Dank Drangsals neuem Video zu “Magst du mich” ekeln wir uns plötzlich vor Pizza

Eine Woche nachdem Drangsal den Song “Arche Gruber” mit dazugehörigem Lyric-Video veröffentlichte, hat der Indie-Popper gleich noch einmal zugeschlagen. Und das genau 14 Tage vor dem Release seines zweiten Albums Zores. Während wir letzte Woche noch der flotten Dreier-Knutscherei in Nahaufnahme zusahen und uns dabei irgendwie spannermäßig vorkamen, hat uns Max jetzt mit dem Video zu “Magst du mich (oder magst du bloß noch dein altes Bild von mir)” den Appetit auf die unantastbar geglaubte Salami-Pizza verdorben.

Der Clip zeigt zwei junge Frauen, die rosa Puppenkleidchen über ihren Keuschheitsgürteln tragen und wie ihm Wahn alles anzüngeln, was ihnen in die Finger kommt. Selbst die aus unerfindlichen Gründen anwesende Eidechse, die uns ein bisschen Leid tut. Mit dem Lolita-Effekt kokettierend schieben sie sich außerdem Plastik-Gewehre tief in den Hals, Ping-Pong-Bälle in den Mund und zeigen uns, wie verdammt unappetitlich man ein Stück Pizza essen kann.

Musikalisch untermalt wird die illustre Reptilien-Schusswaffen-Kindfrau-Runde von luftig-leichtem 80ies-Pop. Lockere Synthesizer-Klänge mit melancholischen Lyrics, so, wie es Max von The Smiths & Co. gelernt hat. Nur eben auf Deutsch. Er besingt das Zuendegehen einer jungen Beziehung. Wie schon in den Vorgängersingles gibt sich Drangsal resignierend, fürchtet sich aber vor dem endgültigen Aus: “Sag es nicht, weil mir das sonst garantiert mein junges Herz zerbricht.” Ein Thema, das vor ihm schon Musikgrößen wie No Doubt mit ihrem Welthit Don’t Speak passend in die Worte “Don’t tell me cause it hurts” gefasst haben.

Auch wenn “Magst du mich” nicht direkt im Ohr bleibt, wie es vorher “Turmbau zu Babel” oder “Arche Gruber” geschafft haben, so manche Szene aus dem (ganz schön verstörenden) Musikvideo werden wir wohl leider nicht mehr aus dem Kopf bekommen.

Zores erscheint am 27.04.2018 über Caroline.



