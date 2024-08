So Gott und Satan wollen, haben wir es quasi, also fast und beinahe überstanden, also am Donnerstag dann, wenn die Briefwahlstimmen ausgezählt sind und das Endergebnis verkündet wurde: Die gottverdammte Nationalratswahl ist Geschichte.

Ja, zugegeben eine eher leidige Geschichte – danke Silberstein, danke Facebook, danke für nichts. Und weil zu einer echten österreichischen Wahl nicht nur gegenseitiges “Anpatzen” und verschiedenste Aussprachen von “Dirty-Campaigning”, sondern auch dumme, sehr dumme und extrem dumme Kommentare gehören, wollen wir euch diese Perlen nicht vorenthalten. Vom klassischen “Die Ausländer sind schuld!” bis zur Sondernennung von Manfred Kuraczka ist alles dabei. Gern geschehen!

“RIP in Peace Deutschland, lang lebe Österreich!”

Vor allem auf den Facebook-Seiten von Strache und Kurz tummeln sich Kommentatoren aus Deutschland, die die Österreicher dazu aufrufen, es bitte “richtig” zu machen und es Angela Merkel mal so richtig zu zeigen, nachdem es mit ihrem eigenen Heimatland anscheinend schon längst bergab geht. Hallo Deutschland, falls du es verpasst hast: Was rechte Parteien angeht, sind wir dir schon ein paar Schritte voraus. Danke trotzdem und kümmer dich lieber um deinen eigenen Scheiß!

Dummheitsgrad: 7 von 10

“Die Ausländer sind schuld!”

Glaubt uns, wenn wir sagen, dass wir in den letzten Jahren schon viele ziemlich dumme Kommentare für euch gesammelt haben und vor allem auf diese Kommentatoren immer Verlass ist. Denn dass es unter Reaktionen auf so ziemlich jede österreichische Wahl immer die “Der böse Ausländer hat die Wahl entschieden!”-Schreier gibt, ist ungefähr so fix wie die Tatsache, dass Heinz-Christian Strache ziemlich gerne das Wort “erläbän” verwendet. Also bitteschön:

Dummheitsgrad: 10 von 10

“Was ist das für eine Hochrechung???”

Schon Tage vor der Wahl hat Puls-4-Infochefin Corinna Milborn prophezeit, dass am Sonntag ein ganz besonderer Leckerbissen auf Verschwörungstheoretiker warten würde. Und so geschah es. Es gibt nämlich drei verschiedene Hochrechnungen: eine für den ORF (inklusive Wahlkarten), eine für ATV (ebenfalls inklusive Wahlkarten) und eine für Servus TV (ohne Wahlkarten). Das kann einen schon mal verwirren.

Milborns Posting (und der Krone-Artikel dazu) scheint jedoch zu dem einen oder anderen Internet-Nutzer nicht durchgedrungen zu sein.

Dummheitsgrad: 5 von 10

“Einfach nur traurig, dass Menschen noch die SPÖ wählen!!!”

Die bizarre Tatsache, dass es doch noch ein paar Menschen in Österreich gibt, die die SPÖ, also eine etablierte Großpartei, gewählt haben, ja, auch nach der Facebook-Sache, von der wir alle dachten, dass sie jeden Menschen von Bad Oaschloch bis Fucking brennend interessiert, scheint so manche zu überraschen. Surprise!

Dummheitsgrad: 7 von 10

“Endlich samma wieder wer!”

Für manche Wählerinnen und Wähler bricht mit dem vorläufigen Wahlergebnis eine neue Ära an – eine Zeit, in der man endlich wieder stolz auf Österreich sein kann. Ein Land, das endlich aufgewacht ist und auch international wieder wer ist. Zum Beispiel wer, in dem ein Mann mit Neonazi-Vergangenheit Vizekanzler werden könnte. Wenn das das aufgewachte Österreich ist, möchten wir lieber weiterschlafen.

Dummheitsgrad: 10 von 10

Sondernennung: Manfred Juraczka ist nichts zu peinlich, nichts zu dumm…

Die politische Referentin und Menschenrechtsaktivistin Sara Hassan schrieb auf VICE einen Bericht über ihre Zeit als dunkelhäutiges Kind unter Schwarz-Blau, den alltäglichen Rassismus und das gesellschaftliche Klima, das damals herrschte. Der ÖVP-Klubobmann im Wiener Landtag fand diesen Erfahrungsbericht “dumm und peinlich”. Mehr bleibt nicht zu sagen. Außer:

Dummheitsgrad: Unendlich.

Peinlichkeitsgrad: Auch.

