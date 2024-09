Deine Küche sollte zum Kinderspielplatz werden!

Es gibt glaube ich nur eine Gruppe Personen, die vollkommen unbekümmert mit Essen umgehen kann und dennoch von der Gesellschaft akzeptiert wird: schwangere Frauen. Wenn eine werdende Mutter ein Restaurant betritt und beispielsweise zu in Knoblauch eingelegten Garnelen einen Schokodip bestellt, wird niemand nein sagen. Gebt der Frau, was sie will! Das gehört zum guten Ton in der Schwangerschaft.

Aber vielleicht sollten wir uns alle ein wenig aus dem Regelbuch für Schwangere abschauen und weniger verkrampft an Geschmackskombinationen rangehen. So sind Garnelen zum Beispiel süß. Gleiches gilt für Kuchen. Warum also beides nicht einfach mal miteinander kombinieren? Weil uns die Leute womöglich für geisteskrank halten würden. Bloß: Nur weil wir die beiden Sachen im Alltag nicht oft zusammen sehen, heißt das noch lange nicht, dass wir das nicht mal probieren sollten.

Spaß soll keine Grenzen haben! Also Finger weg von Schema-F-Geschmacksdoktrinen, die in der Essenswerbung, Kochbüchern und Hochglanzmagazinen aufgestellt werden. Schlagt alle Fleisch-nur-mit-Rotwein-Bedenken in den Wind. Es gibt viele Spitzenrestaurants, die die verrücktesten Zusammenstellungen anbieten—wie wäre es zum Beispiel mit einem Nachtisch aus Pastinake?—aber es liegt an uns, nicht jeden Tag dasselbe zu essen, außer natürlich ihr seid Biohacker.

Um etwas Neues zu entdecken, müssen wir aus unserer Komfortzone raus. Ich will durchgeknalltes Essen und verrückte Geschmäcke. Und lasst uns nicht jede Mahlzeit als eine verdammte religiöse Erfahrung verklären. Manchmal verlieren wir als Gemeinschaft vor lauter Besessenheit, dass unser Essen so schön und ausgewogen wie möglich sein muss, den Spaß aus den Augen. Genau das möchte ich mit meinen Bildern dem Essen wieder zurückgeben: Spaß. Und wer weiß, vielleicht schmeckt es am Ende auch noch.