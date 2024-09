Cocktail-Bitter selbst herstellen ist einfacher als du denkst

Als Sam Anderson von Mission Chinese Food uns in unserem Garten in New York besuchte, wussten wir, dass er etwas Außergewöhnliches und Beeindruckendes zubereiten würde. Immerhin handelt es sich um den Barkeeper, der Cocktails mit tom-kha-Suppengeschmack nach Phil Collins benennt und Za’atar in seine Schokoladenmilch mischt.

Aber Anderson hatte sofort einen Plan: die buschigen, wuchernden Pflanzen in unserem Garten zu etwas Starkem, Intensiven und sehr Alkoholischem zu verwandeln. Und so beschloss er, seinen eigenen Cocktail-Bitter zu machen. Sind Ananas-Salbei, Zitronengras, Thai-Basilikum, Kapuzinerkresse und Wildblumen nicht dafür geschaffen, in neutralem Alkohol ertränkt zu werden?

Der Getränkechef von Mission Chinese Food, Sam Anderson, pflückt Kräuter im MUNCHIES-Garten in New York.

„Ursprünglich wollte ich einen klassisch strukturierten Bitter machen mit einer kleinen Menge Szechuan-Pfeffer und vielleicht zwei oder drei verschiedenen Kräutern und Zitrusfrüchten. Als ich aber den Garten auf dem Dach des neuen VICE-Büros betrat und sah, wie vielfältig er war, wollte ich etwas mit einem weniger geradlinigen Profil machen”, erklärte Anderson.

Sam pflückt Ananas-Salbei.

Die botanische Ernte aus dem Garten.

Orangen schälen für die Bitters.

Vor der Vorstellung, seinen eigenen Cocktail-Bitter herzustellen, schreckt man anfangs ein bisschen zurück, als wir aber Anderson bei der Arbeit zusahen, haben wir gelernt, dass es im Grunde ein relativ einfaches Gebräu ist, für das man nur einen Eimer voller Kräuter, eine Tüte voller Zitrusfrüchte und ein paar Flaschen hochprozentigen, neutralen Alkohol braucht. „Ich wollte, dass es zuerst wie ein riesiger Blumenstrauß ist und die Szechuan-Pfefferkörner erst am Ende dazugeben”, sagte Anderson.

Seine Arbeitsschritte waren ganz einfach: Einfach die Kräuter gleichmäßig auf zwei riesige Weckgläser aufteilen und den Alkohol darübergießen. Dann fügte er die Zeste der Zitrusfrüchte, frische Zitrusscheiben und ein paar Gewürze wie Kardamom und Koriandersamen in die Gläser. Weil er die Schärfe der Pfefferkörner nicht ganz abschätzen konnte, machte er zwei Versionen: „Da ich das noch nie gemacht habe, verwendete ich zwei riesige Weckgläser für zwei verschiedene Versionen: eine milde und eine mit der doppelten Menge, damit ich die beiden so zusammenmischen kann, dass alle Aromen perfekt zur Geltung kommen, dass die Pfefferkörner nicht zu mächtig sind und alles andere in den Hintergrund drängen”, erklärte er.

Der Basisalkohol für die Bitters.

Das Endprodukt, bevor er drei Wochen lang stehen gelassen wird.

Was ist aber, wenn man keinen wunderschönen Garten auf seinem Dach mit einer riesigen Auswahl an wuchernden Kräutern hat? „Die frischen Kräuter aus dem Garten kann man einfach durch frischen Kräuter aus den Supermarkt ersetzen”, sagte Anderson.

Nachdem die Blumen und Kräuter in den riesigen Weckgläsern drei Wochen lang im Alkohol gelegen hatten, hatten wir ziemlich viel Vorrat. Was übrig blieb, verwandelten wir zum Getränk der Götter a.k.a. Fernet.

Eine traditionelle Variante des italienischen amaro ist Fernet, der aus verschiedenen Kräutern und Gewürzen (je nach Marke unterschiedlich) hergestellt wird und meistens Myrrhe, Rhabarber, Kamille, Kardamom, Aloe und Safran enthält.

Aber der MUNCHIES-Garten befindet sich in New York und dort gibt es weder Myrrhe noch Safran, also improvisierte Anderson mit dem, was verfügbar war.

Sam gießt den selbst gemachten Fernet über Eis.

„Um seinen eigenen Fernet herzustellen, kann man getrocknete Kräuter verwenden (für den Basis-Bitter), aber ich finde, der Geschmack ist mit frischen Kräutern besser. Je nach dem, wo man sich befindet, kann man regionale Zutaten wie frischen Basilikum hinzufügen.” Wenn der Bitter fertig ist, muss die gesiebte Flüssigkeit nur noch mit Wasser, Zucker und Rum vorsichtig erhitzt werden, bis sich der Zucker aufgelöst hat, das dauert nur ein paar Minuten. Dann einfach in eine Flasche füllen, verschließen und einige Monate stehen lassen. Je länger man das Getränk stehen lässt, desto besser wird der Geschmack.

Das weicht vielleicht vom traditionellen Rezept ab, aber das hier ist Fernet.

Das Endprodukt kann entweder on the rocks serviert werden, oder gleich als Shot runtergekippt werden wie, als gebe es kein Morgen (wie der Koch Erik Anderson).