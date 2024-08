Berlinromantik ohne Kitsch – Ecke Prenz mit neuem Video zu “Changes (1055) // Grüße”

Lou Reed hat ein ganzes Album nach Berlin benannt, Peter Fox sein einziges Solo-Werk auch fast durchgängig der Stadt gewidmet und von Sängerinnen wie Hildegard Knef oder Nina Hagen gibt es ebenfalls Oden an die Spreemetropole. Auch im Rap mangelt es an Berlin-Glorifizierung nicht, Capital Bras Debütalbum Berlin lebt ist nur die jüngste Spitze des Eisbergs. Dass die Hauptstadt sich enormer Beliebtheit erfreut, ist also (teilweise zum Leidwesen von Alteingesessenen und Gentrifizierungsverlierern) nichts Neues.

Trotz dem in die Jahre gekommen und mittlerweile echt weichgespülten Themas, wie geil Berlin doch ist, wirkt die erste Single des DJ- und Produzentenduos Ecke Prenz “Changes (1055) // Grüße” ernsthaft, überzeugt mit kleinen Details im Video und kommt nicht abgehalftert daher wie der x-te “Dit is Berlin”-Witz.

Videos by VICE

Im Video gibt’s zwei “Jungs vom Corner”, die vom Ernst-Thälmann Park in Prenzlauer Berg aus auf Erkundungstour gehen. Bockwurst mit Senf vom Pappteller und abendlicher Einkauf beim Späti an der Ecke. Das wird unterlegt von minimalistischen Beats und ab und zu auftauchenden Samples: “This goes out to all my people in the city / This goes out to all my people on the block”.

Ecke Prenz sind die Produzenten Breaque und V.Raeter, die außerdem auch als Live-DJs von Audio 88 & Yassin und von Fatoni auftreten. Von klarem Rap zu einem Mashup aus HipHop, Elektro und Nachtschwärmerei, Nachts im Thälmann Park heißt das, was dann am 17.08. als Album für die “People” erscheint. Mit besten Grüßen aus Berlin.

Ecke Prenz bei Facebook und Instagram.

Folge Noisey auf Facebook, Instagram und Snapchat.