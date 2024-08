Das Heart of Noise ist auch heuer der beste Grund, wieder einmal nach Innsbruck zu fahren

Das Schlimmste an Innsbruck? Dass man nach einer langen Nacht am Weg nachhause sportlichen Ampelmännchen auf den Leuchtkörper schauen muss. Ampel-Skater, -Snowboarder und -Wanderer leuchten dir arrogant grün oder rot ins müde Gesicht. Das Beste an Innsbruck? Das Heart of Noise, von dem du nach so einer Nacht nachhause gehen wirst. Seit 2011 kuratiert sich das Festival jedes Jahr aufs Neue in unsere Herzen und das nicht nur, weil wir statt “Noise” automatisch schon immer “Noisey” schreiben.

Letztes Jahr stand das HON noch unter dem Motto “Pop Life”, was im ersten Moment in die Irre (im wahrsten Sinne des Wortes) führte. Hier war nicht das pinkfarbene Maschinerie-Genre gemeint, sondern das, was Pop außerhalb seiner eigenen Blase ist. Und an letztes Jahr denken wir heute noch gerne zurück.

Videos by VICE

Heuer geht es vom 30.05. bis 02.06. um noch mehr: Mit dem gewichtigen Titel “Decocooning Society” setzt man wieder vermehrt auf Mikroschwerpunkte. Am Mittwoch bereits kann man sich unter anderem mit den Sounds von Glenn Underground, Arpanet und Juan Atkins in Technogeschichte verlieren. Am nächsten Abend könnt ihr euch zu den Klängen von Kassel Jäger, Tim Hecker oder Marc Baron wiederbeleben lassen. Am Freitag gibt es dann Alec Empire – The Destroyer feat. Lillevan, Godflesh oder Ekin Fil und der Samstag wird dann mit Klein oder Tomoko Sauvage in eure persönliche Musikgeschichte eingehen.

Das vollständige LineUp findet ihr hier.

Wir verlosen 2×1 Festivalpässe unter allen, die uns eine Mail mit dem Betreff “Heart Of Noise” an noisey@vice.at schreiben.

**

Folgt Noisey Austria bei Facebook, Instagram und Twitter.

Noisey Schweiz auf Facebook, Instagram & Spotify.