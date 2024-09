Die verrücktesten Geschichten der verrückten NBA-Legende Kevin Garnett

Kevin Garnett begann seine NBA-Karriere als munterer Teenager anno 1995. Zuvor hatten sich die Minnesota Timberwolves mit dem 5. Pick beim NBA Draft 1995 die Rechte an dem Ausnahmetalent gesichert. Er war der erste Spieler seit 20 Jahren, der ohne den „Umweg” College direkt aus der High School in die beste Basketball-Liga der Welt gedraftet wurde. 21 Jahre später tritt KG von der großen Bühne ab, im Alter von 40 Jahren. Er gilt als einer der besten Basketballer aller Zeiten, was sich nicht nur an seinen 15 Allstar-Nominierungen ablesen lässt. Auch wenn es nur zu einem Ring gereicht hat: Garnett ist ein ganz Großer, der bis zu letzten Sekunde von einem unbändigen Siegeswillen angetrieben war.

Doch wie alle Genies hat auch Garnett eine Klatsche. Und die macht ihn umso sympathischer, weil menschlicher. Es gibt eine ganze Reihe von Anekdoten und Videos, die einen verstehen lassen, dass Garnett buchstäblich ein Basketball-Verrückter war. Wir haben ein paar Perlen für euch zusammengetragen:

Kevin Garnett war auch ein Meister der Food-Metaphern

Garnett hat es absolut geliebt, alles und jeden mit Essen zu vergleichen. In einem Paralleluniversum soll es einen Kevin Garnett geben, der nicht einen Basketball mit seinem Kopf, sondern die Sahne für ein köstliches Dessert mit einem Schneebesen. Mir gefällt auch dieser andere KG, weil er uns solche Zitate geschenkt hat:

„Wenn ich ein Caesar Salad wäre, dann wären die Croutons meine Freunde, der Kopfsalat meine Familie und das Dressing meine Mum”, meinte Garnett mal. „Denn man kann zwar auch nur mit Kopfsalat und Croutons einen Caesar haben, doch erst wenn das Dressing dazukommt, schmeckt es auch nach einem Caesar….Darum wäre meine Mom das Dressing.” – Garnett im Jahr 2000

„Für Doc zu spielen ist wie eine Geburtstagstorte, weißt du?”, meinte Garnett ein anderes Mal. „Jeden Tag ist immer was. Du weißt nicht, ob es mit Zucker bestreut sein wird, aber du weißt, dass es süß schmeckt. Du weißt, dass es wundervoll sein wird. Manchmal haben sie vielleicht ein bisschen zu viel Salz verwendet und du beißt in einen etwas salzigen Kuchen. Aber du darfst nicht vergessen, dass jeder Tag wie eine Geburtstagstorte ist, die auf dich wartet. So ist es, unter Doc Rivers zu spielen.” – Garnett im Jahr 2011

…und der Mann hat Essen verdammt wichtig genommen.

Fragt nur mal Mason Plumlee. Der musste seinen Crab Cake im Flugzeug an Reggie Evans weiterreichen. Denn Veteranen dürfen nun mal vor Rookies essen.

KG once took Mason Plumlee’s crab cake and gave it to Reggie Evans, because veterans eat before rookies, of course. pic.twitter.com/shcedgdLQc

…was Sinn macht, weil er bekanntlich gerne mal zubeißt.

Garnett hatte wohl gleich zweimal zuviel vom Badesalz genascht. Nur so ist zu erklären, wie er sowohl Dwight Howard (gespielt) als auch Joakim Noah (weniger gespielt) beißen konnte. KG hatte einfach Biss.

Als er zu dem Noah-Biss befragt wurde, meinte Garnett nur: „Ich weiß, wie man jemanden beißt”. Samt Shoutout an den Meisterbeißer aller Klassen, Mike Tyson.

Er hat sich vor einem wichtigen Spiel ein Timeout auferlegt

Ein Dank geht an Howard Becks „Oral history” über die Karriere von KG:

Doc Rivers: Vor Spiel 6 in den Finals 2008, wo wir die Lakers geschlagen haben, bin ich in die Umkleide gegangen. Dort saß ein Kevin Garnett, der komplett am Rad drehte. Das konnte man sofort sehen. Ich ließ ihn in mein Büro kommen. Dort saß er 5, 10, 15 Minuten. Ich habe kein Wort gesagt. Dann drehte er sich um und meinte: „Ich bin in einem Timeout. Ich bin im Timeout.” Ich habe nicht mal geantwortet. Ich habe ihn laut atmen gehört. Verrückt, wenn man sich überlegt, dass ein Kerl, der schon so lange in der NBA gespielt hatte, vor einem Spiel so aufgeregt war, dass ich ihn beruhigen musste. Das ist meine Lieblingsgeschichte.

„Burn it”!

KG hat nur einen Kommentar für das Outfit eines Journalisten übrig. Aber den elaboriert er.



Er spielte an der Seite von Stephon Marbury in einer Werbung für das ESPN-Magazin mit. Da war wohl Crazy Shit vorprogrammiert:

„Geschmackvoll sein.”

Er hat seinen Kopf gegen die Wand geschlagen, weil sich die Kandidaten bei einer Musikshow nicht genug ins Zeug gelegt haben

Ebenfalls aus Becks „Oral history” über die Karriere von KG:

Tyronn Lue: Viele Leute schreien nur auf dem Court rum, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Was er macht, ist aber aufrichtig. Eines Tages waren wir bei ihm und haben uns die Musik-Show „Making the Band” mit Puff Daddy angeschaut. Dann betraten neue Kandidaten die Bühne. Und KG rastete richtig aus. „Motherfucker, ihr müsst euren Arsch hochkriegen, ihr müsst für euren Erfolg kämpfen!” Er drehte durch und begann dabei zu schwitzen. Dann verpasste er seinem Haus einen Headbutt. Mit einem Loch in der Wand als Resultat.

Was durchaus Sinn macht, schließlich hat Garnett in seiner Karriere auch schon mal auf dem Platz zum Kopfstoß ausgeholt

Wie gegen Basketbälle…

Oder Korbanlagen…

Oder Dwight Howard…

Er brüllte zu sich selbst „I’M GOOD! I’M GOOD!”. Immer und immer und immer wieder

Dass Kevin Garnett schon lange zu alt ist, um wie ein Kind auf Zockerschock über das Parkett zu hüpfen, ist bekannt. Das heißt aber noch lange nicht, dass sein Mund nicht mehr erste Sahne ist.

So passiert es, dass er sich selbst anschreit, während er Channing Frye verteidigt. „I’M GOOD!”, vergewissert er sich, pusht er sich. Immer wieder brüllt er sich selbst nach vorne. Solange, bis Channing Frye nicht mehr kann und einen armseligen Airball abschickt. Worauf KG natürlich—und umso lauter—wiederholt: „I’M GOOD! I’M GOOD!”.

Vielleicht wollte er sich aber auch gar nicht pushen. Vielleicht hasst er einfach nur Channing Frye:

Und was macht ein Kevin Garnett, wenn er mal schlecht geschlafen hat?

„Zu viel Kaffee und Gatorade. Das ist eine höllische Mischung. Wenn du jemals morgens müde warst, probier diesen Mix und erzähl mir, wie es war.” – Garnett im Jahr 2005

Einen wie KG werden wir nicht noch einmal bekommen. Bummer.