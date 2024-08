Die neue ‘Rick and Morty’-Werbung für Logics neues Mixtape ist belastend

Logic ist ein Rapper, der sich Berichten zufolge schon mal als Schüler ausgegeben hat, um die anfallenden Kosten für den Dreh seines Musikvideos auf einem Schiff nicht bezahlen zu müssen. Rick and Morty ist eine beliebte Comicserie, auf die vor allem Erwachsene stehen, die häufig die soziale und emotionale Intelligenz von pubertären Teenagern an den Tag legen. Passt also irgendwie zusammen. Es hat nicht überrascht, dass Logic schon in der Serie aufgetaucht ist und dort bei einer Party des namensgebenden Protagonisten Rick performt hat. Das hat gereicht, um Reddit zum Ausrasten zu bringen. Und jetzt hat der Rapper mit der Hilfe seiner gezeichneten Freunde auch noch ein neues Mixtape angekündigt, das jetzt sogar schon veröffentlicht wurde.

https://twitter.com/Logic301/status/971479670913978368?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLogic301%2Fstatus%2F971479670913978368

Weil er in den vergangenen Monaten mit vielen Auftritten bei Award-Shows beschäftigt war, scheint Logic nicht mitbekommen zu haben, wie intensiv über Rick and Morty diskutiert wurde – denn die Serie gilt immer mehr als Sinnbild für die pseudointellektuellen Impulse selbstgefälliger Nerds. Das soll jetzt nicht heißen, dass Rick and Morty schlecht geworden ist, aber ich suche inzwischen trotzdem lieber das Weite, wenn irgendjemand mit mir darüber reden will. Natürlich haben die Macher des Promo-Clips auch einen Weg gefunden, auf elitäre Art und Weise über Logics Musik zu reden. So soll mit Bobby Tarantino II wohl jene Zielgruppe bedient werden, die dessen Album Everybody im Vergleich zu den Mixtapes minderwertig und zurückhaltend finden. Alles klar.

Videos by VICE

Im Clip befinden sich Rick und Morty in ihrem Raumschiff und diskutieren über den Wert von Logics Liedern (Rick sagt zum Beispiel, dass jeder, der Logic nicht mag, ein verdammter Idiot sei). Und das ist im Grunde das ganze Video.

Zwar ist es nur zwei Minuten lang, aber die sind richtig anstrengend. Wen interessiert es denn, dass es in Logics Mixtapes eher um Titten und fette Geldbündel ging? Genau das ist die Art von peinlicher Brand-Kooperation, bei der man hofft, dass die Involvierten zumindest ordentlich bezahlt wurden.

Wie dem auch sei, Logics neues Mixtape Bobby Tarantino II ist jetzt draußen. Und so lange er in der Stimmung für weiteren potenziell viralen Schabernack ist, sollten sich alle Besitzer von historischen Booten lieber in Acht nehmen, wenn sich ihnen Menschen als Schüler vorstellen.

Folge Noisey auf Facebook, Instagram und Snapchat.