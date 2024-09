Deine jugendlichen Saufeskapaden haben dein Gehirn zerstört

Irgendwie wissen wir doch, dass die ganzen bewusstseinstrübenden Mittelchen, die wir uns an hemmungslosen Partyabenden einflößen, vermutlich nicht gerade förderlich für unsere geistige Fitness sind. Es würde aber keinen Spaß machen, Lachgas zu inhalieren, wenn es nicht das Gehirn wie ein Donkey Punch schädigen und deinen mittlerweile behinderten Kumpel in eine Art Lachkoma versetzen würde, in dem er vielleicht mit Mitte 30 noch feststeckt. Oder?

Tja, wenn dem so ist, denn hätten wir ja eigentlich gute Nachrichten für euch: Eine Studie, die in der Fachzeitschrift Alcoholism: Clinical & Experimental Research veröffentlicht wurde, untersuchte den Zusammenhang zwischen wiederholtem Alkoholkonsum in der Jugend und möglichen Auswirkungen auf das Lernen und das Erinnerungsvermögen.

Denkt ihr euch gerade, was ich mir denke? Wir sind alle am Arsch!

Im Rahmen der Studie des Instituts für Psychiatrie und Verhaltensforschung der medizinischen Fakultät der Duke University wurde heranwachsenden Mäusen Alkohol verabreicht, um die daraus resultierende zelluläre und synaptische Wirkung zu untersuchen. Das Problem sei folgendes, sagen die Wissenschaftler: Das Gehirn ist in den Jugendjahren noch nicht vollständig entwickelt. Wiederholter Alkoholkonsum während dieser Entwicklungsphase kann, in den Worten eines Laien, Verbindungen im Gehirn zerstören, die später im Leben mal ganz nützlich sein könnten.

Scheiße. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber alles, was in meinem Kopf vorging, wenn ich an den unabgeschlossenen Alkoholschrank meiner Eltern dachte, war: „Snacks!”

Wen genau meinen die Forscher, wenn sie von „Jugendlichen” sprechen? „In den Augen des Gesetzes gelten Menschen ab einem Alter von 18 Jahren als Erwachsene, aber das Gehirn entwickelt sich bis Mitte 20 weiter”, sagte die leitende Autorin und Postdoktorandin Mary-Louise Risher. Soll das ein Witz sein? Kein wiederholter Alkoholkonsum bis man Ende 20 ist? Ein großer Teil der Welt hat ein gewaltiges Problem.

Heilige Scheiße! Ich erinnere mich an das eine Mal vor neun Jahren, als ich auf dem mittlerweile in Urin getränkten Sofa meiner Eltern nackt aufwachte und mich an eine Flasche Drambuie klammerte, von deren Existenz keiner wusste.

Wie dem auch sei, das war das Ergebnis des Experiments: Die Forscher verabreichten den heranwachsenden Nagern eine bestimmte Menge Alkohol, die „zu Beeinträchtigung führte, aber nicht zu Sedierung”. Ohne die Tiere im Erwachsenenalter erneut Alkohol auszusetzen, waren sie deutlich, naja, dümmer, als ihre abstinenten Pendants. „Wiederholter Alkoholkonsum … führte zu anhaltenden Veränderungen in der Region des Gehirns, die das Lernen und das Gedächtnis kontrolliert”, beschreiben die Forscher die Erkenntnisse.

Oh, Mist. Plötzlich erinnere ich mich an all die Flaschen Limoncello, die ich heimlich im zarten Alter von 12 Jahren runterkippte …

Zurück zu Studie: Das Erinnerungsvermögen und die kognitiven Funktionen der Ratten waren aufgrund von hyperaktiverLangzeitpotenzierung (LTP)—ein an Synapsen beobachteter zellulärer Mechanismus— beeinträchtigt.In anderen Worten, die Synapsen der Ratten waren gesättigt und die Tiere wurden unfähig, etwas Neues zu lernen.

Außerdem, sagen die Forscher, konnten sie eine strukturelle Veränderung bei den Ratten feststellen. Die dendritischen Dornen—winzige Fortsätze der Gehirnzellen—blieben durch den frühen Alkoholkonsum unreif. „Beim Alkoholkonsum in Jugendjahren passiert etwas, das die Funktionsweise des Hippocampus und anderen Regionen der Gehirnfunktion verändert” und das kann auf keinen Fall positiv sein.

Irreversible Hirnschäden mal beiseite, was wäre die Jugend, ohne ein bisschen Schnaps? Sehen wir den Tatsachen ins Auge, man kann einfach keine richtige Unterhaltung über Kognition führen, wenn man keine Mon Chéris futtert und diese mit Wodka aus der Plastikflasche runterspült.