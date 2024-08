Das sind alle bisher bekannten Cheats von ‘Red Dead Redemption 2’

Das neue Spiel der GTA-Macher, Red Dead Redemption 2, erschien erst vor wenigen Tagen und fasziniert aktuell weltweit Tausende Gamer. Denn das Cowboy-Epos steckt voller Details, die versuchen, ein realistisches Bild des Wilden Westens zu zeichnen: Pferde müssen gestreichelt werden, wenn sie sich erschrecken; der Held muss regelmäßig essen, um bei Kräften zu bleiben; und in Feuergefechten mit verfeindeten Gangs kann auch schon mal der Hut in den Schlamm fallen – peinlich. Doch maximaler Realismus bedeutet nicht immer maximalen Spaß. Und darum gibt es Cheats.

Mit den Cheats für Red Dead Redemption 2 könnt ihr im Einzelspielermodus Schlachtrösser ins Spiel beschwören, neue Outfits freischalten oder schnell ausprobieren, wie sich die Spielwelt verändert, wenn ihr als ehrenhafter Cowboy oder gemeiner Superbösewicht durchs Land zieht.

Spieleentwickler Rockstar Games bietet euch hier eine Hintertür und hat wie schon im acht Jahre alten Vorgänger ein eigenes Untermenü für Cheats ins Spiel eingebaut. Schon jetzt lässt es Fans rätseln, denn zählt man hier die Zeilen, stellt man fest: 33 Cheats gibt es insgesamt im Menü, davon sind bisher nur 22 gefunden worden. Ein Drittel aller Codes müssen also erst noch entdeckt werden.

So funktionieren die Cheats von ‘Red Dead Redemption 2’

Freigeschaltete Cheats werden auf einer Liste in einem Untermenü des Spiels angezeigt | Screenshot: Red Dead Redemption 2 | YouTube | IGN

Wie schon im Vorgänger macht es Red Dead Redemption 2 relativ leicht, Cheats zu benutzen. Anders als bei anderen Rockstar-Spielen, wie etwa der GTA-Serie, muss der Spieler keine komplexen Tastenkombinationen eingeben, sondern kann die Cheats per Untermenü an- und abschalten. In den Optionen öffnet man die “Einstellungen” und drückt anschließend die Dreieck-Taste (PS4) oder die Y-Taste (Xbox One).

Nun könnt ihr über ein Textfeld ganze Sätze eingeben, die wiederum Cheats freischalten. Wenn ihr etwa permanent betrunken durch das Spiel torkeln wollt, gebt ihr den Satz “A fool on command” ein. Die Groß- und Kleinschreibung ist unerheblich.

Zeitungen sind die erste Quelle für Cheats

Der Zeitungsjunge versorgt euch mit frischen Nachrichten – und Cheat-Codes | Screenshot: Red Dead Redemption 2 | YouTube | IGN

Wo findet ihr diese Sätze aber nun – und wieso sind noch nicht alle bekannt? Es gibt zwei Arten von Cheats: Um die erste Art freizuschalten, müsst ihr Zeitungen kaufen. Im Laufe des Spiels werdet ihr in den Städten der Welt Zeitungsverkäufer finden, die praktischerweise auch auf der Karte markiert werden. Kauft ihr eine Ausgabe, seht ihr in der untersten Zeile bestimmter Ausgaben, einzelne Sätze stehen – Cheat-Codes, die ihr nun im Untermenü eingeben könnt. Wichtig: Der Kauf einer solchen Zeitung ist notwendig, ohne diese Ausgabe im Inventar bringt es nichts, den Code einzugeben.

Die zweite Art von Cheats sind versteckt. Diese Cheats müsst ihr in der weiten Welt des Wilden Westens finden. Manche stehen als Graffiti in einen Bahntunnel gepinselt, andere sind in den Boden einer Schublade eingeritzt. Diese Codes könnt ihr im Gegensatz zu den Zeitungs-Codes schon von Beginn an verwenden, müsst also nicht erst bestimmte Zeitungen gekauft haben, um sie zu nutzen. Allerdings sind diese Cheats meist nicht einfach zu finden. Elf dieser gut verborgenen Codes sind noch unentdeckt geblieben. Aktuell jagen die Spielerinnen von Red Dead Redemption 2 nach ihnen.

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: Wie auch bei Grand Theft Auto V ist es nicht mehr möglich, Trophäen und Erfolge zu erzielen, sobald ein Cheat-Code aktiviert ist. Auch euren Spielstand werdet ihr nicht mehr speichern können. Solltet ihr also etwa mit der Freiheit von unendlich Ausdauer durch Berge und Prärie reiten wollen – speichert vorher einmal ab.

Das sind die bekannten Cheats von ‘Red Dead Redemption 2’

In tiefer Nacht auf einem Schiffswrack findet ein Gamer hier einen der versteckten Cheats im Spiel | Screenshot | Red Dead Redemption 2 | YouTube | IGN

Folgende Cheats sind bisher bekannt und wurden auf dem Wiki des Spielemagazins IGN veröffentlicht.



Cheats, die von Beginn an funktionieren:

I shall be better – Schaltet das Level 3 Dead-Eye frei

I seek and I find – Schaltet das Level 5 Dead-Eye frei

You flourish before you die – Füllt Leben, Ausdauer und Dead-Eye

A fool on command – Arthur wird betrunken

Vanity. All is vanity – Arthurs Kleidung wird komplett freigeschaltet

You want punishment – Das Wanted-Level wird erhöht

You want freedom – Das Wanted-Level wird verringert

Better than my dog – Der Pferdepfiff hat eine unendliche Reichweite

Run! Run! Run! – Lässt ein Rennpferd erscheinen

You want more than you have – Lässt ein besseres Pferd erscheinen

Keep your dreams simple – Lässt ein Ein-Pferd-Fuhrwerk erscheinen

Cheats, die ihr freischalten müsst

Balance. All is balance – Ehre wird auf Neutral gesetzt – Benötigt New Hanover Gazette No. 27 aus Valentine in Kapitel 1

Virtue unearned is not virtue – Ehre wird aufs Maximum gesetzt – Benötigt Blackwater Ledger No. 67 in Kapitel 4

You seek more than the world offers – Füllt alle Statusleisten auf und verstärkt sie – Benötigt New Hanover Gazette No. 36 in Kapitel 6

The lucky be strong evermore – Unendlich Ausdauer – Benötigt Blackwater Ledger No. 68 in Kapitel 5

You long for sight but see nothing – Deckt die komplette Karte auf – Benötigt Blackwater Ledger No. 66 oder New Hanover Gazette No. 31 in Kapitel 3

Death is silence – Schaltet eine Auswahl lautloser Waffen frei – Benötigt New Hanover Gazette No. 27 in Valentine in Kapitel 1

Abundance is the dullest desire – Unendlich Munition – Benötigt New Hanover Gazette No. 27 in Valentine in Kapitel 1

A simple life, a beautiful death – Schaltet eine Auswahl einfacher Waffen frei – Benötigt New Hanover Gazette No. 27 in Valentine in Kapitel 1

Greed is American virtue – Schaltet eine Auswahl schwerer Waffen frei – Benötigt Saint Denis Times No. 46 oder Blackwater Ledger No. 65 in Kapitel 3

You are a beast built for war – Lässt ein Schlachtross erscheinen – Benötigt Blackwater Ledger No. 72 in Epilog Teil 1

Would you be happier as a clown? – Lässt einen Zirkus-Fuhrwerk erschienen – Benötigt Blackwater Ledger No. 73 in Epilog Teil 2

Wer sehen will, wie die Cheats in Aktion aussehen: IGN hat sie in einem Video demonstriert.



