‘Cyberpunk 2077’: Können wir in diesem Videospiel Sex mit Keanu Reeves haben?

Nachdem er im Mai zum dritten Mal als stoischer Auftragskiller John Wick im Kino auftrat, nimmt er sich jetzt die Gaming-Welt vor: Keanu Reeves.

Am Sonntag wurde der offizielle Trailer zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht, einem der derzeit meisterwarteten Videospiele. Fünf Jahre haben die Entwicklerinnen und Entwickler des polnischen Studios CD Project Red gebraucht, bis sie 2018 einen ersten Gameplay-Teaser präsentieren konnten. Seitdem war das größte Geheimnis des Spiels: Wann kommt es raus?

Auf der E3, der größten Fachmesse für Videospiele, verkündete CD Project Red jetzt das Veröffentlichungsdatum: Cyberpunk 2077 soll im April 2020 erscheinen. Das war aber nicht die größte Überraschung des Tages. Die war nämlich Keanu Reeves, der nicht nur das Datum ankündigte, sondern selbst am Ende des Trailers auftauchte, als Spielfigur namens “Johnny Silverhand”.

Im Trailer hat er einen verchromten Cyborgarm, trägt eine abgewetzte Schutzweste und einen Munitionsgürtel. Er sagt mit derber Stimme: “Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn.” Dann beugt er sich runter in die Kamera. Wehendes Haar, Sonnenbrille, lasziver Blick. Keanu fucking Reeves.

Zu Recht twittert ein User unter den Beitrag mit dem Trailer und stellt die Frage, die wir uns, seien wir ehrlich, alle stellen: “Kann ich in diesem Spiel Sex mit Keanu Reeves haben?” CD Project Red antwortet: “Johnny ist ein wichtiger Charakter des Spiels – aber wir wollen nicht zu viel verraten.”

Kein Ja, aber mehr als ein Nein. Schaut man sich The Witcher 3: Wild Hunt an, das letzte, mit Sex und Romanzen aufgeladene Meisterwerk von CD Project Red, ist die Möglichkeit gar nicht so unwahrscheinlich, dass du mit Keanu in die Kiste steigen kannst.

Das Internet versinkt währenddessen in eine Art Keanu-Rausch.

Sei es wegen seiner absurden Fähigkeit, mit dem Alter nicht an Falten, sondern höchstens an Gesichtsbehaarung zu gewinnen:

Weil er kein toupierter Vollidiot ist, der Frauen ungefragt an Geschlechtsteile packt, sondern im Gegenteil weibliche Fans bei Selfies fast gar nicht berührt.

Oder wegen dieses spontanen Dialogs, der während der Präsentation von Cyberpunk 2077 mit einem euphorischen Fan entsteht:

Keanu: “Das Spiel wird atemberaubend.”

Fan: ” Du bist atemberaubend!”

Keanu: “DU bist atemberaubend! Ihr alle seid atemberaubend!”

