Auf deutschen Meme-Seiten wird jetzt über Vergewaltigung Minderjähriger gelacht

“Grade [sic!] prollt ein ca. 16-Jähriger im Bus damit, wie laut ‘das Mädel’ letzte Nacht geschrien hat. Der Kerl schräg vor ihm: ‘Lag vielleicht daran, dass sie 12 war und nicht wollte.’ Sogar die Oma hat gelacht. #burn”

Habt ihr gelacht? Gegrinst? Haben zumindest eure Mundwinkel gezuckt? Herzlichen Glückwunsch. Dann gehört ihr im Geiste zu den rund 180.000 Menschen, die diesen Post gelikt haben. Leute, die nach eigener Aussage nicht “humorbehindert” sind, weil sie “schwarzen Humor” verstehen. Gepostet wurde der Beitrag von der Seite ‘Made My Day’, die es sich auf die Fahnen geschrieben hat, ihre Follower mit total lustigen Spruchbildern zu unterhalten. 3,5 Millionen Menschen amüsieren sich auf Instagram über offensichtlich ausgedachte Gesprächswechsel und ausgelutschte Schmunzel-Sprüche, die man so vor allem aus Familien-WhatsApp-Gruppen kennt.

Meistens sind das ziemlich harmlose Sachen, mit denen ‘Made My Day’ die Zielgruppe bespaßt. “Es ist schon richtig, dass Alkohol Menschen tötet, aber bedenkt auch, wie viele durch Alkohol gezeugt wurden”, zum Beispiel. Im Hintergrund grinst Mad Men-Protagonist Don Draper in sein Whiskeyglas. Der hat sich in der Serie zwar sein Leben durch Alkoholismus fast zerstört, aber hey, cooler Spruch! Oder Content für die Mario-Barth-Klientel, bei dem das japanische Schriftzeichen für “Frau” dem für “lärmend/laut” gegenübergestellt wird. Hohoho! Feinsinnig ist das nicht, grenzüberschreitend auch nicht. Nur eben stumpf und oft auch ziemlich dumm. Die Fans der Seite scheinen sich trotzdem zu einer Art Humor-Elite zu zählen, die die Grenzen des guten Geschmacks Tag für Tag ausloten, auf der Messerspitze der deutschen Comedy tanzen und die “Gutmenschen” auslachen, die bei von anderen Seiten zusammengeklautem Klick-Content nicht ganz so begeistert “Like” drücken. Und leider zeigt sich das besonders deutlich an dem Post, der die angebliche Vergewaltigung einer Minderjährigen zur Pointe macht.

Viele zeigen sich entsetzt. Vergewaltigungen zu verharmlosen, Missbrauch an Kindern als eine Art Punchline gegen jemanden zu verwenden, der mit vermeintlichen sexuellen Erfolgen prahlt, sei geschmacklos. Vollkommen zu Recht: Das Opfer dieses Witzes ist nicht der 16-Jährige, dem nicht geglaubt wird, dass er eine Frau befriedigen kann. Das Opfer, ganz wortwörtlich, ist die 12-Jährige, die vergewaltigt wurde – auch wenn es in diesem konkreten Fall nur als “Diss” gemeint ist. Eine Vergewaltigung ist kein Armutszeugnis für den Täter oder die Täterin, weil niemand “freiwillig” mit ihnen schlafen möchte. Es ist ein Übergriff, der Leben zerstören kann. Und zwar das des Opfers. Da draußen gibt es genug, denen genau das passiert ist und die lachen nicht. Egal wie viele Internet-User ihnen erklären wollen, dass sie den “Witz” einfach nur nicht verstehen.

“In Sachen Humor sind die meisten hier absolute Blendgranaten. Die Aufregung ist so überflüssig wie ein Fundbüro in Polen”, schreibt ein Nutzer, und ist humoristisch so versiert, dass er dem Witzplaining noch ein bisschen rassistische Ressentiments beimischt. Ein anderer Vertreter der Schwarzen-Humor-Fraktion will nicht auf sich sitzen lassen, dass Kindesmissbrauch ein Thema ist, über das man keine Witze machen sollte, und kommentiert: “Wie viele Kinder hat ein Belgier? Fünf! 3 im Keller und 2 im Garten!” Na, schon überzeugt? Ein Nutzer fügt in einer Art Initiativbewerbung für den Deutschen Comedypreis noch hinzu: “Weißt du, was lustig ist? 9 von 10 haben an einem Gang-Rape Spaß.” Und wer jetzt noch nicht wütend genug ist, um das Internet anzuzünden, der lacht auch über Chris Tall.

Mehrere Nutzerinnen und Nutzer schreiben in den Kommentaren, den Post bereits als unangemessen gemeldet zu haben. Instagram habe bisher allerdings nicht reagiert. Und das, obwohl der Plattform doch sonst so wichtig ist, ein sauberes Image zu bewahren – wozu beispielsweise gehört, dass das Zeigen weiblicher Nippel zur Sperrung eines Accounts führen kann. Witze über die gewaltsame Aneignung eines weiblichen Körpers sind also in Ordnung, der weibliche Körper selbst aber nicht? Oder drückt Instagram bei verifizierten Seiten mit Followern in Millionenhöhe ganz allgemein gerne mal ein Auge zu?

Auf der Facebook-Seite von Made My Day (4,5 Millionen Follower) sorgt das Bild übrigens auch für Diskussionen. Der Kommentar mit den meisten Likes: “Schwarzer Humor ist wie nen Flüchtlingsboot, kommt net immer gut an.” 2.600 Menschen gefällt das.

