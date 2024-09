Beyoncé and Nicki Minaj’s „Flawless“ Remix bietet mehr, als du dir hättest träumen lassen

Samstagnacht veröffentlichte Beyoncé ganz nebenbei den „Flawless“-Remix mit Nicki Minaj—eine ihrer besten Kollaborationen überhaupt. Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, von Bey überrascht zu werden—nimm nur ihr selbstbetiteltes Opus, das im Dezember ohne jede Ankündigung plötzlich bei iTunes stand, oder, etwas aktueller, den On the Run-Trailer—in diesem Track selber ist aber eine weitere Überraschung versteckt: In dem Song spricht Beyoncé endlich den Fahrstuhl-Vorfall a.k.a. Solangegate an.

„We escalating / Up in this bitch like elevators / Sometime shit goes down when there’s a billion dollars on the elevator“, singt sie, gefolgt von einem manischen Lachen. Das hier ist weder die zugeknöpfte Beyoncé, die sich auf 4 als zeitgenössische Erwachsene versucht hatte, noch die perfektionistische Beyoncé, die wir in den letzten Jahren zunehmend gesehen haben. Das Schöne an diesem „Flawless“-Remix ist die Tatsache, dass er das Originalkonzept des Songs nimmt und es auf den Kopf stellt—hier erscheint Beyoncé mehr als Normalsterbliche und lässt auch ein paar Fehler zu.

Ach ja, und Nicki Minaj ist auch mit dabei und zwar in Hochform. Während sie mit einer Auto-Tune Beyoncé—die sich von ihrem Mädchen das „Monster“-Geraune ausborgt—Lines austauscht, haut Minaj diese Zeilen raus: „These bitches washed up and there ain’t no fucking soap involved / It’s every hood n****’s dream fantasizing about Nicki and Bey / Curvalicious / Pussy served delicious.“

Los los, hör dir schon den „Flawless“-Remix an. Er wird dein Leben verändern.

