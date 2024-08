Das angeblich erste Interview mit Mac Miller ist aufgetaucht

Der Musikblog Masked Gorilla veröffentlichte vergangene Woche ein Video, in dem ein junger Mac Miller beim Freestylen zu sehen ist. Die bisher unbekannten Aufnahmen sollen aus dem Jahr 2010 stammen. Es sei laut Videobeschreibung das erste Interview des aufstrebenden Rappers gewesen, der damals noch zur Highschool ging. 18 Jahre alt, weder Tattoos noch eine Ahnung, wie sprunghaft sich sein Leben nach dem Release des Mixtapes K.I.D.S. kurz danach verändern würde.

Miller, der 2011 mit seinem Debütalbum Blue Slide Park die Billboard-Charts toppte, ist im Video extrem gut drauf. Enthusiastisch zeigt er seine Freestyle-Skills, lacht viel und gibt sich so, wie er bei seinen Fans in Erinnerung blieb: grinsend und mit hochgezogenen Augenbrauen.

Roger Gengo, Gründer von Masked Gorilla, führte damals das Gespräch und erzählt in der Beschreibung zum Video, wie das damals alles ablief: “Mac war für ein paar Tage in New York und ich traf ihn in seinem Hotel. Keiner von uns konnte glauben, dass der andere wirklich dieses Interview führen wollte. Es fühlte sich wie das Großartigste an, was ich je in meinem Leben gemacht hatte.”

Mac Miller starb am 7. September 2018 an einer mutmaßlichen Überdosis. Am 31. Oktober findet das Tributkonzert “Mac Miller: A Celebration of Life” in Los Angeles statt.

Ihr könnt es euch über Facebook, Twitter und YouTube anschauen. Aufzubleiben lohnt sich auf jeden Fall: Neben Action Bronson, Anderson .Paak, Earl Sweatshirt, John Mayer, SZA und Thundercat treten auch Travis Scott und Vince Staples auf.

