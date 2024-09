Feiern mit Ende 70: Die Geschichte des mysteriösen Rentner-Raver-Paars

Foto von Jacob Husleys Facebook-Seite. Dieser Artikel ist zuerst bei THUMP-UK erschienen.



Das Fabric ist einer der besten Clubs in London. Manch einer spricht im Überschwang gar vom „Berghain Großbritanniens”. Klar, dass so ein Laden Gäste aus aller Welt anzieht—und aus allen Altersklassen. So auch zwei polnische Raver, die um 5 Uhr morgens, dem 14-Uhr-am-nächsten-Tag in UK, noch im Fabric saßen. So weit, so gewöhnlich? Nicht ganz, denn das sich DJ Jacob Husley danach sogar für einenFacebook-Post mit den beiden ablichten ließ, hat einen guten Grund: Das Raverpaar ist jenseits der 70. Die beiden könnten deine Großeltern sein!

Aber auch wenn wir definitiv ein Mindestmaß an Bewunderung für dieses alte Paar aufbringen, so wirft dieser Fall doch einige Fragen auf—vielleicht sogar ein paar mehr.



Wir wissen, dass beide Ende 70 sind, aus Polen stammen und ins Fabric kamen, nachdem sie darüber in einer Zeitung gelesen hatten. Das erklärt allerdings nicht wirklich, was ein Paar, das man normalerweise bei einer Führung durch den Buckingham Palace schlurfen sehen würde, dazu bringt, sich freiwillig fünf Stunden Techno-Geballer auszusetzen.

Hören die überhaupt noch richtig?

Hat ihnen jemand die Tasse Tee gemacht, um die sie gebeten haben?

Warum geht die betagte Raverin auf Krücken?

Warum sieht der betagte Raver auf den Fotos so aus, als würde er eine Medaille tragen?

Laut eines Interviews, das Jacob Husley—Resident der Reihe „Wet Yourself” und jetzt auch Uploader viraler Fotos—dem Evening Standard gegeben hat, scheint es so, dass es das Paar tatsächlich darauf abgesehen hatte, in dieser Nacht die Puppen tanzen zu lassen. Sie blieben nicht nur bis 5 Uhr morgens im Club, sondern mischten auch auf dem Dancefloor fleißig mit. Husley berichtet, wie die beiden, denen er einen Platz im VIP-Bereich organisiert hatte, plötzlich verschwunden waren, nur um sie wenig später mitten im Getümmel der Menge wiederzufinden. So verhält sich auf jeden Fall niemand, der das Fabric versehentlich mit einer nächtlichen Textil-Messe verwechselt hat.

Husley zufolge gab Mr. Rentner-Raver allerdings nicht unbedingt die beste Partybegleitung ab: „Sie war sehr langsam, also ist er etwas mehr auf dem Dancefloor gewesen und hat mit den jungen Mädchen getanzt.” Außerdem sei das Paar zusammen in bester Gesellschaftstanz-Manier zu den hämmernden Kickdrums über die Tanzfläche geschwoft, was einerseits ein rhythmischer Albtraum gewesen sein muss, andererseits aber den Beweis dafür liefert, dass Romantik immer noch nicht ausgestorben ist.

Auch wenn die beiden im Fabric definitiv eine Ausnahmeerscheinung darstellen, sind sie nicht die einzigen altehrwürdigen Damen und Herren in Clubland. Da wäre natürlich Detroits Raving Grandma, der 68 Jahre alte Jan Bakker in Amsterdam oder der Berliner Komet Bernhard. Alle von ihnen beweisen dir zwei Dinge. Erstens: Dass die Liebe für Partys und Clubmusik keine Altersgrenzen kennt. Egal, wie alt du bist, du kannst immer noch dein persönliches Glück im Wummern des 4/4-Beat finden—„zu alt” oder „hinter sich haben” gibt es einfach nicht. Sie zeigen aber auch, dass du mit Fotos oder Videos von einer älteren Person in einem Club garantiert Aufrufe im mehrstelligen Bereich erzielst.

In der Regel führt der Hype um solche Geschichten zu wenig mehr als einem Haufen Menschen, die sagen: „LOL, Clubs und alte Menschen. WTF?!” In diesem speziellen Fall können wir aus dieser Geschichte allerdings ein paar ernstere Schlüsse ziehen. Es ist nämlich so, dass dieses Paar im Fabric gelandet ist, weil sie ihre Tochter in London besuchten und bei der Gelegenheit auch alle kulturellen Highlights der Highlights mitnehmen wollten. Und was zeigt uns besser den kulturellen Wert britischer Clubs als die Anerkennung durch deine Großeltern? Wenn Paare über 70 aus Polen nach London kommen und das fabric als „Must See” für sie ganz oben steht, dann ist das doch ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass wir unsere Clubkultur hegen und pflegen sollten. Entweder das, oder dass wir von nun an besser Treppenlifte in unseren Clubs installieren.

