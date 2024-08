Beste Fotos der Welt von MC Bomber & Shacke One beim Kosmonaut Festival

Der Berliner Musikfotograf Christoph Voy hat sich an der Atomino Bühne beim diesjährigen Kosmonaut Festival für Noisey auf die Lauer gelegt, um den Nordachse-Jungs um MC Bomber, Shacke One und Co. endlich mal ganz nahe zu sein. Herausgekommen sind dabei traumhafte Fotos vom Auftritt der Crew in freier Bühnen- und Backstage-Wildbahn. Obendrauf gibt es dann noch eine Kelle Yung Hurn, Breakdance (HIPHOP!) und die breitesten Bomber-Grinser, die wir bisher gesehen haben. Herr Voy, bitte übernehmen Sie!

In Deutschland macht sich Aussitzen bekanntlich bezahlt. Jetzt hab ich mich so lange im Prenzlberg festgekrallt, bis endlich mal wieder pralle Subkultur die Nachbarschaft belebt. Die Nordachse, MC Bomber, Shacke One, Achim Funk und nicht zuletzt Heiko, für den man nicht vor die Tür, sondern nur ins Netz muß (“Heikos Welt” auf Youtube). Die Spätis rund um die Danziger/Greifswalder Straße berichten von Besuchen und beim Hund-Ausführen halt ich alle Augen offen. Klar, wie man in Amerika den Nachbarn trifft, muss es erst das Kosmonaut in Chemnitz sein, damit man mal dicht rankommt. Die Leute sehen ja immer anders aus im Internet. Am Samstag um 21:30 Uhr auf der kleinen oder zweitgrößten Bühne wird abgeliefert. Bomber in Badelatschen und Shacke One mit Zigarette und Bier, dazu krasse Beats, Battle Rap, hier gefickt, da gesoffen und direkte Ansprache. Keine Überraschung. Gott sei Dank.

Backstage am Rand der Bühne: tanzende Girls (eins), Bier, Schnaps (Whiskey) und bestimmt nochmal zehn Leute. Vorne wird flüssig serviert und der volle Platz vor der Atomino Bühne platzt, kreischt und wippt. Kriege original nicht einen Song komplett mit. Hier mal eine Punchline, da mal eine Ansage. Bier und Frauen. Muss direkt an die “Wer will hier gefickt werden?”-Hymne von Janoh & Viktor denken. Freue mich … “Hier ist keiner in der Juice School sitzen geblieben”. Die komplette Entourage macht Faxen, trinkt und grinst, beste Ablenkung.

Hinter der Bühne scheint sich niemand zu fragen, was oder wer ich bin oder warum ich hier rumblitze. Soviel entspanntes Egal kann nur gesund sein – findet auch Yung Hurn. Wo kommt der auf einmal her? Sieht aus wie im Internet. Er schnappt sich von einem der Nordachse-Fotografen die Kamera (meine hätte er nicht gekriegt) und zerrt filmend einen Kumpel auf die Bühne. Der legt ein, zwei derbe Breakdance-Moves aufs Parkett. Für alle ein Grund, noch mehr zu trinken und rumzuspringen.

Yung Hurn scheint zufrieden geboren worden zu sein. Zufrieden mit sich, der Welt und den Nordachsen. Und plötzlich Ende. Das lief in einem Rutsch durch, war das jetzt geil, war das jetzt gut und wortgewaltig? Ist mir egal, der Verstand ist auf Nordachse geeicht, zufrieden mit ‘nem Bier und dass man sich nicht mit irgendeiner Scheiße abgeben muß. Wenn ihr wissen wollt wie es war, fragt doch Yung Hurn.

