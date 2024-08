“Dat Side” liefert erstes Lebenszeichen von Kanye und natürlich gibt es einen Taylor Swift-Seitenhieb

Wenn es um Kanye West geht, haben die Leute große Erwartungen. Wo bleibt neue Musik? Wo bleibt die neue Kollektion? Und wehe, das ist nicht alles die Speerspitze an Innovation, Geschmack und Swag und zwar dalli! Auf “Dat Side” von CyHi The Prynce spricht Kanye unter anderem dieses Problem an und liefert uns so sein erstes musikalisches Lebenszeichen seit einer gefühlten Ewigkeit, nachdem er sich buchstäblich auf einen Berg verkrochen hatte, um an seinem neuen Album zu arbeiten.

Neben dem Druck, der auf ihm als Künstler lastet, lässt die Zeile “And the people claim to know you, put ’em on, get famous on you / Then they go and blame it on you, you just good, they can’t ignore you” vermuten, dass ein weiteres Thema für Kanye noch immer nicht abgeschlossen sein scheint: Taylor Swift. Neben dem Seitenhieb gäbe es da nämlich auch noch das Single Cover, das dem Albumcover von Taylors neuen Album Reputation verdächtig ähnelt.

Zum Vergleich: Das Album-Cover von Reputation:

Albumcover ‘Reputation’

Aber genug Gossip, mehr G.O.O.D. Music. Wer CyHi The Prynce nicht kennen sollte: Der Atlanta-Rapper ist langjähriger Ghostwriter für Kanye, war einer der Featuregäste auf dessen Song “So Appalled” aus dem viel gelobten My Beautiful Dark Twisted Fantasy– Album und ist seit 2010 auf Kanyes Label G.O.O.D Music gesigned. Das hatte er übrigens niemand geringerem als Beyoncé zu verdanken, die Kanye damals überzeugte, das Talent unter Vertrag zu nehmen. Lange Rede kurzer Sinn: Es wird für CyHi The Prynce langsam Zeit, aus dem riesigen G.O.O.D Music-Schatten zu treten.

Nach etlichen Mixtapes, von denen das letzte beispielsweise auch von Kanye West produziert wurde, ist “Dat Side” die neue Single aus CyHis angekündigtem ersten Album No Dope On Sundays, das mit ein bisschen Hilfe von Kanye und ein bisschen Beef hoffentlich die Aufmerksamkeit bekommen wird, die er verdient hat.

