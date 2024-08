Childish Gambino 2.0: In “This is Nigeria” prangert Rapper Falz die Zustände in seiner Heimat an

Childish Gambinos “This is America” ist das vielleicht wichtigste Musikvideo des Jahres. Eigentlich waren wir überzeugt davon, dass man ein so symbolreiches und gesellschaftskritisches Werk am besten einfach so stehen lassen sollte. Jetzt liefert der nigerianische Rapper Falz aber ein wirklich gelungenes Remake des Songs samt Musikvideo ab. Mit “This is Nigeria” zeigt der Sohn eines Menschenrechtsaktivisten die Abgründe des westafrikanischen Landes auf.

Auch “This is Nigeria” beginnt mit einer Hinrichtung. Anstelle des Schusses in den Hinterkopf wird jedoch eine Machete verwendet. Eine Waffe, die häufig mit dem muslimischen Hirtenvolk Fulani in Verbindung gebracht wird, das in ständigen Konflikten mit den ortsansässigen Bauern steht. In den letzten Monaten häufen sich die Morde, die weder untersucht, noch aufgearbeitet werden. Regelmäßige Massentötungen an der Fulani-Bevölkerung mit dem Ziel der “Ethnischen Säuberung” bleiben ungestraft. Im Juni 2017 wurden im Bundesstaat Taraba beispielsweise rund 200 Menschen massakriert. Rechtlich belangt wurde niemand.

Danach bricht um Falz herum wie in der Originalversion Chaos aus. Ganz im Stile Gambinos tänzelt der Rapper zusammen mit Schülerinnen durch eine Fabrikhalle. Ihrer Kleidung nach zu urteilen repräsentieren sie die Chibok-Mädchen, die 2014 von der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram entführt wurden. Nur 105 der 276 Entführten konnten bisher befreit werden. Wie viele noch am Leben sind und festgehalten werden, ist unklar. Die Regierung erklärt Boko Haram als besiegt, obwohl die Gruppe weiterhin mordet.

In seinen Lyrics thematisiert Falz die Masse an Problemen, mit denen Nigeria zu kämpfen hat: eine Drogen-Epidemie und Codein-Missbrauch unter den Jugendlichen, der berüchtigte Special Anti-Robbery Squat SARS, Internetbetrug, die stetig steigende Gewaltbereitschaft und Kriminalität, Selbstmordattentate, Wahlbetrug, sexuelle Übergriffe von Pastoren, mangelnde Stromversorgung und schlechte medizinische Verhältnisse, die Regierung, die viel zu oft wegschaut, und eine Gesellschaft, die stattdessen lieber Big Brother Nigeria guckt.

“This is Nigeria” schafft es, die Abgründe Westafrikas greifbar zu machen. Schon drei Tage nach Veröffentlichung hat der Clip mehr als eine Million Views auf YouTube.

