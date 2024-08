Ausgegrabene Doku von 1997 zeigt goldene Zeit der Berliner Clubszene

Funfact: In Berlin wird aus einem “Ich mach heute alleine einen Filmabend” fast immer ein im Morgengrauen aus dem Club Taumeln. Weil uns diese Stadt mit ihrem verfluchten Sirenengesang, dass wir vielleicht was verpassen könnten, immer wieder anlockt, aussaugt und nur leblose Hüllen zurücklässt. Dass das sogar schon seit mindestens 20 Jahren so ist, zeigt die von Arte Tracks ausgegrabene Doku “So war die Clubszene in Ostberlin 1997”.

Damals war die Hauptstadt noch nicht das dicke B oben an der Spree, sondern der Ostteil eine einzige riesige Baustelle. Überall wurde gebaggert – zum Beispiel im Tresor, der damals noch am Potsdamer Platz stand. Heute ist dieses Areal für das Berliner Nachtleben absolutes Brachland, an dem absolut nichts passiert – und der Tresor ist längst umgezogen.

Apropos Brachland, in der Doku wird auch vom weltbekannten Matrix geschwärmt, denn: “Hier ist alles auf partywütige Massen ausgerichtet”. Die Sprecherin der Doku betont, wie ungewöhnlich es doch sei, dass der Club unter der U-Bahn an der Warschauer Straße einen 10-Jahres-Vertrag habe, da Clubs eigentlich oft umziehen oder dichtmachen würden. Die Untergrund-Szene blühte, feierte in Kellern, verlassenen Fabrikgebäuden und Bunkern. Wie man in dieser Zeit ohne Smartphone von solchen ominösen Partys Wind bekam? Durch Mundpropaganda und Flyer.

Illegale Raves gibt es zwar 20 Jahre später immer noch, doch es stimmt schon ein wenig nostalgisch, dass es damals anscheinend eine mystische Zeit war, in der alles ungezügelt und neu war. Heute ist meist alles routiniert auf Tourismus und den Kunden-Bedürfnissen entsprechend angelegt. Ins Matrix kann man nur noch gehen, wenn man gerade schon knapp an einer Alkoholvergiftung vorbeischrammt oder Darsteller von Berlin Tag & Nacht ist. Auch sowas, was es früher nicht gegeben hätte.

