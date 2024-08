Bewegt euren Arsch in die Clubs, es gibt wieder Konzerte!

Nimo

Nimo ist einer der Pioniere des modernen Deutschraps. Jeder, der was anderes sagt, soll kurz den Blick von seiner Lavalampe lösen, die Bong wegstellen und mal wieder in einen Club gehen. Ob nun melancholische Banger wie “Nie Wieder” oder Afrotrap-Hymnen á la “Heute mit mir”, der junge Stuttgarter zeigt unverkrampft, wie Rap 2017 zu klingen hat. Und wer den Typen schon mal live gesehen hat, weiß auch, dass er ein Monster von Performer ist. Wie passend, dass wir 3 x 2 Tickets verlosen. Schreibt einfach eine Mail mit dem Betreff “Nimo + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com.

04.10.2017 Köln, Live Music Hall (AUSVERKAUFT!)

05.10.2017 Münster, Skaters Palace

06.10.2017 Bremen, Schlachthof (AUSVERKAUFT!)

07.10.2017 Hamburg, Mojo (AUSVERKAUFT!)

08.10.2017 Berlin, Astra (AUSVERKAUFT!)

10.10.2017 Leipzig, Täubchental

11.10.2017 Wien, WUK (HOCHVERLEGT!)

12.10.2017 Stuttgart, Im Wizemann (AUSVERKAUFT!)

13.10.2017 Hannover, Capitol (AUSVERKAUFT!)

14.10.2017 Dresden, Club Pushkin

15.10.2017 Hamburg, Mojo (AUSVERKAUFT!)

17.10.2017 Nürnberg, Hirsch (AUSVERKAUFT!)

18.10.2017 Heidelberg, Halle02

19.10.2017 Zürich (CH), Dynamo

20.10.2017 München, Muffathalle (AUSVERKAUFT!)

21.10.2017 Frankfurt am Main, Batschkapp (AUSVERKAUFT!)

22.10.2017 Frankfurt am Main, Batschkapp (ZUSATZSHOW!)

Videos by VICE



Pvris

Vor über einem Jahr haben wir Pvris als Retter des Pops gehandelt, veröffentlicht das US-Trio doch derart exzessiv mitreißende Tracks, dass sie uns in die guten alten Zeiten des 00er Emo-Hypes zurückwarfen. Denn immer wieder schrei-singt Sängerin Lyndsey Gunnulfsen ihren Schmerz durch die Hallen der ansonsten so perfekt produzierten Synthie-Rock-Paläste. Das aktuelle Album trägt schließlich nicht grundlos den düsteren Namen All We Know of Heaven, All We Need of Hell. Was noch zu sagen bleibt: Schaut euch diese Band unbedingt live an, klingen da die Songs doch nochmal eine ganze Ecke Arsch-tretender als auf Platte. Also: Schreibt eine Mail mit dem Betreff “Pvris + Wunschstadt” an gewinnspiel@vice.com. Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

02.11.17 München – Theaterfabrik

08.11.17 Berlin – Huxleys

09.11.17 Hamburg – Docks

15.11.17 Köln – Live Music Hall



Royal Blood

Royal Blood haben dieses Jahr mit How Did We Get So Dark? ein Album rausgebracht, das wohltuend nach Schweiß stinkt. Zwei Typen aus Brighton, die auch 2017 zeigen, wie man drückende Rock-Bretter zu einer alles überragenden Bühne zusammenprügelt. Wie passend, dass sie dann im November für drei Termine in Deutschland auf ebendieser stehen und euch komplett nass machen. Kennt ihr noch das Gefühl, Texte mitzuschreien, während man mit hunderten anderen zu einer wild tanzenden Masse verschmilzt? Nein? Dann schreibt sofort an eine Mail mit dem Betreff “Royal Blood + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

05.11.17 Berlin – Columbiahalle

06.11.17 Köln – Palladium

07.11.17 München – Zenith, die Kulturhalle



BadBadNotGood

Die kanadische Jazz-Band wurde dadurch bekannt, dass sie Rap-Tracks wie zum Beispiel von Kanye West coverten und dabei ihren eigenen Soundstempel aufdrückten. Dafür gab es unter anderem auch Lob von Tyler, The Creator, der so begeistert war, dass er zusammen mit BadBadNotGood eine Session einspielte. Auf ihren eigenen Alben geben sie sich aber längst nicht mehr mit Covern zufrieden, sondern nehmen lieber eigene Musik auf. So auch zuletzt auf IV. Wenn ihr also Lust auf zeitgemäßen Jazz mit ordentlich Rap-Background habt, dann schreibt eine Mail mit dem Betreff “BadBadNotGood + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Tickets.



31.10.2017 Ludwigshafen | Das Haus @ Enjoy Jazz Festival

06.11.2017 Köln | Bürgerhaus Stollwerck

07.11.2017 Hamburg | Mojo Club

12.11.2017 Berlin | Astra



Mount Kimbie

Böse Zungen behaupten, das Minimal-Duo Mount Kimbie wäre so eine RICHTIGE Hipster-Band. Wenn also “Hipster” bedeutet, schon mit dem Debüt allen Kritikern den Kopf zu verdrehen, mit denen auch nach dem dritten Album noch eine glückliche Beziehung zu führen und auch sonst wunderschöne Mindfuck-Videos zu veröffentlichen, dann jawohl, ist Mount Kimbie so eine richtige Hipster-Band. Eine Band, die ihr euch verdammt nochmal live ansehen solltet. Schreibt eine Mail mit dem Betreff “Mount Kimbie + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

10.11.17 Astra Kulturhaus, Berlin

16.11.17 Muffathalle, München

27.11.17 Kantine, Köln



The Horrors

The Horrors sind eine britische Institution in Sachen Garage-Rock. Zwar tauschte man soundmäßig über die Jahre die allzu beengende Garage lieber gegen große Bühnen, aber hat mit dem aktuellen Album V wieder zurück zur alten Sperrigkeit gefunden. Gut so, dann beschwert sich bei den Konzerten wenigstens auch keiner über das Bier im Nacken. Ihr wollt diese Band live sehen? Dann schreibt eine Mail mit dem Betreff “The Horrors + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 2 x 2 Tickets.

15.11.2017 Köln – Jungle

17.11.2017 München – Backstage Halle

18.11.2017 Hamburg – Molotow



Karate Andi

“Ich betrete die Bühne mit einem japanischen Messer, einer Automatik-Beretta und dem Panikorchester” – Karate Andi hat vor allem live Bock auf Eskalation. Zwar ist sein letztes Album Turbo schon ein bisschen her, trotzdem kommt der Berliner Rapper wieder auf Tour. Irgendwer muss euch schließlich mit einer Pilsator-Fahne arrogant degradierende Punchlines ins Gesicht rotzen. Ihr liebt das doch auch. Also schreibt eine Mail mit dem Betreff “Karate Andi + Wunschstadt” an gewinnspiel@noisey.com. Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

16.11.2017 Hannover, Faust

17.11.2017 Hamburg, Uebel & Gefährlich

18.11.2017 Köln, Gebäude 9

23.11.2017 Stuttgart, Im Wizemann

24.11.2017 München, Ampere

25.11.2017 Wien, Flex

07.12.2017 Nürnberg, Z-Bau

08.12.2017 Leipzig, Täubchenthal

09.12.2017 Münster, Skaters Palace

10.12.2017 Berlin, Astra

Folge Noisey auf Facebook, Instagram und Snapchat.