Big Shaq ist mit “Man Don’t Dance” zurück und hat immer noch das krasseste “Ting”

“Skidiki-pap-pap, and a pu-pu-pudrrrr-boom / Skya, du-du-ku-ku-dun-dun / Poom, poom, you dun know” Naaa? Wisst ihr noch? Mit seiner leidenschaftlichen Imitation von Schussgeräuschen gelangte Big Shaq letzten Oktober zu exorbitantem Internetruhm. Sein epischer Freestyle in der BBC-Rap-Radioshow Fire in the Booth machte seinen Track “Man’s Not Hot” zum viralen Phänomen und den Londoner Comedian Michael Dapaah aka Roadman Shaq aka Big Shaq zu einem der langlebigsten Memes des Jahres. 266 Million Klicks auf YouTube sprechen für sich.

Das Internet stand in Flammen, aber Shaq behielt seine Daunenjacke konsequent an. Jetzt legt der wohl kreativster Adlib-Rapper Englands mit seiner neuen Single “Man Don’t Dance” nach. Dafür kehrte er zurück zur BBC Radio 1Xtra Show, wo letztes Jahr alles begann. Dort liefert er erneut ab und knüpft genau da an, wo er aufgehört hatte: “Skiddy-ah-pa, koo-tu-koo-poom, skiddy-ki, a-toom-toom-skrrrrrahh. Skidiki-pap-pap. Two fingers, pap-pap.” Sein “Ting” geht immer noch mehr ab als jedes andere. Außerdem teilt der Grime MC uns mit, dass er sich nicht nur weigert, seine Jacke auszuziehen, sondern auch, zu tanzen. In “Man Don’t Dance” verpasst Shaq den Bus, reist nach Dubai, verliebt sich und erklärt, wie er sein Frühstücksei bevorzugt (Rührei!). Auch wenn der Track jetzt nichts bahnbrechend Neues ist: die Adlibs krachen und die Bars sitzen. Wir können es kaum erwarten, dass dieser Track im Club läuft und der ganze Raum das Adlib-Feuerwerk mitschreit.

Videos by VICE

HEAR NEW BIG SHAQ RIGHT NOW!!! #The8th https://t.co/48RuyzVNDg



MAN DONT DANCE 🔥🔥👀👀 pic.twitter.com/tDjAIy4G1Q — BBC Radio 1 (@BBCR1) May 17, 2018

**

Mehr zum Thema:

Folge Noisey auf Facebook , Instagram und Snapchat .