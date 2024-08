Der Noisey Fäshion Blog: Joey Bargeld trägt heute den Kater-Look

Joey Bargeld lässt sich schwer in eine Schublade packen. Zwischen Rap und Gesang, HipHop, New Wave und Elektro, Melancholie, Überdruss und unbändiger Lebensgier kann man ihn höchstens kreuz und quer auf eine verchromte Kleiderstange inmitten eines leeren, etwas heruntergekommenen Lofts hängen, damit man alles gleichzeitig bestaunen kann. Verschwenderisch ist der KitschKrieg-Zögling. Jedoch nur mit sich selbst und seinem Talent – zu unserem Glück!

Am Mittwoch veröffentlichte Joey seine neue EP 1.11. Vier Tracks, all killer no filler. Joey Bargeld, KitschKrieg und Haiyti – Feature-Partnerin in Crime und in überhaupt allem – beweisen auf 1.11 mal wieder, warum im Duden unter dem Begriff “match made in heaven” ein Bild von dem Kollektiv hängen sollte.

Neben aller Vielseitigkeit spielt Mode in Joey Bargelds Texten eher selten eine Rolle. Ihn selbst assoziiert man eher mit fleckigen Jeans und zerknittertem Band-Shirt, mal eines von bekannten und verwandten Künstlern oder auch mal Metal-Merch. Wir baten ihn trotzdem zum kurzen Fashion-Talk via WhatsApp, um zu checken, wie sein gestriges Party-Outfit aussah, was er im Moment trägt und was er von dem ganzen Mode-Zirkus überhaupt hält.

https://www.instagram.com/p/BkSa_ZmBINM/?taken-by=noisey_de

Joey Bargelds EP 1.11 ist seit gestern überall streambar. Hört sie euch direkt hier an und zieht dazu euren feinsten Zwirn an!

