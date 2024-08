Die perfekten Weihnachtsgeschenke für eure Freunde – basierend auf ihren Sternzeichen

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind – oder zumindest die Zeit, in der man zu Tode gestresst von einem Laden in den nächsten hetzt und Geld ausgibt, das man eigentlich gar nicht hat. Dabei schwirrt euch im Wesentlichen nur eine Frage durch den Kopf: Was sollt ihr euren Liebsten bloß schenken? Wenn ihr euer Konto schon überzieht, dann soll es sich ja auch lohnen.



Wir glauben zwar, unsere Verwandten und Freunde gut zu kennen, aber die Realität sieht da ein wenig anders aus. In Deutschland sagt jeder Vierte, dass er sein erhaltenes Geschenk wohl weiter verkaufen wird. Damit es den von euch Beschenkten nicht so ergeht, haben wir uns zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen – und unsere hauseigene Astrologin Annabel Gat zu Rate gezogen, um das perfekte Geschenk für jedes Sternzeichen zu finden. Dankt uns später.

Feuerzeichen

Gat empfiehlt, eure Widder-Freunde und -Verwandten mit ein bisschen mehr Luxus zu überraschen, als sie eigentlich gewohnt sind. Wenn es um Dinge wie Schmuck oder Dekor geht, dann gönnen sich Widder eigentlich nie etwas – und genau da kommt ihr ins Spiel. Widder sind die Ersten, die euch gegen eure Feinde verteidigen, also macht sie glücklich. Ein schönes Geschenk hilft dabei Wunder – so lange es nicht zu kostspielig ist. “Besorge nichts zu Seltenes oder Wertvolles, denn das werden Widder sehr wahrscheinlich verlieren”, erklärt die Astrologin. Sowohl die Diamantenbrosche eurer Urgroßmutter als auch euer Glücksfund im Antiquitätenladen sind also tabu.

Bei Löwen hingegen muss das Geschenk laut Gat immer teurer sein als alle deine anderen Geschenke – zumindest müssen Löwen das denken. Sie fühlen sich nämlich gerne wie Königinnen und Könige, und das müsst ihr beim Geschenkkauf immer im Hinterkopf behalten. Dabei muss es gar nicht unbedingt etwas Materielles sein. Gat schlägt zum Beispiel vor, Löwen irgendwo hin einzuladen, wo man sonst nicht so einfach reinkommt – wie in einen exklusiven Club oder ein teures Restaurant. Unterm Strich: Mit etwas Protzigem liegt ihr bei Löwen nie verkehrt.

“Egal, was ihr Stieren schenkt, es muss entweder gut schmecken oder sich gut anfühlen.”

“Schützen bezahlen immer die Rechnung, wenn sie mit ihren Freunden unterwegs sind”, sagt Gat. Deswegen könnt ihr als Weihnachtsgeschenk ruhig mal den Spieß umdrehen, sie schick ausführen und anschließend die Rechnung übernehmen. Schützen finden es außerdem super, wenn ihr ihnen aus eurem Urlaub ein Souvenir mitbringt. Ihnen gefällt es, dass ihr sie selbst dann noch im Kopf habt, wenn ihr eigentlich entspannen und an gar nichts denken solltet. Wenn alle Stricke reißen, tut es aber auch ein Buch zu einem Thema, das sie gerade fesselt.

Erdzeichen

“Der Stier ist das sinnlichste Sternzeichen. Das bedeutet: Egal, was ihr Stieren schenkt, es muss entweder gut schmecken oder sich gut anfühlen”, erklärt Gat. Wenn sie gerne essen (und ihr gerne in der Küche steht), macht ihr mit etwas Selbstgebackenem nichts falsch. Wenn die Stiere in eurem Leben statt Essen eher auf Körperpflege stehen, dann machen sich Gesichtsmasken, Badezusätze und Hautcremes super unter dem Weihnachtsbaum. “Geschenke, die ihre Sinne anregen, sind das Beste, das ihr für sie tun könnt”, sagt Gat. Bei Kleidung kommt es deshalb sehr auf den Stoff an, und bei Parfümen muss der Duft lieblich und warm sein – sinnlich eben.

“Weil Jungfrauen gerne alles durchorganisieren, sind Jahresplaner ein tolles Geschenk”, erklärt Gat. Und falls der oder die Beschenkte auf Astrologie steht, dann ist auch ein Kalender nicht verkehrt, in dem bereits alle Tage rot eingekreist sind, an denen sich der Merkur in rückläufiger Bewegung befindet. Jungfrauen wissen nämlich lieber schon im Voraus, wann sich ihr Leben wegen der Sterne auf den Kopf stellen wird. Abgesehen davon liegt ihr bei ihnen mit Kunstzubehör und musikalischem Equipment nie falsch – vor allem dann nicht, wenn die Geschenke beim Organisieren helfen. Falls ihr euch nichts darunter vorstellen könnt: Antike Boxen oder Plattenregale sind zum Beispiel super Geschenke für Jungfrauen.

Weil bei Steinböcken der Saturn, also der Planet der Zeit, alles bestimmt, könnt ihr mit einer schönen Uhr nichts falsch machen. Außerdem versichert uns Gat, dass Steinböcke alles lieben, was sie an die Vergangenheit erinnert. Nostalgische Geschenke können euren liebsten Steinböcken beim Auspacken schon mal ein Tränchen in die Augen treiben. Um das zu schaffen, besorgt ihr am Besten etwas, das euch an gemeinsame Zeiten erinnert. Aber Vorsicht: Zu cheesy darf es auch nicht sein.

Luftzeichen

Genauso wie Jungfrauen sind auch Zwillinge sehr durchorganisiert. Das bedeutet: Ein Kalender oder ein Planer kommt immer gut. Einen persönlichen Touch sollte das Geschenk aber haben, sonst wird es den Zwillingen schnell langweilig. Bei Luftzeichen kommt außerdem viel auf die Kommunikation an. Ein persönlicher Brief ist also perfekt – und der kann ruhig etwas schnulziger ausfallen. Bei Zwillingen könnt ihr (wie eigentlich bei allen Luftzeichen) ruhig mehr Zeit auf die dazugehörige Karte als auf das Geschenk selbst verwenden. Noch ein Tipp: Quality Time ist bei Zwillingen ein tolles Geschenk – vor allem dann, wenn ihr bei eurer Verabredung pikante Geschichten zu erzählen habt.

“Fische klinken sich gerne aus. Schenkt ihnen etwas, mit dem sie für einen Moment der Realität entfliehen können.”

“Waagen sind ähnlich wie Stiere. Das bedeutet, dass etwas Schönes und Sinnliches immer gut ankommt”, sagt Gat. Waagen verbringen dazu unheimlich gerne Zeit mit ihren Liebsten. Ihr könnt also ruhig auch mal über materielle Geschenke hinausdenken. Und was verbindet Sinnlichkeit mit Quality Time? Richtig, ein gemeinsamer Wellness-Tag.

“Wassermänner lieben alles Ungewöhnliche oder Verrückte”, so Gat. Deswegen landet ihr bei der Suche nach dem perfekten Geschenk möglicherweise in einem schrulligen Zauberladen oder einem Brettspielgeschäft. Haltet dann am besten nach Magie-Sets oder Brettspielen Ausschau, bei denen direkt noch am Weihnachtsabend möglichst viele Leute mitspielen können. Wenn ihr darauf keine Lust habt, müsst ihr eben nach der Bescherung so schnell wie möglich das Weite suchen.

Wasserzeichen

“Krebse gelten als häusliche Menschen, die liebend gerne kochen”, erzählt Gat. Ein Mixer, eine hübsche Tasse, ein Videospiel oder Duftstäbchen sind als Geschenk also vollkommen in Ordnung. Eben einfach alles, was das Zuhausebleiben versüßt. Wenn euch das zu langweilig ist, erinnert euch daran, dass Krebse auch eine dunklere Seite besitzen. Sie lieben also Geschenke, die irgendetwas Okkultes an sich haben – egal ob nun Kerzen, Kristalle oder Tarot-Karten. Alles übrigens auch Dinge, die man ganz hervorragend in der Wohnung platzieren kann.

Skorpione stehen ebenfalls auf Tarot-Karten und Kerzen, sind aber auch das Sternzeichen des Sex. Wenn ihr und eure Skorpion-Freundinnen euch also seht nahe stehen, dann liegst du mit einem Heilkristall-Dildo genau richtig. Gat schlägt außerdem einen Gutschein für ein Dessousgeschäft oder ein Tantra-Buch vor. Wenn ihr jedoch nicht auf diesem innigen Level seid oder es sich beim Skorpion um eure Mütter handelt, konzentriert euch vielleicht doch lieber auf den okkulten Aspekt.

“Fische klinken sich gerne aus. Schenke ihnen etwas, mit dem sie für einen Moment der Realität entfliehen können”, sagt Gat. Überlegt also, wie die Fische in eurem Leben das am liebsten anstellen. Durch diverse Substanzen? Dann liegt ihr mit einer schönen Flasche Wein oder einem Beutel Gras goldrichtig. Andere Fische bevorzugen hingegen Musik oder andere künstlerische Ausdrucksformen, um dem Alltag zu entfliehen. Da ist dann eine Schallplatte oder ein Kunstwerk, das euch an sie erinnert, passender.

Und jetzt: Viel Spaß beim Geschenkekauf!

