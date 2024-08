Testet euer Deutschrap-Wissen mit dem BESTE Kneipenquiz!

Trinkt ihr ganz gern mal einen und habt einen leichten Hang zum Klugscheißen? Ist in eurer Welt der zweite Platz der erste Verlierer? Seid ihr im Kosmos der Diskussionskultur ein wahrer Sokrates? Dann sind Kneipenquizze genau das Richtige für euch! Wenn zu eurem Charakter-Katalog auch noch ein Faible für Deutschrap dazukommt, dann dürfte unser Kneipenquiz vollends perfekt für euch sein!

Geboren wurde das Kneipenquiz in Irland, wo sonst. Da Deutschland aber auch ein recht trinkfreudiges und noch dazu mit vielen Besserwissern bewohntes Land ist, etablierte sich auch hier das kollektive Rätseln am Tresen. Während in den meisten Kneipen das Allgemeinwissen der teilnehmenden Grüppchen abgefragt wird, hat sich in der BESTE Bar im Berliner Stadtteil Wedding eine Orchideen-Sparte entwickelt: das Deutschrap-Kneipenquiz.

Das ist lustig und außerdem logisch – denn welches Musikgenre hat die Battle-Kultur so sehr verinnerlicht wie HipHop? Kneipenquiz und Deutschrap, ein Match made in Heaven. Am 15. Februar fand das Quiz, in dem Bereiche wie Featurepartner, Beefs und Punchlines abgefragt werden, zum ersten Mal in der BESTE Bar statt. An diesem Dienstag wurde der Pokal aus dem Hause ichstickedeinemutter nun zum zweiten Mal vergeben.

Freundlicherweise haben wir die Erlaubnis bekommen, jenes zweite BESTE Deutschrapquiz mit allen, die nicht dabei sein konnten, zu teilen. Denn hey: Am 19. Juni findet das nächste Quiz statt. Neues Spiel, neues Glück! Und Training hat bis jetzt noch niemandem geschadet.

Testet hier also euer Deutschrapwissen in der etwas verkürzten und vereinfachten Online-Version und macht euch schon mal bereit für den harten Test im echten Leben, in der BESTE Bar. Wie ein berühmter Rapper (na, wisst ihr welcher?) schließlich einmal sagte: Das Leben ist kein Internet!

Ihr fühlt euch siegessicher und wohnt in Berlin? Na dann meldet euch ab dem 23. Mai auf Facebook für das nächste Deutschrap-Quiz in der BESTE Bar an. Besondere Voraussetzungen gibt es keine, Teams bestehen aus drei Mitgliedern, Handys werden nicht eingesammelt, ihr seid ja hoffentlich keine 31-er.

