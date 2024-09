Hört hier das psychedelische Meisterwerk ‚Message From The Other Side‘ von Damian Lazarus & The Ancient Moons

Das Live-Projekt von Damian Lazarus mit dem Namen Damian Lazarus & The Ancient Moons war ein evolutionärer Prozess. 2014 haben wir die Premiere für das erste Musikstück des zu der Zeit noch unbekannten Projekts präsentiert, einen schamanistischen Stammesgesang namens „Lovers’ Eyes (Mohe Pi Ki Najariya)“. Anschließend hat Lazarus uns ein Interview gegeben und seine Vision erklärt sowie einen Remix rausgehauen. Natürlich mussten wir uns auch die langersehnte Liveshow der Band anschauen.

Jetzt, fast ein Jahr später, haben wir das komplette Album, Message From The Other Side, das gerade auf Crosstown Rebels erschienen ist, im Stream. Wir raten dir, beim Hören einen Schamanen an deiner Seite zu haben.

Stream oben ‚Message From The Other Side’ in voller Länge

„Ich habe das Gefühl, dass die Planeten zu meinen Gunsten standen, damit ich dieses neue Projekt realisieren konnte, also gab es in gewisser Weise einen kosmischen Aspekt bei der Entstehung von Message from the Other Side“, sagt Lazarus THUMP. Das Album wurde zu einem Großteil in Mexiko aufgenommen und es findet Musik aus Ägypten, Pakistan und Nigeria darauf Verwendung, was der LP zu ihrer globalen DNA verhilft.

Die LP beginnt mit dem Track „House of Hidden Places”, einem brummenden Intro, das sich gut für eine yogische Gesangssession eignen würde, und die Platte bietet genau die vielfältigen Produktionstechniken, die du von Lazarus erwartest. Einige der Tracks sollen nur dazu dienen, deine Rezeptoren im Gehirn zu stimulieren, während andere Stücke wie „Vermillion” sichere Munition für das Anfeuern einer jeden Dancefloor-Peaktime sind.

„Ich hoffe, dass die Leute sich die Zeit nehmen, das Album von vorne bis hinten anzuhören. Das klingt jetzt ziemlich lame, aber es ist wirklich eine Art psychedelische Reise. Es gibt so viele interessante und aufregende Momente auf dem Album und diese Momente sind oft sehr subtil und benötigen tiefer Konzentration oder zumindest einer Stunde Entspannung”, rät Lazarus.

Dämpf also das Licht und lass dich ganz auf eines der vielseitigsten und abgefahrensten Alben des Jahres ein.

Pilze sind nicht inklusive.

