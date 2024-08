Der VICE Guide zu Frauen – für Männer

Egal, wie viele aufklärerische Kampagnen, Bücher oder hektische TikTok-Videos mit ganz vielen eingedeutschten Jugendwörtern es zu dem Thema gibt: Für viele Männer scheinen Frauen im Allgemeinen und der weibliche Körper im Besonderen nach wie vor ein großes Mysterium zu sein. Das ist ganz natürlich, schließlich sind Frauen keine homogene Gruppe, sondern individuelle Menschen. Manche haben eine Vagina, manche nicht. Manche menstruieren, manche nicht. Manche können Kinder bekommen und wollen nicht. Bei anderen ist es genau umgekehrt. Um trotzdem etwas Licht ins Dunkel zu bringen, erklären wir euch hier zumindest ein paar Dinge, die ihr unbedingt über Frauen wissen solltet – von A bis Z. Wie im Alphabet. Das kennt ihr, oder? Gut. Seht ihr, die erste Hürde ist schon gemeistert!

A wie Adam und Eva

In der Bibel begann alles mit einem trotteligen Mann und einer bösen Frau, die im Alleingang dafür gesorgt hat, dass die Menschheit aus dem Paradies geflogen ist. Seitdem leben wir auf der Erde und sorgen dafür, dass sie zunehmend weniger gut bewohnbar für uns und die Lebensformen ist, die wir noch nicht ausgerottet haben. Na toll, Eva! Nun ja. In der Bibel selbst, die ohnehin mehr aus Bildern besteht als aus fundierten Tatsachenberichten, ist die Schuldfrage nicht ganz so eindeutig benannt. Kirchenvertreter nutzten die Geschichte vom “Sündenfall” jedoch, um Frauen als Ursprung aller Sünde zu brandmarken und gegenüber dem Mann abzuwerten. Na toll, männliche Kirchenvertreter!

B wie Bad Boys

Ebenfalls seit Urzeiten hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Frauen nur auf Bad Boys stehen und die Nice GuysTM, die ihnen angeblich niemals das Herz brechen würden, das Nachsehen haben. Aber habt ihr es mal so gesehen: Vielleicht seid ihr nicht “zu nett”, um von Frauen interessant gefunden zu werden? Vielleicht seid ihr passiv-aggressive Arschlöcher, die sich so etwas wie eine aufregende Persönlichkeit zulegen sollten, statt die Schuld immer bei anderen zu suchen?

C wie C-Körbchen

Viele Männer definieren ihr sexuelles Interesse anhand von Körbchengrößen. “Unter C” sind die Connaisseure kleinerer Brüste, die dafür oft größere Ansprüche an den Hintern stellen. Ab “mindestens C” beginnt die Gruppe der Große-Brust-Fans, die man daran erkennt, dass sie einem bei Unterhaltungen nicht immer ins Gesicht gucken. Das Witzige ist: Die Körbchengröße sagt sehr wenig darüber aus, wie groß eine Brust wirklich ist. Die Größe ergibt sich nämlich aus der Differenz zwischen Unterbrustumfang und Brustumfang. Sprich: Die Brüste zweier Frauen könnten unabhängig vom restlichen Körper exakt gleich groß sein, wenn eine der Frauen aber einen schmaleren Oberkörper hat, wird sie eine größere Körbchengröße haben, denn: Die Differenz ist größer. Was lernen wir daraus? Öfter mal ins Gesicht gucken. Was darunter passiert, verstehen viele von euch sowieso nicht. (Frauen übrigens auch nicht unbedingt: Laut New York Times wissen viele nicht, wie ein BH richtig sitzen sollte.)

D wie Dick Pics

Dieses Thema mag ähnlich überstrapaziert sein wie diese Smartphone-Kameraperspektive von schräg unter dem Hoden nach oben, um den Penis größer aussehen zu lassen, aber: Bitte schickt niemandem ungefragt ein Foto eurer Geschlechtsorgane. Anscheinend ist das auch Jahre nach Beginn des öffentlichen Diskurses darum immer noch nicht bei allen angekommen. Das ist übergriffig und kann sogar bedrohlich wirken. Zu einer Sache wird es aber ganz bestimmt nie führen: dass eine Frau euch sofort zu sich nach Hause einlädt, weil sie diesen mysteriösen Fremden mit dem schlecht ausgeleuchteten Genital so unfassbar heiß findet und sofort mit ihm schlafen möchte.

Wenn das gar nicht euer Ziel ist, sondern der Überraschungsmoment, das Herauskitzeln einer schockierten und/oder belustigten Reaktion euer Kink ist, dann überlegt euch schon mal, worauf ihr euch im Gefängnis einen runterholt. Denn das unaufgeforderte Verschicken von Penisfotos ist laut Paragraph 184 des Strafgesetzbuchs eine Straftat, die sogar mit Freiheitsentzug bestraft werden kann.

E wie Essstörungen

Frauen und Mädchen sind deutlich häufiger von Essstörungen betroffen als Männer und lernen früh: Wer schön sein will, muss dünn sein. 40 Prozent der als “normalgewichtig” geltenden Frauen finden sich zu dick. Von 1.000 Frauen erkranken 61 im Laufe ihres Lebens an einer Essstörung. Für viele junge Frauen beginnen die Probleme auch deswegen in der Pubertät, weil sie die Schönheitsideale und Sexualisierung des fraulicher werdenden Körpers durch andere mit voller Breitseite treffen. Und jetzt verkündet auch noch jedes zweite Mode- und Lifestyle-Magazin, dass der Heroin-Chic der 90er Jahre zurückkommt, inklusive eingefallener Wangen. Toll.

Wenn ihr also Frauen eines bestimmten Körpertyps nicht daten möchtet – fein. Aber es gibt keinen Grund, das der ganzen Welt mitzuteilen, gemeine Internetkommentare zu schreiben oder Personen auf offener Straße hinterherzubrüllen, warum man sie nicht attraktiv findet.

F wie “Female”

Das Internet kann ein furchtbarer Ort sein. Nicht nur, aber oft für Frauen. Es gibt allerdings einen Lifehack, der zuverlässig zeigt, ob jemand ein potenziell frauenfeindlicher Creep ist oder nicht – zumindest, wenn er Englisch spricht: Er verwendet das Wort “female”, also “weiblich”, als Nomen. “Female” statt “Woman”, “Weibchen” statt “Frau”. Im Englischen wie im Deutschen macht man das eher in einem nicht-menschlichen Kontext, wenn man beispielsweise von weiblichen Tieren spricht.

Hier schließt sich der Kreis zum Internet-Creep: Er sieht Frauen nicht auf Augenhöhe, hat kaum persönliche Erfahrung mit ihnen und nähert sich ihnen deswegen von einer entmenschlichten, eher theoretischen und pseudowissenschaftlichen Warte aus. Kein Wunder, dass es in Incel-Foren, Pick-up-Artist-Subreddits und anderen Höllenschleusen zwar sehr viel um “Females” geht, aber fast nie um reale Frauen.

G wie Gendern

Die deutsche Sprache ist in ihrer Ausdrucksform sehr geschlechtsspezifisch und hat für die meisten Berufe, Personengruppen etc. eine männliche und eine weibliche Form. Nur die männliche zu nutzen, ist bei Gruppen, die nicht ausschließlich aus Männern bestehen, faktisch falsch. Trotzdem scheint der Versuch, geschlechtsneutrale Formulierungen zu finden oder mit Gendersternchen, Gender-Gap oder Doppelpunkt gleich mehrere Geschlechtsfliegen mit einer Klappe zu schlagen, ein riesengroßes Politikum zu sein. Manche verstehen es als Weg, Sprache ein kleines bisschen inklusiver und exakter zu machen. Andere halten die Umgehung des generischen Maskulinums für eine “Vergewaltigung” der deutschen Sprache und betteln damit darum, bei allen zukünftigen sozialen Zusammenkünften nicht mehr eingeladen, sondern nur noch “mitgemeint” zu sein. Seid nicht wie diese zweite Gruppe.

H wie Haare

Egal, ob eine Frau lange Haare, kurze Haare oder gar keine Haare hat: Es macht sie nicht weniger weiblich – je nach Haarmenge und Haarbeschaffenheit aber auf jeden Fall deutlich ärmer. Denn Haarpflegeprodukte sind verdammt teuer und die Beauty-Industrie denkt sich ständig irgendeinen neuen Quatsch aus, mit dem totes Horn wieder “lebendig” aussehen soll. Hinzu kommen widersprüchliche Aussagen dazu, wie oft man seine Haare waschen sollte (alle zwei Tage, so selten wie möglich, nur mit Conditioner, gar nicht), ob Lufttrocknen besser oder schädlicher ist als Föhnen (kommt auf mehrere Faktoren an) und wieso man seine Haare auch gleich mit einem Waffeleisen trocknen kann, wenn man Baumwollhandtücher benutzt (irgendwas mit Feuchtigkeitsverlust). Ihr seht schon, es ist kompliziert. Nur eine Sache ist es nicht: Fragt Schwarze Menschen niemals, ob ihr ihre Haare “mal anfassen” dürft.

I wie Influencerinnen

Gibt es schwierigere und gleichzeitig schlechtbezahltere Jobs, als Inhalte im Internet hochzuladen und Leute online am eigenen, im Zweifelsfall zumindest glamourös aussehenden Leben teilhaben zu lassen? Ja, natürlich. Dasselbe gilt aber auch für Fußballtrainer oder Leute, die mit ihren Männerrechtler-Freunden Podcasts darüber aufnehmen, wie wenig sie über Frauen wissen. Und machen wir uns über die lustig? Zumindest nicht in diesem Text!

Es gibt viele Frauen, die mit Insta-Stories, YouTube- oder TikTok-Videos Aufklärung leisten, jungen Menschen dabei helfen, sich selbst zu akzeptieren, oder auch einfach nur wahnsinnig gute Unterhaltung bieten. Das erscheint euch stellenweise vielleicht albern, aber: Was, wenn der Content gar nicht für euch gedacht ist und euch deshalb auch gar nicht abholen muss?

J wie Jugend

Es gibt viele Bereiche, in denen Frauen eine Art Verfallsdatum bescheinigt wird. Bis zu ihrem 30. Lebensjahr sind weibliche Körper noch begehrenswert, danach soll ihr “Wert” dramatisch abnehmen. Zumindest behaupten das Hollywood, die Medienbranche generell und Incel-Foren. Vereinzelt gilt eine Frau sogar mit 25 Jahren schon als “zu alt” für … was auch immer. Zum Beispiel in der Modeindustrie oder Leonardo DiCaprios Schlafzimmer. Das ist generell schon ziemlicher Quatsch, wird aber noch absurder, wenn man bedenkt, dass Frauen eine deutlich höhere Lebenserwartung haben als Männer. Dem Teil der Menschheit, der im Schnitt fünf Jahre älter wird (83 Jahre vs. 78 Jahre in Deutschland), wird eingeredet, dass jedes Anzeichen von Alterung persönlichem Versagen gleichkommt. Während Männer mit grauen Haaren als “Silver Foxes” gefeiert werden oder “altern wie guter Wein”. Unfair? Ja! Aber auch ziemlich teuer: Die Beauty-Industrie verdient Milliarden mit dem ultimativen Gaslighting-Projekt am weiblichen Geschlecht.

K wie Kopftuch

Religiös motivierte Kopfbedeckungen gibt es nicht nur im Islam. Trotzdem glauben insbesondere christlich geprägte Menschen, dass es ihnen zusteht, Musliminnen wegen ihrer Entscheidung für das Tragen eines Kopftuchs verurteilen oder maßregeln zu dürfen. Oft wird dafür das Argument herangezogen, man wolle eben nicht, dass Frauen dazu gezwungen seien, sich zu verschleiern. Wer aber ganz bewusst weghört, wenn Frauen über ihre bewusste Entscheidung zum Kopftuch sprechen, dem geht es um alles, aber nicht um die Entscheidungsfreiheit des weiblichen Geschlechts.

L wie Lesben

Schocker, aber Frauen können sexuelles Interesse an anderen Frauen haben, ohne Männer damit geil machen zu wollen. Auch wenn viele vermeintliche Lesbenpornos von und für Männer gedreht werden, die Angst vor anderen Penissen im Bild haben. Deswegen: Gefängnisstrafe für alle, die nicht weiblich sind und lesbische Paare süffisant fragen: “Darf ich mitmachen?” Nein, dürft ihr nicht. Homosexualität ist kein Streichelzoo für Heterosexuelle.

M wie Männer

Das kommt jetzt wahrscheinlich überraschend, aber: Männer sind nicht der alleinige (wenn überhaupt) Lebensmittelpunkt einer Frau. Oft genug sind sie aber ein riesiger Angstfaktor in unserem Leben. Frauen werden häufiger Opfer von sexueller und häuslicher Gewalt, erleben häufiger übergriffiges Verhalten am Arbeitsplatz und werden häufiger Opfer von Stalking und Belästigung. Insbesondere für viele trans Frauen gehören öffentliche Angriffe zum Alltag. Die Täter sind im Großteil der Fälle männlich. Klar, #NichtAlleMänner und auch Männer werden Opfer von Gewalt durch Frauen. Es ist wichtig, auch das öffentlich zu machen, den Opfern zu glauben und sie zu unterstützen. Aber: Wenn es um Gewalt gegen Frauen geht, sind die Täter eben #GrößtenteilsMänner und das ist schlimm genug.

N wie Nachwuchs

Nicht jede Frau kann Kinder gebären und nicht jede Person, die Kinder gebären kann, identifiziert sich als Frau. Umso interessanter ist es, dass Kinder auch im 21. Jahrhundert noch von vielen als Kernaufgabe des weiblichen Geschlechts gesehen werden. Das fängt beim Stirnrunzeln an, wenn es darum geht, wann die frischgebackene Mutter zurück ins Berufsleben will, und geht bei der Frage weiter, ob es dem Kind schadet, wenn es nicht mit der Brust gestillt wird. Den Kreislauf aus Vorwürfen und der Angst zu durchbrechen, wirklich eine schlechte Mutter zu sein, weil man außerhalb des Kindes noch eine Persönlichkeit hat, ist verdammt schwierig.

O wie Oralverkehr

Im Deutschrap, insbesondere aus der Frankfurter Ecke, gab es zwischenzeitlich mal den Trend, Worte wie “Fotzenlecker” als Beleidigung zu verwenden. Für andere, nicht für sich selbst! Dabei handelt es sich hierbei eigentlich um eine sexuelle Bankrotterklärung eines heterosexuellen Mannes, der es anscheinend als Schwäche ansieht, eine Frau sexuell zu befriedigen. Kein Wunder, dass es nach wie vor eine Orgasmus-Lücke zwischen Männern und Frauen gibt. Was unter anderem daran liegen dürfte, dass viel zu viele immer noch glauben, ihre Partnerin durch reine Penetration zum Orgasmus bringen zu können – oder durch reine Penetration zum Orgasmus kommen zu müssen. Deswegen, an alle Frankfurter Straßenrapper und wer sich sonst noch angesprochen fühlt: Oralverkehr macht nicht nur Penisse glücklich. Wenn ihr nett fragt, bekommt ihr bestimmt auch konstruktives Feedback, um eure Technik zu verbessern.

P wie Pille

Verhütung ist nicht nur die Aufgabe der Frau. Trotzdem sind es im Zweifelsfall Frauen, die sich Hormonpräparate einwerfen, unter Schmerzen Spiralen einsetzen lassen oder unter hohem Zeitaufwand recherchieren müssen, ob es möglich ist, dass jeder zweite Mann, den man so trifft, eine Latexallergie hat. Immer noch nehmen über 50 Prozent der 18- bis 19-Jährigen in Deutschland die Antibaby-Pille mit all ihren potenziellen Nebenwirkungen. Zeit für ein bisschen Gleichberechtigung, oder? Immerhin: Angeblich wird gerade an einer nicht-hormonellen Verhütungsmethode für Männer geforscht.

Q wie Quote

Wann immer das Thema Frauenquote aufkommt, gibt es einen riesigen Aufschrei. Primär ältere, primär weiße Männer befürchten, dass damit lauter unqualifizierte Frauen in Positionen gezwungen werden, in denen sie nur versagen können. Ich sage: Lasst es uns ausprobieren. Wir hatten genug Spielwiese fürs Patriarchat. Es ist Zeit für Frauen, die Flughafenplanung in Berlin zu verkacken, auf Firmenkosten im Stripclub abzuhängen oder sich Social-Media-Plattformen zu kaufen und innerhalb weniger Wochen komplett in Grund und Boden zu wirtschaften. Gleiches Recht für alle!

R wie Reproduktive Rechte

OK, der Begriff klingt jetzt ein bisschen sperrig. Dahinter verbirgt sich im Kern aber vor allem eine Sache, die selbstverständlich sein sollte, es aber immer noch nicht ist: Menschen, die gebären können, sollten selbst entscheiden dürfen, ob sie ein Kind bekommen oder nicht. In Deutschland gilt eine Abtreibung immer noch als Straftat und ist nur unter bestimmten Bedingungen straffrei. Frauenärztinnen und -ärzte konnten sich sogar strafbar machen, wenn sie einfach nur darüber informierten, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen, bis der Paragraph 219a Mitte 2022 aufgehoben wurde. Natürlich ist es in Ordnung, für sich persönlich Abtreibungen abzulehnen. Gleichzeitig sollte aber niemand das Recht haben, anderen diese Entscheidung zu verweigern.

S wie starke Frauen

Es gibt dieses komische Ding, gerade in der Medienbranche, dass “starke Frauen” in den Himmel gelobt werden. Endlich starke Frauenfiguren in einem Film! Endlich ein Girlboss, der vormacht, dass man auch als Frau stark sein kann! Der Impuls ist nachvollziehbar. Gerade wenn man sich darüber freut, weibliche Hollywood-Stars nicht nur in Rollen zu sehen, in denen sie gerettet werden müssen. Gleichzeitig bedeutet das aber auch wieder: Nur eine bestimmte Art von Frau kann emanzipiert und damit feiernswert sein. Und die “starke Frau” als solche ist so selten, ja, geradezu eine Ausnahmeerscheinung, dass sie ein Adjektiv braucht, das sie von normalen, also nicht-starken Frauen abhebt.

Sprachlich ähnliche Mixed Signals sendet der Begriff des Girlbosses. Das sind die Frauen, die Familie und Karriere unter einen Hut bringen und dabei immer sehr teure Unterwäsche ohne Ausfluss-Bleichflecken tragen. Echte Macherinnen, die sich für andere Frauen einsetzen – aber nur für die, die auch echte Macherinnen sind. Oder es zumindest ausstrahlen. Zwischenzeitlich als powerfeministischer Idealzustand einer durchkapitalisierten Highperformerin gefeiert, ist der Girlboss mittlerweile eher zu einer Karikatur verkommen. Und das zu Recht. Lasst ihn uns mit der “starken Frau” zusammen beerdigen. Für mehr normale Frauen, die Boss sind, manchmal aber auch schwach sein dürfen.

T wie trans

Trans Frauen sind Frauen, trans Männer sind Männer. Unabhängig davon, welches Geschlecht ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.

U wie Unterleibsschmerzen

Ich sage nicht, dass menstruierende Menschen ein Anrecht auf Periodenurlaub bekommen sollten, um nicht unter immensen Schmerzen arbeiten zu müssen. (Auch wenn Spanien genau das bereits beschlossen hat.) Ich frage nur: Wenn ihr, Cis-Männer, regelmäßig das Gefühl hättet, dass euch jemand ein Messer in den Unterleib rammt und Begleiterscheinungen ebenjenen Schmerzes von Durchfall über Erbrechen bis Nicht-mehr-laufen-können und Ohnmacht reichen können, was würdet ihr für euch einfordern? Von Endometriose, bei der Gewebe außerhalb der Gebärmutter wuchert und sogar Metastasen bilden kann, wollen wir hier gar nicht anfangen. Denkt mal drüber nach. Und guckt dabei vielleicht ein paar dieser Videos, in denen Männer Gurte tragen, die Unterleibskrämpfe simulieren.

V wie Vulva

Viele von euch, die diesen Text jetzt lesen, haben vielleicht keine eigene Vulva. Ihr habt aber ziemlich sicher schon mal eine gesehen. Mit diesem Begriff ist nämlich der Teil des weiblichen Geschlechtsorgans gemeint, der von außen sichtbar ist. Und nein, das ist nicht die Vagina. Schämt euch nicht, diesen Fehler machen viele. Schämt euch lieber, wenn ihr ihn weiter macht. Die Vagina ist der innere Apparat, in den man Dinge stecken (wie einen Penis oder einen dieser Stäbe, mit denen die Vagina nach einer Geschlechtsangleichung geweitet wird) und Dinge herausholen kann (wie ein Baby oder einen vollgesogenen Tampon). Bitte merkt euch das. Oder guckt dieses anschauliche Video.

W wie Witzig

Frauen sind nicht so witzig wie Männer, sagen vor allem Männer. Die dann wiederum sehr laut darüber lachen, wenn große männliche Comedians Witze über Frauen machen. Doch auch generell werden Frauen, die Witze machen, eher als “störend” und weniger kompetent wahrgenommen, sagt eine Studie. Die bezog sich zwar auf Humor im Arbeitsumfeld, übertragen lässt sich das aber – leider – wohl auf die gesamte Gesellschaft. Erklärungsversuche gibt es dafür viele. Wer sich einmal im YouTube-Kommentarbereich unter Auftritten weiblicher Comedians herumgetrieben hat, wird aber feststellen: Manchmal ist es auch einfach sexistisch motiviert. Oder manche Männer können einfach nicht so gut damit umgehen, wenn auch mal über sie gelacht wird.

X wie XXX

Pornografie. Ein endlos weites Feld, über das bereits Doktorarbeiten geschrieben wurden – und das absolut zu Recht. Ein Klischee, das sich dabei hartnäckig hält, ist: Nur Männer gucken Pornos. Frauen nicht, die hassen Pornos und masturbieren tun sie natürlich auch nicht. Beides ist selbstverständlich absoluter Quatsch: Auch Frauen gucken Pornos und auch nicht unbedingt immer nur feministische Produktionen, bei der die Erfüllung der Frau im Mittelpunkt steht. So schwarz-weiß ist sexuelles Begehren nämlich nicht. Das bedeutet aber auch, dass Frauen genau den gleichen absurden Bildern davon verfallen können, wie Sex angeblich auszusehen hat. Und Geschlechtsorgane!

Y wie Yoga

Wie nahezu alles, was primär Frauen zugeschrieben wird, wird auch Yoga dramatisch übersexualisiert. Innerlich geifernd wird auf Ärsche in Yoga-Pants, neudeutsch für Leggins, gegeiert, die je nach Pose unter höchster Kraftanstrengung in die Luft gereckt werden müssen. Doch während viele Männer wie hypnotisiert auf Fett und Muskelfleisch in Spandex starren, denkt die Frau in den Yoga-Pants über lange Strecken der Trainingseinheit vor allem eins: Hoffentlich muss ich jetzt nicht pupsen.

Z wie Zickenkrieg

Frauen können nicht miteinander. Frauen sind anstrengend. Stutenbissig. Wenn eine neue Kollegin auftaucht, fühlen sie sich bedroht und dann gibt es Zickenkrieg im Büro. Wenn ich für jede Situation einen Wodka-Shot kriegen würde, in der mir Kollegen und Kolleginnen (!) einreden wollten, dass ich ein Problem mit einer anderen Frau haben müsste, wäre ich in einem Betrunkenheitsstadium, in dem ich sogar Ed Sheeran ertragen könnte. Die Wahrheit hinter diesen Klischees ist – ganz nüchtern betrachtet – ungleich trauriger. Denn je nach Branche gibt es deutlich weniger Frauen in höheren Positionen als Männer.

Während sich die Dudes beim Feierabendbier den Kuchen in den Schlund stopfen, bleibt für die weibliche Belegschaft ein Stück über, um das gekämpft werden muss. Erlerntes Konkurrenzverhalten in einem unfairen System, das als geschlechtsspezifische Marotte gebrandet wird, um die Schuld auf die Benachteiligten abzuwälzen. Aber wenn Russell Crowe in einem Stadion gegen andere Gladiatoren zur Belustigung reicher Römer ums Überleben kämpft, ist es heroisch? Sure, Hemdtyp Nummer drei, der nach fünf Monaten im Unternehmen beim Team-Event im Stripclub seine Beförderung angeboten bekommen hat.

Und bevor ihr euch jetzt angegriffen fühlt, fragt euch lieber, was schon Russell Crowe in Gladiator von seinem Publikum wissen wollte: “Gefällt es euch nicht? Unterhalte ich euch nicht? Seid ihr nicht deshalb hier?” Na also.

