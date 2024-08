Casper isst “die Scheiße ohne Soße” auf 2 neuen Tracks

Als Ende Dezember 2017 ein Track von Casper, Bones und der Stimme von Rick und Morty erschien, waren wir angenehm überrascht. Niemand hatte ein solches Feature kommen sehen, richtig Sinn gemacht hat es auch nicht, aber wenn man sich im Rick und Morty-Universum umtreibt, ist das Sinnlose Normalität und außerdem gut so. “WhosThatInTheTree” war ein erster Vorbote aus dem Soundtrack für das Virtual-Reality-Spiel Accounting+. Am Montag wurde nun der komplette Soundtrack mit insgesamt 24 Songs veröffentlicht, darunter zwei weitere von Casper.

Auf “666 Ritual Rap” und “667 (Ritual Rap 2)” rappt Casper wie schon auf “WhosThatInTheTree” wieder auf Englisch, wieder gibt es einen düster wummernden, aufs Essentielle reduzierten Beat von Silkersoft und wieder müssen wir sagen: erfrischend anders. Zeilen wie “I’ll show you how to summon a demon” und “You gotta eat that shit, no sauce involved, just plain old shit, eat that stanky dirty shit” demonstrieren schön, wo man sich hier befindet: auf einer schummrigen, kleinen Gasse direkt Richtung Wahnsinn.

Hört euch hier den gesamten Soundtrack an. Caspers Songs beginnen bei Minute 25:28 und 28:36. Zieht am besten vorher die Vorhänge zu oder geht gleich in den Keller, um euch in die richtige Stimmung für das zu bringen, was folgt.

https://youtu.be/S2Qo7BF8jfA

