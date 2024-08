Coming Out: Tyler, The Creator hatte seinen ersten Freund mit 15

Tyler, The Creator war ziemlich zurückhaltend rund um den Release seines vierten Albums Flower Boy, das er Ende Juli droppte. Seit das Album vor seinem eigentlichen Veröffentlichungsdatum geleakt wurde, versuchten Fans und Kritiker seine Texte zu entschlüsseln und sie als das Coming-Out des Odd Future Oberhauptes zu interpretieren. Bis jetzt hatte sich Tyler noch nicht zu Zeilen wie “Next line will have ’em like ‘Whoa’ / I been kissing white boys since 2004” vom Song “I Ain’t Got Time!” geäußert.

Nun öffnete er sich zum Thema Sexualität in einem kürzlich geführten Interview mit Know Wave’s Koopz Tunes, in welchem er sagt: “Ich hatte mit 15 einen Freund in fucking Hawthorne (Californien), N*****. Wenn das nicht aufgeschlossen ist, dann weiß ich nicht, was zur Hölle aufgeschlossen ist.” Es war etwas mehr als eine beiläufige Bemerkung und Tyler sagte nicht mehr zu dem Thema. Aber es ist das das erste Mal, seit dem Albumrelease, dass Tyler etwas zu seiner Sexualität erwähnte. Den Großteil des Gesprächs verbrachte Tyler damit, seine Lieblingstracks zu spielen, seine unendliche Liebe für Pharrell auszudrücken und zu erwähnen, dass 2 Chainz sein “favorite right now” ist. Hört euch das eineinhalbstündige Interview hier an:

