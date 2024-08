Die 5 besten Wallpaper aus Bonez und Raf Camoras “Risiko”-Video

Was sollen wir sagen! Qualitativ liefern Bonez und Raf immer ab. Die Beats sind perfekt ausproduziert, der Flow sitzt wie ein maßgeschneiderter Jogginganzug und die Delivery sowieso, wenn man einen Charisma-Bolzen wie Bonez am Start hat. Das gleiche Gefühl wie beim ersten Palmen aus Plastik will sich trotzdem nach den bisherigen Single-Auskopplungen des Nachfolgers bis jetzt nicht so richtig einstellen. Vielleicht haben wir uns einfach zu sehr an den Sound des Duos gewöhnt? Das macht aber nichts, denn dafür gibt es visuell einiges auf den Deckel, jüngstes Beispiel die neue Single“Risiko”.

Wir sind uns ziemlich sicher, dass Bonez und Raf jeden beliebigen Screenshot aus dem “Risiko”-Video als Wallpaper-Vorlage an Ikea verkaufen und vielleicht damit noch mehr Geld verdienen könnten als mit einem neuen Album. Falls ein aufmerksamer Ikea-Trendscout oder Foto-Tapeten-Designer das hier also lesen sollte: Wir nehmen 50 Prozent, danke Bussi.

Und da wir (neben der Idee) auch was liefern für unser Geld, haben wir schon mal eine kleine Vorauswahl an möglichen Bestseller-Motiven getroffen.

Das WG-Wohnzimmer-Relax-Wallpaper

Wenn ihr eine WG habt, in der ihr euch ein gemeinsames Wohnzimmer leisten könnt, dann könnt ihr euch auch eine “Relaxen mit Raf im Dschungel”-Tapete leisten. Am besten ganzflächig über die gesamte Wand kleben, vor der die Couch platziert ist und ein paar Zimmerfarne in die Ecke stellen. Voilà: Perfektes Kiff/Absinth-Gelage/Chill-Ambiente für sämtliche freitagabendliche WG-Aktivitäten!

Der Screensaver-Lebensretter

Vor allem die jüngeren 187-Fans müssen bedacht darauf sein, welche Aspekte ihrer Helden sie ihrer Umwelt (also ihren Eltern etc.) zumuten können. Wenn also eure Oma überraschend in euer Zimmer rauscht und fragt, wer denn dieser demütige, gottesfürchtige Herr da auf eurem Computerbildschirm ist, könnt ihr ohne Paranoia verkünden: Sanktus Bonez, liebe Großmutter! Woraufhin sie euch sanft über den Kopf streicheln und das Zimmer mit einem Lächeln verlassen wird und ihr danach wieder das weiter tun könnt, was ihr tatet, bevor ihr schnell euren Screensaver aktivieren musstet.

Der Screensaver-Lebesretter, die Crush-Version

Wer seine Pferde-Phase noch nicht ganz überwunden, aber männliche Musiker bereits ganz cute findet, wird mit diesem Wallpaper zum Schwärmen sehr glücklich werden.

Das “Süße Tiere gehen immer”-Wallpaper

Immer und überall!

Das obligatorische Sonnenuntergang-Wallpaper – aber mit Raf in Afrotrap-Pose davor!

Ein schnöder Sonnenuntergang reicht nicht mehr, um dem Büro oder der Küche das gewisse Extra Verzweiflung zu verleihen. 2018 geht Fernweh nur richtig inklusive Afro-Trap-Pose. Man muss die Wand singen hören *Bruce Darnell-Voice*!

