser- und bierabweisend”, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Immerhin sprechen wir hier von einem Fest, das einen ganzen Bereich namens “Kotzhügel” hat.