Dein Sternzeichen beeinflusst laut YouPorn, welche Pornos du magst

Wer weiß schon, warum wir die Pornos mögen, die wir mögen? Theorien gibt es reichlich. Freud war der Meinung, dass wir auf Leute stehen, die uns an unsere Eltern erinnern. Andere Psychologen und Psychologinnen glauben, dass unsere Sexfantasien unsere emotionalen Bindungstypen widerspiegeln. Eine richtige Antwort hat allerdings niemand. Wir wissen nicht, warum man in Island so sehr auf Fortnite-Pornos steht und in Deutschland auf “Pissing”.

Aber vielleicht gehen wir die Sache auch ganz falsch an. Vielleicht sollten wir auf der Suche nach unseren Lieblingspornos nicht in uns hineinschauen, sondern nach oben, in die Sterne? Dieser Meinung ist jedenfalls YouPorn. Im Sommer implementiere die Seite einen neuen Sternzeichen-Suchfilter. Dieser checkt, mit welchen Darstellerinnen und Darstellern dein Tierkreiszeichen besonders kompatibel ist.

“Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Erkundungsmöglichkeiten für unsere User und wir waren uns einig, dass ein kreativer Astrologie-Filter unserer Community etwas Großartiges bieten kann”, schrieb YouPorn-Vizepräsident Charlie Hughes in einer Pressemitteilung.

So weit so vage. Natürlich mussten wir es selbst ausprobieren. Das hatten unsere drei Testseherinnen zu berichten.

Was folgt, ist natürlich sehr NSFW.

VICE-Video: Avatar Sex – Scanning Pornstars Into Virtual Reality

Emma, Sternzeichen Krebs

Laut YouPorns Astrologen bin ich “ein Pro in Sinnlichkeit und Intimität”. Genau deswegen dürfte mir die Seite auch als erstes “Stepmom Cory Chase Fucks Her Daughter’s Pussy and Ass With a Strap-On” ans Herz gelegt haben.

Screenshot von YouPorn

STEPMOM CORY CHASE FUCKS HER DAUGHTER’S PUSSY AND ASS WITH A STRAP-ON

Sie mag von allen Fischen, also dem Sternzeichen, die “beliebteste” sein, aber dieses Cory-Chase-Video klang nichts so, als würde es meinen Geschmack nur ansatzweise treffen. Als langjährige Online-Porno-Konsumentin bin ich aber sowieso dazu konditioniert, einfach irgendwo in die Hälfte des Videos zu skippen. Man weiß ja nie. Und ja, puh. Eine jung aussehende Frau liegt auf dem Bett, trägt Beats-Kopfhörer, scrollt durch ihr Handy, feiert irgendeinen Song ab und tut generell so, als hätte sie gerade nicht den Arsch voll.

Rating: 0/10 | Ein gutes Argument, für Pornos Geld zu bezahlen.

Screenshot von YouPorn

ASA AKIRA GIVES US AN AMAZING FUCK

Als Nächstes bekomme ich den “meist abonnierten” Steinbock vorgeschlagen: Pornolegende Asa Akira. Das Video habe ich schon oft gesehen. Es ist ein Wichsvorlagen-Standardwerk für alle, die sich auch nur irgendwie für nasse Brüste interessieren. Aber gut, das alles ist schon ein Weilchen her und ich muss sagen: Auch wenn alle Beteiligten kaum lustloser zur Sache gehen könnten, ästhetisch gibt es wirklich nichts zu meckern. Asa liefert astreine 2000er-Musikvideo-Realness und meine Reaktion heute ist die gleiche wie damals als Teenagerin: Eigentlich wie “All the Things She Said” von t.A.T.u., nur mit Cumshots.

Rating: 7/10 | Basic, aber ein Evergreen

Screenshot von YouPorn

VANESSA AND NATASHA JAIL ADVENTURE

Keine Ahnung, welches manische Skorpion-Hirn sich diese Scheiße ausgedacht hat, aber die ganze Aufmachung war wie ein Orange is the New Black–Teletubbies-Crossover aus der Hölle. Ich wollte keine verdammte Sekunde davon sehen.

Rating: -1000000/10

Nana, Sternzeichen Jungfrau

Dem Sex Zodiac Compatibility Chart zufolge passe ich am besten zu anderen Jungfrauen, Stieren und Fischen. Die meisten meiner Ex-Liebschaften sind Jungfrauen wie ich und obwohl diese Beziehungen allesamt ziemlich schrecklich endeten, der Sex war immer super. Außerdem sind zwei meiner besten Freunde Stier und Fische. Ich bin also ganz guter Dinge.

Screenshot von YouPorn

DANI, A TRAPPED BITCH INSIDE A DOG CAGE

Während ich hier sitze und angestrengt versuche, auch nur den kleinsten Funken Geilheit in mir zu entfachen, will mir eine Frage nicht aus dem Kopf: “Sind nicht alle Jungfrauen ‘Eine gefangene Hündin in einem Käfig?’” Ich erkenne mich selbst in Dani Daniels (ebenfalls Jungfrau: Wir müssten also miteinander kompatibel sein), aber auch wenn ich es nicht per se schlecht finde, beim Sex in den Spiegel zu schauen, ist diese existenzielle Erkenntnis nicht gerade das, was mich scharf macht.

Aber Moment, vielleicht war ich mit meinem Urteil zu schnell. Ab der Hälfte kommen nur noch Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Dani stößt sich ihren Zeh und der Kameramann fragt, ob alles OK ist – was ziemlich sweet ist. Wie auch immer, ich habe vergessen, warum ich mir das hier eigentlich angucke. Waren DVDs nicht eine feine Sache, weil es darauf immer diese “deleted Scenes” gab? Das hier ist auch ein bisschen so.

Rating: 5/10

Screenshot von YouPorn

APEMAN AND JANE, PART ONE

Eine Sekunde ist vergangen und schon bin ich vom Hauptdarsteller begeistert: Rocco Siffredi, Pornolegende, Sternzeichen Stier. Vielleicht liegt es daran, dass Disneys Tarzan nach Jessica Rabbit mein erster Schwarm war und dieses ganze Apeman-Szenario nicht so weit davon entfernt ist. Schau dir mal Tarzan an und sag mir, dass er vor sexueller Spannung nicht nur so brodelt – also für einen Kinderfilm.

Stiere sind bekannt für ihre Liebe zum Luxus und ich habe das Gefühl, hier auf einen absoluten Luxusporno gestoßen zu sein: Es gibt so etwas wie eine konsistente Handlung – Apeman sieht zum ersten Mal eine Frau, die er dann kurzerhand vögelt – und die wahrscheinlich beste schauspielerische Leistung, die mir je in einem Sexfilm untergekommen ist. Außerdem verdient der Locationscout für diese Produktion eine Auszeichnung. Ich würde Geld bezahlen, um dort Sex haben zu können. Wo zur Hölle ist eigentlich Part Two?

Rating: 9/10

Screenshot von YouPorn

STEPMOM NEEDS A TIT INSPECTION

Cory Chase, Sternzeichen Fische, scheint ausschließlich in MILF-Pornos mitzuwirken. Leider ist das mein unliebstes Genre, als Jungfrau bewundere ich allerdings ihre Beständigkeit. Wie auch immer. Die erste Hälfte von “Stepmom Needs a Tit Inspection” bestand fast nur aus Blowjobs, was ich wirklich hasse. Aber dann hat sie dabei ihr Handy rausgeholt. Bei solchen Multitasking-Skills kann ich nur meinen Hut ziehen.

Fische sind in der Regel herzensgute Wesen – und das kommt bei Cory Chase auch rüber. Das ganze Video über tut sie alles, um das Stiefmutter-Szenario möglichst glaubhaft zu machen. Wir alle lieben herzensgute Menschen, die unsere Fantasien an allererste Stelle setzen. Aber nein, immer noch nicht so meins.

Rating: 3/10

Rebecca, Sternzeichen Waage

YouPorns Astrologie-Filter hat mir vor allem gezeigt, dass ich in Wahrheit extrem prüde bin. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Als wuschige, queere Teenagerin habe ich den Großteil meiner Internet-Zeit damit verbracht “lesbian threesome girl” bei Kazaa einzugeben. Heutzutage beinhaltet meine Vorstellung von gutem Sex ein tolles Abendessen beim Italiener davor und mindestens acht Stunden Schlaf danach. Nennt man das Erwachsenwerden?

Screenshot von YouPorn

YOUNG GIRL ABUSED WITH CRAZY HORNY POLICE WOMAN

Ein extrem fragwürdiges Pornothema, keine Frage, aber dafür stimmt beim Styling alles. Mit aufeinander abgestimmten PVC-Handschuhen und PVC-Polizeimütze kann man einfach nichts falsch machen. Trotzdem nur …

Rating: 2/10

Screenshot von YouPorn

SEX ROBOT MARICA HASE GETS ANALLY CHARGED BY STEVE HOLMES

Ich weiß das anspruchsvolle Setting hier wirklich zu schätzen, aber da Steve Holmes aussieht wie eine Mischung aus Straßenmagier und katholischem Priester, gibt es von mir nur ein definitives Nein.

Rating: 0/10

Screenshot von YouPorn

ORGASMIC LESBO VIXENS AMIRAH & SUZY RAINBOW FILL THEIR WET HOLES WITH TOYS

Ein handelsüblicher Lesbenporno fürs männliche Auge, Girl-on-Girl-Action mit dem Appeal eines IKEA-Klapptisches. Das Filmchen liefert alles, was man erwartet, leider ohne jeglichen Charme. Außerdem sieht es aus, als wäre es in der Premium-Suite eines Billighotels gedreht. Ich meine das nicht als Kompliment.

Rating: 3/10

Hat es funktioniert?

Unsere drei Porno-Freiwilligen haben kaum einem Video mehr als fünf Punkte gegeben. Kein gutes Ergebnis für YouPorns Sternzeichenfilter. Man möchte fast sagen: unbefriedigend.

Vielleicht ist die Sache eben doch komplizierter. Vielleicht muss man auch den Aszendenten beachten, vielleicht ist das Sternzeichen auch völlig egal. Neun Sexfilmchen und eine semikreative Marketingkampagne später sind wir jedenfalls so schlau wie vorher.

Unsere nächtlichen Porno-Suchanfragen bleiben so unergründlich wie das Universum selbst.

