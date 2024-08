Der Guide zu Sex mit dicken Männern

In einem viralen TikTok fragt ein breiter gebauter Mann Frauen auf der Straße, ob sie ihn daten würden, wenn er dünn wäre. Sie alle antworten, dass sie ihn so daten würden, wie er gerade ist. Als Frau, die selbst dick ist und auf massige Typen steht, wird mir bei diesem Clip ganz warm ums Herz. Aber wenn du selbst noch nicht mit einem Mann gebumst hast, der ein paar Kilo mehr auf die Waage bringt, schüchtert das mehr an Körper vielleicht erst mal ein. Das muss aber nicht sein.

Als Autorin des sehr wichtigen und beliebten Guides zu Sex mit einer dicken Frau, die jetzt obendrein in ihrer ersten Langzeitbeziehung mit einem – richtig geraten – dicken Typen ist, sehe ich die Zeit gekommen für ein paar Ratschläge zu Sex mit dicken Männern. Einige wichtige Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt es da nämlich schon. Zum Beispiel stehen nicht alle Jungs darauf, wenn man mit ihren Brüsten spielt.

Videos by VICE

Woher ich meine Expertise nehme? Neben meiner ausgiebigen Erfahrung darin, meine Stirn beim Schwanzlutschen gegen überbordende Bäuche zu pressen, habe ich für diesen Ratgeber auch mit mehreren beleibten Männern gesprochen. Ich hoffe, dass euch dieser Ratgeber dabei helfen wird, euch mit euren Fingern, Mündern, Muschis und Penissen auf den Männern zurechtzufinden, die raumfüllender sind als andere.

Auch von VICE: Wir haben Pornostars gefragt, was ihnen am peinlichsten ist

Achte auf den richtigen Winkel

Wie ich eben schon subtil erwähnt habe, kann ein Blowjob bei beleibteren Männern bedeuten, dass man um eine Plauze herum manövrieren muss. Deswegen ist der richtige Einfallswinkel umso wichtiger. Ich persönlich lege die Typen dazu am liebsten flach auf den Rücken und mache mich dann von oben an ihrem Schwanz zu schaffen. Aber nicht nur beim Blasen ist der richtige Winkel unerlässlich.

Ant, ein beleibter 39-jähriger Lehrer, der Sex mit Männern hat, sagt: “Wenn ich als Top, also aktiver Part, Sex mit schmaleren Typen habe, machen wir es meistens in der Reiterstellung. Nicht alle mögen es, mein Gewicht auf sich zu spüren.” Wie alle Menschen in diesem Artikel möchte Ant anonym bleiben, um möglichst offen über sein Sexleben sprechen zu können. “Doggystellung geht auch immer – also welcher Mann mag es nicht von hinten? Aber manchmal möchte ich auch das Gesicht des anderen sehen.”

Wenn ihr nicht darauf steht, das ganze Gewicht eures Partners zu spüren, ist Reiten wahrscheinlich die beste Lösung. Für andere macht aber genau das den Reiz am Sex mit Dicken aus. Der 37 Jahre alte Bart – und die meisten anderen Typen, die ich interviewt habe – sagt, dass sein Gewicht am besten zum Einsatz komme, wenn er oben ist: “Das Extragewicht hilft beim Sex wunderbar, Wucht zu generieren. Meine Frau mag es manchmal hart und das geht viel besser, wenn man mehr Kilos mitbringt.”

Für alle passiven übergewichtigen Bottoms hat Ant noch einen Ratschlag: Arschbacken auseinander. “Sei dir bewusst, dass man noch an einer Menge Fleisch vorbei muss, bevor man zum Loch kommt”, sagt er. “Du musst sie also vielleicht weiter auseinanderziehen oder tiefer stoßen, als du gedacht hast.”

Aber wie immer beim Sex gilt: Frag die Leute, mit denen du es treibst, welche Stellungen sie mögen. Am Ende weiß die Person, die schon ihr Leben lang in diesem Körper lebt, am besten, was für sie funktioniert und was nicht.

Lass dich nicht von Äußerlichkeiten täuschen

Sehr wahrscheinlich habt ihr auch schon mal gehört, dass dicke Männer kleine Schwänze haben. Nicht, dass an einem kleinen Penis etwas verkehrt wäre! Aber als Person, die schon diverse Geschlechtsorgane beleibter Männer gesehen hat, kann ich euch sagen: Das stimmt nicht. Ihr glaubt mir nicht? Jay, ein übergewichtiger Sexualaufklärer, sagt, dass dieses weit verbreitete Vorurteil vor allem mit der größeren Körpermasse zu tun habe. Das zusätzliche Fett im Mons Pubis, also dem Schamhügel, könne dazu führen, dass der Penis kleiner erscheint, als er eigentlich ist. Dadurch wir der Sex aber nicht weniger intensiv, im Gegenteil.

“Er wird sich genau so lang wie der Schwanz eines dünnen Typen anfühlen”, sagt Jay. “Vielleicht findest du es sogar angenehmer gegen die Extrapolsterung zu klatschen.” Überhaupt solltest du beim Sex mit Dicken deine ganzen Annahmen über ihre Körper und Fähigkeiten über Bord werfen. Du könntest sonst den heftigsten Sex deines Lebens verpassen.

Es ist auch wichtig, alle Männer in der Übergrößenkategorie zu berücksichtigen – einige von ihnen haben überhaupt keinen Penis. Sei einfach unvoreingenommen und lass sie zeigen, was sie im Bett können.

Sei nicht komisch

“Mich nervt am meisten, wenn sich ein Typ im Bett nur auf meine dicken Stellen konzentriert – in der Regel meinen Bauch”, sagt Ant. Fettfetischistinnen und -fetischisten sind ein gängiges Problem für dicke Menschen. Einige von uns lieben sie, andere hassen sie, aber wirklich niemand von uns mag es, heimlich ausgenutzt zu werden.

Ich habe es schon mal gesagt und ich werde es wieder sagen, aber redet einfach darüber, was ihr beide mögt und wollt. Es gehören immer zwei zum Sex und wenn ihr offen sagt, wie sehr ihr unsere Bäuche mögt und wie geil ihr es findet, sie zu berühren, dann kommt in der Regel auch eine positive Rückmeldung.

“Männer und insbesondere dicke Männer werden nicht gefragt, wie sie berührt werden möchten”, sagt der Aufklärer Jay. “Es wäre schon ironisch, wenn es nicht so traurig wäre, wie sehr sich heteronormativer Sex in unserer Kultur um die männliche Lust dreht. Dabei geht es aber häufig um das, was die Männer tun wollen und was man mit ihnen machen soll, aber nicht um solche Details wie die Berührung an sich.”

Also seid keine Freaks, sondern fragt nett nach. Wenn sich dann herausstellen sollte, dass er nicht darauf steht, hätte es wahrscheinlich eh nicht gepasst.

Lass dich fallen und genieß es

Ich muss wohl nicht extra sagen, dass wir Menschen mit marginalisierten Körpern häufig nicht als sexuelle Wesen wahrgenommen werden. Es gibt endlos viele Beispiele aus der Popkultur, in denen Sex mit Dicken ein Witz ist und nicht einfach etwas Normales. Ob bewusst oder unbewusst tragen wir alle noch diese Vorurteile in uns, dass Sex mit Übergewichtigen eklig und pervers ist. Deswegen ist es umso wichtiger, sich von diesen Gedanken freizumachen.

Konzentrier dich auf die Vorteile, die es nur beim Sex mit Dicken gibt: Sei es die Extrawucht, wenn du dominiert werden möchtest, die unglaubliche Weichheit, in die du einsinken kannst, oder Besonderheiten wie die, die Lukas so sehr zu schätzen weiß: “Ich liebe die Geräusche, die beim Vögeln mit einem Dicken entstehen können, besonders wenn man härteren Sex hat”, sagt der 28-jährige IT-Verkäufer.

“Ich will ohne Zögern angefasst werden. Ich will, dass die Person mich an Stellen berührt, die ihr gefallen oder die sie anmachen. Habt keine Angst vor dem Körper des anderen. Berührt und liebkost ihn überall”, sagt Lukas. Im Zweifelsfall, ergänzt er, solltet ihr aber immer nachfragen, ob die andere Person an bestimmten Stellen berührt, gegriffen und geküsst werden möchte. Kommunikation ist beim Sex unerlässlich – egal ob dick oder dünn.

Wie Sex mit Dicken im Vergleich zu Sex mit Dünnen ist? Das lässt sich natürlich nicht so generell beantworten. Am Ende sind doch alle unterschiedliche Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass ihr wahrscheinlich einen großen Fick verpasst, wenn ihr immer nur Sex mit Dünnen habt. Also probiert euch aus, seid offen und experimentiert, dann wird sich wahrscheinlich eine ganz neue Welt des fleischlichen Vergnügens auftun.

Folge VICE auf Facebook, TikTok, Instagram, YouTube und Snapchat.