Die Stranger Things-Stars verteilen Essen bei den Emmys und alle sind wütend

Seit Ellen DeGeneres vor zwei Jahren bei den Oscars Pizza verteilt hat, gehört es irgendwie dazu, bei großen Awardshows Essen zu verteilen. Immerhin werden auch Stars hungrig, gerade auch wenn sie sich wochenlang nur von „Grünkohl und Staub” ernährt haben, nur um in das 5.000-Dollar-Kleid von Prada zu passen, bei dem man jede noch so kleine Sünde sieht.

Bei den 68. Emmy-Awards hat Host Jimmy Kimmel die Kinder-Stars aus der absurd beliebtenNetflix-Serie Stranger Things vorfahren lassen und selbst geschmierte Brote mit Erdnussbutter und Marmelade verteilen lassen. Millie Bobby Brown, Caleb McLaughlin und Gaten Matarazzo sind mit ihren Bikes aus der Serie in den Gängen umhergefahren und haben die Sandwiches an das Publikum verteilt, dazu gab es Saft und einen lieben Zettel von Jimmy Kimmels Mutter, die die Sandwiches Backstage zu Tausenden geschmiert hat, so ging zumindest der Gag.Alle hatten Spaß und freuten sich – bis irgendwann die Stimmung kippte. Immer findet man irgendwas zu meckern.

Caleb,Gaten and Millie handing out PB&J sandwiches at the Emmys in their characters! pic.twitter.com/opOn6GgSII

Zuerst schrieb Gering D. Kennedy von der Los Angeles Times ein paar unschöne Worte über die Qualität der Sandwiches und war außerdem nicht sonderlich begeistert, dass sie aus blauen IKEA-Taschen verteilt wurden.

And I can confidently say it’s the grossest PB&J I’ve ever had. #Emmys — Gerrick D. Kennedy (@GerrickKennedy) September 19, 2016

Auch Schauspielerin Emily Ratajkowski hauten die Sandwiches nicht wirklich vom Hocker, gegenüber TMZ meinte sie, dass „sie nicht so gut waren”.

Doch wie bitteschön kann man ein Erdnussbutter-Sandwich so gegen die Wand fahren?

TV-Koch Tom Colicchio hatte etwas mehr Nachsicht.

@jimmykimmel moms sandwiches: good balance peanut butter and jelly, nice knife work but bread a little dry #Emmys #topchef — Tom Colicchio (@tomcolicchio) September 19, 2016

Kimmel machte natürlich Witze darüber, dass die Sandwiches Erdnüsse und Gluten enthalten können und warnte alle Allergiker: „Wir haben nur Geld für einen EpiPen”, witzelte er und meinte dann noch, dass Promis mit Glutenallergie „nervig” sind. Doch Diskussionen darüber, ob es verantwortungslos war, Snacks mit Nüssen zu verteilen, ließen nicht lange auf sich warten: „Man verteilt nicht einfach Produkte mit Erdnussbutter, das ist so riskant”, beschwerte sich angeblich ein Emmy-Gast, der in Hörweite der LA Times-Journalisten saß.

The P.A. announcer reiterated during the commercial break that the peanut butter sandwiches do contain gluten. #Emmys — Josh Duboff (@JDuboff) September 19, 2016

Wir haben Adam Bailine von der Asthma and Allergy Foundation of America zu dem Vorfall kontaktiert: „Bei uns sind Beschwerden über die Sendung eingegangen, wir haben das auf dem Schirm. Es ist extrem riskant, so etwas zu machen,ohne die Gefahren zu bedenken.”

Außerdem hat sich die Organisation in einem Statement an den Fernsehsender ABC gewandt, wie gefährlich es sein kann, Produkte mit Erdnüssen zu verteilen und Lebensmittelallergien herunterzuspielen.

„Wir wissen, dass Jimmy Kimmels Witz auf die Preise der Notfall-Adrenalinspritzen EpiPen, wie sie in den letzten Wochen in den Medien diskutiert wurde, anspielt. Allerdings gefiel dieser einem Großteil der Menschen mit Lebensmittelallergien nicht”, heißt es unter anderem in dem Statement.

Um das Ganze, was eigentlich nur als niedlicher Gag gedacht war, noch weiter zu verkomplizieren, stellte sich später heraus, dass Caleb McLaughlin und Gaten Matarazzo selbst keines der Sandwiches genießen konnten.

