Calvin Klein über seine provokantesten Werbekampagnen

Wenn dieser Mann am Telefon einen so ikonischen Satz wie “What comes between me and my Calvins” sagt, kann man schon mal Gänsehaut bekommen. Immerhin geht es hier um eine der prägendsten Werbungen unserer Zeit. Sie war skandalös und provokant, eine rebellische Absichtserklärung des Designers, die damals im US-amerikanischen Fernsehen sofort verboten wurde. Mit dem von Richard Avedon höchstpersönlich geschossenen Foto – Brooke Shields in engen Jeans und einem weinroten Hemd, die ganz leger ein Bein in die Luft streckt –, das Anfang der 80er Jahre veröffentlicht wurde, hat Calvin Klein seine Marke und Brooke Shields nach ganz oben katapultiert.

Calvin Klein hat nicht nur dieses eine Jahrzehnt modetechnisch geprägt. Erinnern wir uns an Tom Hintnaus in engen, weißen Slips in Santorini, fotografiert von Bruce Weber. Oder an die nackte Kate Moss auf einem Sofa, fotografiert von Mario Sorrenti. Die Anzeigen für Calvin’s haben immer wieder für Kontroversen und gleichzeitig für beeindruckende Modemomente gesorgt.

Foto: Bruce Weber

