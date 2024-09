Diese Bar lässt Frauen ab 25, Männer aber erst ab 30 rein

So ziemlich alle sind früher nicht in einen Club gekommen, weil sie noch zu jung waren. Aber zumindest darf man sich in Deutschland ab 16 immerhin bis Mitternacht in einer Gaststätte oder Kneipe aufhalten, in den USA kann es je nach Gesetzeslage schwierig werden, mit unter 21 überhaupt reinzukommen.Aber was, wenn du selbst im Erwachsenenalter abgewiesen wirst, weil du einfach nicht den richtigen Jahrgang oder das falsche Geschlecht hast?

Falls ein Etablissement mit einer solchen Türpolitik dir Spaß machen könnte, dann ist Kasey’s Kitchen & Cocktails der perfekte Ort für dich. Die Bar liegt in Long Island, New York, auf einer Dachterrasse und lässt nur Frauen über 25 und Männer über 30 rein.

Wer schon einmal in einer Bar war, die randvoll mit Ü-30-Männern war, weiß auch, dass die Stimmung sehr schnell eine 10 auf der Bro-Skala erreicht. Auch die hochfrequenten Heuler von jungen Frauen, die Cocktails kippen und Body-Shots voneinander nehmen, sind echt nervig. Natürlich will niemand in Stereotype verfallen, aber jeder Barkeeper kann dir erzählen, wie sich die Stimmung ändert, wenn erst einmal genug Millennials ihre Sauftour in derselben Bar zelebrieren.

Doch laut Kritikern ist die Regel, junge Männer und noch jüngere Frauen auszuschließen, alles andere als legal.

„Sie können tun und lassen was sie wollen, so lange es legal ist, und das hier ist nicht legal”, sagte Donna Lieberman, Geschäftsführerin der New York Civil Liberties Union (NYCLU) der New York Times. „Was wir hier haben, ist ein klassischer Fall von Geschlechterdiskriminierung aufgrund von festgefahrenen Stereotypen einer längst vergangenen Zeit. Das ist rechtswidrig.”

Die NYCLU beruft sich dabei auf das Executive Law 296, das es verbietet, Gästen aufgrund von „Ethnie, Religion, Hautfarbe, Nationalität, sexueller Orientierung, militärischem Status, Geschlecht oder Familienstand” den Zutritt zu Lokalen zu verwehren. Anthony Geraci, Mitinhaber des Kasey’s, steht hinter den verschiedenen Altersgrenzen für Männer und Frauen: „Wer sich ein Haus baut, gestaltet es ja auch, wie er will”, so Geraci in der New York Times. „Ich könnte morgen auch eine Ü-40 Bar eröffnen. […] Frauen sind einfach früher geistig reifer. Ich glaube nicht, dass das sexistisch ist.”

Das zu beurteilen bleibt jedem selbst überlassen. Aber vielleicht wäre eine Variante mit gleichen Altersgrenzen für alle Beteiligten die faire und weniger kontroverse Option gewesen.