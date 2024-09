Seht das neue und wahnsinnige Video „Boys In The Wood“ von The Black Lips (NSFW)

Endlich ein neues Album der Black Lips. Underneath the Rainbow erscheint am 14. März auf Vice Records. Mit dem neuen Video zu „Boys in the Wood” kannst du dir gleich mal einen ersten Eindruck verschaffen. Regisseur Matt Swinsky und die ATL Twins taten dabei ihr Bestes, einerseits die Black Lips und andererseits White-Trash-Trailerpark-Figuren ins rechte Licht zu rücken.

Bong rauchen? Check!

Folie rauchen? Check!

Gewalt und Fetisch? Check!

Grillz? Check!

Homoerotik? Doppelcheck!

Dieses Video ist natürlich nichts für Zartbesaitete: wie du dir schon an unseren GIFs abzählen kannst, gibt es hier viel Gewalt, Blut, Drogenkonsum und Sex zu sehen. Aber was soll man schon anderes erwarten, wenn’s im Refrain heißt: „When the boys start to drinking / You know it ain’t no good / Ain’t gonna live for tomorrow / You know you never should.“ Wie gesagt: wenn Sex und Gore dein Ding sind (und dir dein Chef nicht gerade über die Schulter schaut), dann wirst du „Boys In The Wood“ wahrscheinlich ziemlich gut finden. Gastauftritte kommen von den ATL Twins, Curtis Snow, Dr. Dax, Mike Cantrell, Ghetto Josh, Patrick Barger, Adam und Andrew Gates, Dale Ross, Baby E, Blo, und Jill Cosby.

