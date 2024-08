Böhmermann lässt Merkels Mann sterben, weil der Wahlkampf so langweilig ist

Donnerstagabend, 20:15 Uhr. Die Kanzlerin stellt sich “ihrem” Volk, oder zumindest dem, was das ZDF für einen repräsentativen Querschnitt Deutschlands hält. Klartext, Frau Merkel! heißt die Wahlsendung. Als Erstes wird sie gefragt, warum sie ein zweites TV-Duell mit Martin Schulz abgelehnt habe. Sie fände es schon ganz gut, “dass wir einmal … die potentiellen Kanzler … auch mal in einem Duell haben”, sagt Merkel dann und man hört an den Pausen, wie wenig ernst sie ihren Kontrahenten nimmt. Aber es habe ja bereits ein Duell gegeben und schließlich wähle man in Deutschland Parteien und nicht Kanzler. Und gut is’, nächste Frage!

Donnerstagabend, 22:30 Uhr. Jan Böhmermann und das Neo Magazin Royale kehren zurück. Für viele junge Wohlstandslinke vor den Retina-Displays fungiert der blasse dünne Junge als eine Art Ersatzkanzler, der Martin Schulz gerne sein will, aber wohl ziemlich sicher nie werden wird: ein Fernseh-, Pardon, Internetkanzler. Bevor er in die Sommerpause ging, hat uns Böhmermann vor Fler beschützt, Lösungen für weltpolitische Konflikte gefunden und wusste, wer die wahren Deutschen sind. Na ja, zumindest von allem ein bisschen.

Man hat sich an diesem Abend also viel von ihm erhofft. Immerhin hatte Böhmermann vorher angekündigt, er würde auflösen, wer wirklich hinter Alice Weidel stecke. Das wäre doch mal was, da würden vielleicht sogar die AfD-Wähler aufhorchen, die sich selbst von Höckes Rassentheorien und Gaulands Liebesbekundungen an die Wehrmacht nicht schrecken lassen. Der Wahlkampf bekäme doch noch Fahrt. Dann aber kam:

“Machen Sie sich mal einen Begriff: Die Bundestagswahl ist das wichtigste politische Ereignis in unserer demokratischen Gesellschaft.”

Ein Kinotrailer eröffnet die Sendung. Böhmermann spielt den Politikprof und Demokratieerklärer mit Jens-Spahn-Brille, das Video soll auf den Fake-Film Deutschland 2017 einstimmen – ein Thriller mitten im deutschen Herbst. In der nächsten halben Stunde fiel der halben Twitter-Community das Smartphone aus den Händen, und zwar nicht, weil man so hart lachen musste.

In dem Trailer scheitert eine RAF-Verarsche namens RALF an ihrer eigenen politischen Korrektheit und Bequemlichkeit: Statt einen CDU-Spitzenpolitiker zu entführen, bleiben sie auf der Couch sitzen. Der Wahlkampf, der keiner ist, kriecht also ohne Unterbrechung weiter vor sich hin. Weil die Leute die Langeweile nicht mehr ertragen, drehen sie schließlich am Rad. Um sich “endlich mal wieder zu spüren”, schmeißen Eltern ihre Kinder von der Brücke, erschießen Rentner wahlweise ihre Hunde oder zünden ihr Auto an. Und Joachim Sauer nordic-walkt, im Wanderurlaub mit Merkel, über die Klippe. Seine Frau, die Bundeskanzlerin, zuckt nur mit den Schultern, die Wanderstöcke heben kurz vom Boden ab, dann geht sie weiter.



Der geläuterte Idealist Böhmermann ruft anschließend die #GähnofThrones aus und serviert ein paar Einschlafhilfen. Merkel vs. Schulz? “So spannend wie Armdrücken zwischen Vitali Klitschko und Samuel Koch.” Die anstehende Automesse IAA? Sei nicht zu verwechseln mit einer saarländischen Eselmesse, der IAIA. Statt einer Enthüllung offenbart Böhmermann einen Burka-Gag zu Alice Weidel und ihrer Haushaltshilfe. Die Provokationen verpuffen weit unterhalb der Fünfprozenthürde.

“Ist doch eh alles egal, macht doch, was ihr wollt.” So endet der Deutschland 2017-Trailer. “Ist mir doch egal, ich mach was ich will”, so könnte man Merkels Haltung aktuell zusammenfassen. Und offenbar auch die von Böhmermann. Versagt haben gestern beide.

Vielleicht hat sich Böhmermann aber auch nur in seine eigene Sendung eingeschlichen, so wie damals bei Schwiegertochter gesucht. Weil er weiß, dass wir uns in Wirklichkeit einlullen lassen wollen, dass wir gar keinen richtigen Wahlkampf brauchen. Dass wir uns erst über die Langeweile beschweren und dann darüber, wenn uns mal jemand den Stinkefinger zeigt. Und nach der Wahl wird alles aufgelöst. Haha, lachen wir dann, wir dummen trägen Deutschen mit unserer trägen Kanzlerin und unseren trägen Witzeschreibern. Das wäre in etwa so lustig wie, dass die AfD in Umfragen auf 12 Prozent klettert. Letzteres entspricht leider Wahrheit.

