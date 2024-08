Beweise deine übernatürlichen Fähigkeiten und du kriegst 100.000 Dollar als Belohnung

Kannst du Handlesen? Oder die Zukunft voraussagen? Dann solltest du dich bei einer Gruppe melden, die sich “Australische Skeptiker” nennt. Diese chronisch misstrauischen Damen und Herren haben bereits im Jahr 1980 die 100.000 Dollar-Challenge für Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgerufen. Du musst nur einige Tests durchlaufen, die deine Fähigkeiten unter Beweis stellen, schon hast du das Geld. Kleines Problem: In den vergangenen vierzig Jahren hat das keiner auch nur ansatzweise geschafft.

Für Tim Mendham heißt das, dass die Skeptiker einen guten Job machen. Sie sind ein Zusammenschluss von Menschen, die regelmäßig pseudowissenschaftliche Behauptungen überprüfen. So wollen sie die Öffentlichkeit vor Trickbetrügern und Lügnern schützen.

Wir sprachen mit Tim in Sydney über den berüchtigten Test: welche Menschen ihn antreten, wie er aufgebaut ist und was für kuriose Fälle es gibt.

Rutengänger benutzt seine Rute bei einem Test der Australischen Skeptiker | Foto bereitgestellt von den Australian Skeptics

VICE: Das Preisgeld wurde zum ersten Mal 1980 ausgeschrieben. Wie viele Menschen haben seitdem versucht, den Test zu bestehen?

Tim Mendham: Ich bekomme jede Woche Mails von Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten – das behaupten sie zumindest. Allerdings melden sich 90 Prozent von ihnen nie wieder, wenn sie das mit dem Test herausfinden. Etwa 200 von diesen Anfragen sind wir nachgegangen, aber keiner von denen hat es weiter als bis zur ersten Teststufe gebracht, in der wir die Fähigkeiten der Testpersonen in Action sehen wollen.

Was kannst du mir über das Testprozedere verraten?

Jeder Test ist anders. Es kommt darauf an, welche übersinnlichen Fähigkeiten überprüft werden sollen. Manchmal ist das sehr simpel. Einem Handleser zeigen wir Bilder und er muss herausfinden, um was für eine Person es sich handelt. Mann oder Frau. Was für einen Beruf die Person ausübt. Wie alt sie ist, wie ihre Vergangenheit aussah – so etwas. Aber die Angaben müssen spezifisch sein. Nichts Schwammiges wie: “Oh, sie hatte Probleme”. Die haben wir doch alle.

Gibt es auch Fälle, in denen ihr an eure Grenzen stößt?

Wir hatten einen Typen, der behauptete die Sonne bewegen zu können. Wie soll man das testen? Wir sagten ihm, er solle eine kleine Sonne auf der Stelle erscheinen lassen. Aber er antwortete dann, dass das sehr lange dauern würde. Also mussten wir den Test im Endeffekt abbrechen.

Wie gesagt: bisher hat niemand die erste Phase überstanden. Aber wir sind bereit, falls es mal soweit kommt. Dann arbeiten wir mit Mathematikern, Physikern und Wissenschaftlern zusammen, um ein wissenschaftliches Testprozedere auf die Beine zu stellen. Das wäre der nächste Schritt.

Rutengänger beugt sich über verhüllte Wasserflasche, um zu erfühlen, ob sie mit Wasser oder Sand gefüllt ist | Foto von den Australian Skeptics bereitgestellt

Wer spricht euch überwiegend an?

Wir haben viele Rutengänger. Beim letzten Test sind ungefähr 40 von ihnen aufgetaucht. Es war ein richtig simpler Test. Wir hatten Flaschen jeweils mit Wasser oder Sand befüllt. Sie waren mit Tüchern verhüllt. Natürlich hat man damit immer noch eine 50/50–Chance, richtig zu raten. Deswegen verlangten wir, dass die Probanden 20 Mal hintereinander richtig lagen. Keiner hat das geschafft.

Welcher Fall ist dir besonders in Erinnerung geblieben?

Ein Mann wollte mal mit seinem Freund in New York per Gedankenübertragung kommunizieren. Er kam 2010 mit seinem Anwalt zu uns. Wir erstellten eine Liste mit australischen Künstlern, mit Ländern, Pflanzenarten, Dichtern und – er bestand darauf – indigenen Amerikanern. Dann würfelten wir ein Objekt aus der Liste aus. Er sollte die Info an seinen Freund in New York weiterleiten, der die Antworten aufschrieb. Der Mann erwartete, keinen einzigen Fehler zu machen. Die Chancen dafür standen eins zu einer Million.

Und was passierte?

Er konnte keinen Kontakt zu seinen Leuten in New York herstellen, also konnten wir den Test nicht durchführen. Unsere Leute in New York warteten darauf, sich mit ihnen an einem vereinbarten Treffpunkt zu treffen. Sie kamen aber nie – weil sie in einem Aufzug ohne Mobiltelefone festgesteckt haben sollen, so der Telepath. Woher er das gewusst haben will, ist mir unklar.

Was war der schlechteste Fall, den du gesehen hast?

Oh, da gibts einige. Ein Typ glaubte wirklich, dass er Papier bewegen konnte. Er zeigte mir ein Video. Aber ich konnte deutlich erkennen, dass er seine Hand benutzte. Er kam immer wieder mit neuen Tricks an. Irgendwann sagte ich ihm: “Du musst entweder etwas anderes finden, womit du deine Zeit verbringst oder zum Psychologen gehen.”

Wen findest du am glaubwürdigsten?

Für mich sind Rutengänger noch harmlos. Ich glaube, dass das ehrliche Menschen sind, die selber an ihre Fähigkeiten glauben. Am schlimmsten finde ich Hellseher und solche, die sich als Medium bezeichnen. Wenn man Videoaufnahmen von denen sieht ist glasklar, dass sie lügen. Wir haben von einem Fall erfahren, bei dem jemand 50.000 Dollar für einen Telefon–Hellseher ausgegeben hat. Wir haben Skeptiker zu solchen Anbietern geschickt, um herauszufinden wie man den Job kriegt. Man braucht überhaupt keine bestimmten Fähigkeiten, sondern muss nur den Anrufer nur so lange wie möglich an der Strippe halten. Das ist komplett bösartig.

Was hältst du von Astrologie?

Astrologie ist lächerlich. Konstellationen existieren nicht wirklich – sie sind das, was wir auf der Erde sehen können. Wieso soll der Mond unseren Charakter beeinflussen können? Warum ist dein Geburtstag ausschlaggebend und nicht, wann du gezeugt wurdest? Das ergibt doch keinen Sinn. Wenn ich frühzeitig auf die Welt komme, bin ich dann eine komplett andere Person? Ich finde so vieles lächerlich, wenn es um Astrologie geht.

Wer finanziert die 100.000 Dollar Belohnung?

Es ist Geld, das wir durch ein Erbe bekommen haben. Es liegt auf einem Bankkonto, fertig zur Abholung. Wir haben auch eine Stiftung, durch die wir wissenschaftliche Untersuchungen finanzieren. Wir haben Wissenschaftler, Ingenieure, Mathematiker und Physiker, die uns alle gerne helfen. Wir nehmen das Ganze ernst.

Meine letzte Frage: Würdest du nicht gerne an das Unglaubliche glauben?

Absolut! Es wäre großartig, wenn unglaubliche Dinge tatsächlich wahr wären. Zum Beispiel Aliens oder das Monster von Loch Ness. Sie sind witzig und tun niemandem was. Aber bis ich Beweise habe, glaube ich gar nichts.

