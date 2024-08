Die 25 häufigsten Fragen übers Erwachsenwerden, die ihr euch nur Google stellen traut

Wir wagen zu behaupten, dass das Erwachsenwerden neben der Frage nach dem Sinn des Lebens und der Suche nach der perfekt sitzenden Jeans eines der größten Mysterien der Welt ist. Und was machen Menschen bekanntlich, wenn sie etwas nicht verstehen? Nein, ihr Idealistinnen, sie beschäftigen sich nicht tiefergehend damit, sondern googeln nach oberflächlichen Infos, die zumindest für kurze Zeit die Panik verfliegen lassen.

Wir haben Google gebeten, uns genau diese Fragen zukommen zu lassen, die euch nachts immer wieder quälen – und weil ihr uns am Herzen liegt, haben wir versucht, sie zu beantworten. Gern geschehen.

Ab wann Fieber bei Erwachsenen?

Wenn dein Körper eine Temperatur über 38 Grad erreicht hat, dann hast du offiziell Fieber und musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du heute nicht arbeiten gehst, du Overachiever.

Wie viele Zähne hat ein Erwachsener?

Wir sind uns ziemlich sicher, dass alle Menschen, die diese Frage gestellt haben, kurz zuvor eine Butterkeks-Werbung gesehen hatten. Nein, ein erwachsener Mensch ist nicht nur echt mit 52 Zähnen, sondern in der Regel mit 32 – sofern eure Weisheitszähne keine querulanten Arschlöcher sind und entfernt werden mussten.

Ab wann ist man volljährig?

Ab 18.

Wie viel Liter Blut hat ein Erwachsener?

Laut dem Roten Kreuz (und die müssen es ja wissen) hat ein durchschnittlich schwerer, erwachsener und gesunder Mensch zirka fünf bis sechs Liter Blut. Frauen haben im Schnitt weniger Blut als Männer.

Wie lange dauern Windpocken bei Erwachsenen?

Die Inkubationszeit beträgt zwischen 14 und 17 Tagen, ist die Krankheit erst einmal ausgebrochen, dauert sie zwischen fünf und zehn Tagen. Und überhaupt heißt diese Krankheit in Österreich Schafblattern, ihr Banausen.

Wie viele Knochen hat ein erwachsener Mensch?

Darüber ist sich die Welt uneinig: Je nach Zählart 206 oder 212.

Ist Milch gesund für Erwachsene?

Wenn du Laktose und andere Milchbestandteile verträgst, dann ja. Allerdings ist nichts an dem Mythos dran, dass Milch deine Knochen stärker macht.

Wie lange dauert eine Mittelohrentzündung bei Erwachsenen?

Normalerweise heilt eine Mittelohrentzündung innerhalb von zwei Wochen komplett ab.

Wie lange dauert eine Zahnkorrektur bei Erwachsenen?

Wir wissen leider nicht, welche Zahnkorrektur ihr genau vornehmen lassen wollt, und haben darum keine Ahnung, was wir euch hier sagen sollen. Außer: Hört auf, Krankheiten und ähnliches zu googeln.

Lernschwäche bei Erwachsenen was tun?

Wenn du eine Lernschwäche hast, kannst du zum Beispiel eine Lese-Rechtschreib-Therapeutin aufsuchen, dich von einem Arzt testen und weitervermitteln und beraten lassen. Eines solltest du wissen: Eine Lernschwäche ist nicht heilbar, aber kompensierbar.

Warum erwachsen werden?

Ganz ehrlich: Wir haben keine fucking Ahnung, warum wir uns all das hier antun müssen. Wir wissen nur, dass wir erwachsen werden, weil wir altern – und das ist wiederum ein unaufhaltsamer biologischer Prozess. ¯\_(ツ)_/¯

Wie werde ich erwachsen?

An dieser Stelle wollen, können und müssen wir einfach nur diesen wunderschönen WikiHow-Eintrag verlinken.

Wie wird Pou erwachsen?

Bis zu dem Zeitpunkt, als wir diese Frage gelesen haben, wussten wir nicht, wer oder was Pou überhaupt nicht. Jedenfalls: Vor sechs Jahren hat jemand auf gutefrage.net die Frage nach Pous Erwachsenwerden folgendermaßen beantwortet: “Einfach immer füttern und fat burner rein”. Oder um es mit einem anderen User zu sagen: “Mein Pou gehts gut Amateurs ihr müsst ihm vil füttern wen er dick wird fetbourner eingeben un dan wieder füttern so geht immer weiter”.

Mittagsschlaf wie lange Erwachsene?

Gönnt euch, so lange ihr wollt. Nein, im Ernst: Laut diesem klugen Mann solltet ihr nicht länger als 20 Minuten schlafen, damit ihr nicht in die Tiefschlafphase kommt. Das wäre nämlich schlecht, weil … Ehrlich gesagt wissen wir es nicht, aber wir nehmen mal an, dass die Person, die diese Richtwerte festlegt, am Nachmittag in der Regel noch was vorhat. Solltet ihr das auch tun, dann bleibt unter 20 Minuten. Seid ihr hingegen Slacker und studiert an der Hauptuni Wien, bleibt einfach liegen. Wirklich.

Wie kann ich erwachsener wirken?

Laut einem äußerst fragwürdigen Artikel in der BRAVO sollst du keine Pastellfarben oder Shirts mit Aufdrucken tragen, dich schlicht anziehen, keine Jeans tragen (was?), keinen grellen Lidschatten verwenden und immer die Haltung bewahren. Wenn du uns fragst: Tu einfach so, als wüsstest du über Dinge wie den Steuerausgleich, Versicherungen und Benzinpreise Bescheid, und niemand wird je wieder dein Erwachsensein hinterfragen.

Ab wann ist Fieber gefährlich bei Erwachsenen?

Ab 40 Grad hast du sehr hohes Fieber, ab 42,6 Grad sogar so hohes, dass es zum Tod führen kann. Das heißt, es empfiehlt sich, ab 40 Grad Fachleute oder ein Krankenhaus (oder im Idealfall beides) aufzusuchen.

Ist Scharlach ansteckend für Erwachsene?

Grundsätzlich: Ja. Die Krankheit tritt bei Kindern jedoch häufiger auf.

Ab wann ist man in Amerika volljährig?

Mit 21. Ganz ehrlich: Das solltet ihr aus jedem College-Film dieser Welt wissen.

Was tun gegen Heimweh bei Erwachsenen?

Sei geduldig mit dir selbst, such Gleichgesinnte, baue Freundschaften auf, lenk dich ab, mach zum Beispiel Sport, schaffe dir ein neues Zuhause.

Erwachsenwerden in 6 Wörtern:

Wann werden Männer erwachsen?

Laut dieser Studie mit 43 Jahren. Sadface.

Wie sehe ich aus, wenn ich erwachsen bin?

Zirka so wie jetzt, nur mit mehr grauen oder generell weniger Haaren, mehr Falten und hängenden Körperteilen. Und: Mindestens genau so schön wie jetzt.

Was ist Legasthenie bei Erwachsenen?

Legsathenie ist eine Lese- und Rechtschreibstörung. Hier findest du Anlaufstellen, falls du betroffen bist.

Wie verhalte ich mich erwachsen?

Siehe Frage “Wie kann ich erwachsener wirken?” und verbrenne deine Jeans.

Ist man mit 18 erwachsen?

Mit 18 bist du volljährig, aber ziemlich sicher noch nicht erwachsen.

Wie groß bin ich, wenn ich erwachsen bin?

Hier spuckt das Internet nichts außer fragwürdiger Rechenmethoden aus, die uns an die erinnern, anhand derer Menschen berechnen, wie lange es dauert, bis man über eine beendete Beziehung hinweg ist. In beiden Fällen gilt: Abwarten.

