Auf der Suche nach der Autorin der schlechtesten Fanfiction aller Zeiten

Ebony ist eine junge, satanistische Grufti-Hexe. Vor Kurzem wurde sie in Hogwarts aufgenommen, schon stiehlt sie das Herz des ebenso gruftigen Draco Malfoy. Nach einem Good Charlotte-Konzert fahren die beiden in den Verbotenen Wald, um rumzumachen. Dumbledore findet sie dort und schreit sie an: “WAS ZUR HÖLLE MACHT IHR IDIOTEN HIER?”

Ebony weint Tränen aus Blut und legt sich in ihren Sarg schlafen. Sie weiß es noch nicht, aber auch Harry Potter wird sich in sie verlieben. Seit er zum Satanismus konvertiert ist, nennt er sich “Vampir”. Er hat eine Narbe in Form eines fünfzackigen Sterns. Harry muss gegen seinen früheren Freund Draco kämpfen, um Ebonys Herz zu gewinnen. Aber es gibt einen Haken: Ebony wurde von Voldemort beauftragt, den “Vampir” zu töten.

Wenn du von dieser notgeilen Grufti-Version von Harry Potter verwirrt bist, bist du nicht alleine. Was du gerade gelesen hast, ist eine Zusammenfassung der ersten fünf Kapitel von “My Immortal“. Insgesamt gibt es 44.

“My Immortal” wurde zwischen 2006 und 2007 auf fanfiction.net hochgeladen. Die Autorin nannte sich XXXbloodyrists666XXX, wahlweise auch Tara Gilesbie. Aber ihre – oder seine – wahre Identität blieb ein Mysterium. Die Frage, ob diese furchtbare Geschichte wirklich die Selbstentfaltung einer ängstlichen Teenagerin oder satirisch motiviert ist, plagt viele Fans bis heute.

Im Text wechseln Rechtschreibung und Grammatik manchmal von einer Seite auf die andere von überkorrekt zu komplett unerträglich. Der “My Immortal”-Wiki zufolge sind die ersten fünfzehn Kapitel der Fanfiction von einer Freundin von Gilesbie redigiert worden. Danach ging es bergab – der Schreibstil ist genauso grauenhaft wie die Notizen der Autorin, die jedes Kapitel einleiten.

Ins Deutsche übersetzt würden Gilesbies Notizen etwa so klingen:

“WARNUNG: TEILE DIESES KAPITELS SIND SÖHR GRUSLICH. LASER SOLLTEN AUFPASSN.” Oder: “STOPPT das flamen! Wenn ihr flamt seid ihr strebr oder posr! PS ich post nix neus bis ich fümf gute kommis hab!” Sie wollte nicht weiter attackiert werden und drohte, nicht weiterzuschreiben.

Im Potterversum werden amerikanische Bands wie Good Charlotte, Simple Plan und My Chemical Romance auf dämliche Weise als Goths beschrieben. Die Geschichte macht sich auch über die Harry Potter-Saga lustig, indem sie alle Hauptfiguren als Gruftis darstellt und ihre Charaktere und Namen verunstaltet.

Dumbledore – manchmal auch “Dumblydore” or “Dumbledark” – wird zu einem Angeber mit gespaltener Persönlichkeit, der entweder senil ist oder seinen Schülern gegenüber ausfallend wird. Sirius Black wird zu “Serious” – und an einem Punkt als “Sodomizes” bezeichnet. Die neu erfundene Figur “Professor Sinistra”, Ebonys Lieblingslehrer, wird zu Professor “Sinatra”. Mehrere Lehrer in Hogwarts werden als pädophil beschrieben.

“Es ist alles, was Menschen in der Fanfiction–Gemeinschaft am meisten hassen,” sagt Princeton Dozentin Anne Jamison zu Vulture. Durch die unverständliche Narration und überzogene Charakterisierungen macht die Geschichte sich über alles lustig, was Potterheads und Goths wichtig ist. Während viele Fans glauben, dass “My Immortal” echt ist, sind andere überzeugt, dass es sich um ein Meisterwerk des Internettrollings handelt.

Theorien über Gilesbie’s wahre Identität gibt es viele. Fans haben schon lange angefangen, in dem 22.000 Wörter langen Text nach Hinweisen zu suchen. Eine Notiz, die sich etwa als “omfg ich geh dubya kann nich warten!!!” übersetzt werden kann, ließ viele spekulieren, dass Gilesbie aus Dubai kommen könnte. Aber “dubya” könnte mit übertriebener Aussprache im Englischen auch für den Buchstaben “W” stehen. Das könnte eine Referenz zu einem echten Ort sein oder auch ein Weg, den damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, George W. Bush, fertigzumachen.

Nach Kapitel 44, in dem Ebony “sexy schreit” und “Voldrimort” mit “Abrakadabra” beschießt, endet “My Immortal” abrupt. Fans spekulieren, dass Gilesbie entweder ihre Grufti-Phase beendete oder ihrer Story einfach überdrüssig wurde.

Seit 2007 haben viele behauptet, “My Immortal” geschrieben zu haben, aber niemand konnte das Internet überzeugen. 2017 versuchte eine sogenannte Rose Christo ihre Beteiligung an der Fanfiction zu beweisen. Unter Anderem produzierte sie ein angeblich originelles Manuskript und behauptete, die E-Mail-Adresse zu besitzen, die mit dem Account auf fanfiction.net verbunden war. Sie bekam einen Buchvertrag – der aber ganz schnell wieder beendet wurde, als andere User herausfanden, dass alle Beweise fabriziert waren.

